Экономика
RT на русскомПутин назвал текущие цены на нефть приемлемыми для России
Президент России Владимир Путин заявил, что текущие цены на нефть являются приемлемыми для российской экономики. Об этом он сказал в ходе совещания по ситуации на глобальных сырьевых рынках.
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Уничтожение Турцией зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства в северо-западной части Сирии попало на видео.
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Одностороннее применение Соединенными Штатами ядерного оружия негативно скажется на самих американцах.
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна открыла свои границы с Европейским союзом для сирийских беженцев.
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В штате Вашингтон ввели чрезвычайное положение из-за коронавируса
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Боец UFC Анкалаев показал неприличный жест трибунам после победы
Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Магомед Анкалаев показал средний палец трибунам после победы над представителем Молдавии Ионом Куцелабой на турнире UFC Fight Night 169.
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Кино
Роман Полански получил премию «Сезар» за лучшую режиссуру
Режиссер Роман Полански получил премию французской Академии искусств и технологий кинематографа "Сезар" как лучший режиссер за картину "Офицер и шпион" (J'accuse), приз за лучший фильм достался фильму "Отверженные" Ладжа Ли, сообщает The Variety.
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