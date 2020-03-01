Экономика

RT на русскомRT на русскомПутин назвал текущие цены на нефть приемлемыми для России

Президент России Владимир Путин заявил, что текущие цены на нефть являются приемлемыми для российской экономики. Об этом он сказал в ходе совещания по ситуации на глобальных сырьевых рынках.
Читать в источнике
Комментировать119

Подробнее о событии

Путин назвал цены на нефть приемлемыми для России

РБК04:41

Путин рассказал о влиянии обвала цен на нефть на Россию

Lenta.ru03:54

Путин собрал глав нефтяных компаний для обсуждения влияния коронавируса на экономику

Коммерсантъ03:48

Президент РФ назвал приемлемыми для страны нынешние цены на нефть

Интерфакс03:26

Путин назвал текущие цены на нефть приемлемыми для России

RT на русском03:16

Путин: прошедшая неделя стала худшей для глобальных рынков с 2008 года

ТАСС03:07

Путин предложил обсудить балансировку глобального рынка углеводородов

РИА Новости03:51
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 07:13, Ашберн
Происшествия

Число погибших в бане в Москве увеличилось до трех

Известия вчера в 01:06
Армия и оружие

Сирийская армия закрыла небо над Идлибом

Аргументы недели 05:23
Спорт

Российские лыжники взяли бронзу в эстафете на этапе Кубка мира

РИА Новости 06:47
Политика

Путин прибыл в Псков для участия в мероприятиях памяти десантников

RT на русском 06:02
Происшествия

Главного редактора Sputnik Турция задержали

Главного редактора Sputnik Турция Махира Бозтепе задержали в Стамбуле, сообщили 1 марта в агентстве.
Известия 07:08
Происшествия

В Москве задержали запустившего коптер над Кремлем туриста

Сотрудники правоохранительных органов задержали на Красной площади в Москве гражданина Чили, который запустил над Кремлем коптер.
Lenta.ru 05:35
Армия и оружие

Уничтожение Турцией «Панциря-С1» в Сирии попало на видео

Уничтожение Турцией зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства в северо-западной части Сирии попало на видео.
Lenta.ru вчера в 07:15
Футбол

«Ливерпуль» потерпел поражение от «Уотфорда» — 3:0

Мойка78 вчера в 22:57
Политика

Ученый назвал последствия ядерного удара для США

Одностороннее применение Соединенными Штатами ядерного оружия негативно скажется на самих американцах.
Российская газета вчера в 22:55
Авто

В России вступили в силу правила эксплуатации старых автомобилей

Глава комитета классических автомобилей РАФ Андрей Паньковский ранее отмечал, что машины 40-х годов из США и выпущенные в 50-х в СССР соответствовали нормативам своего времени, но не могут отвечать нынешним.
Говорит Москва 06:43
Общество

Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов

В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Вести.Ru вчера в 08:34
Общество

Колокольцев высказался против снижения нештрафуемого порога скорости

В настоящее время российских водителей штрафуют за превышение допустимой скорости на 20 километров в час.
Вести.Ru 05:41
Происшествия

Суд Москвы арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД

Газета.Ru 27 февраля в 17:29
Музыка

Сергей Лазарев устроил скандал на музыкальном шоу из-за песни

ToDay News Ufa 03:31
Политика

Министр обороны Германии призвала усилить давление на Россию и Сирию

Ужасная гуманитарная ситуация в Сирии касается всех, заявила Крамп-Карренбауэр в интервью еженедельнику Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.
Вести.Ru 04:48
Политика

Турция открыла границы с Европой для беженцев из Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна открыла свои границы с Европейским союзом для сирийских беженцев.
Lenta.ru вчера в 05:26
Происшествия

СК выясняет причину смерти супружеской пары в Москве

Следствие начало проверку после смерти супружеской пары, чьи тела нашли в субботу в квартире на западе Москвы, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
РИА Новости 06:47
Общество

В «Яндекс.Такси» появился рейтинг пассажиров

Сервис «Яндекс.Такси» запустил в своем мобильном приложении на платформах Android и iOS рейтинг пользователей (пассажиров).
РБК 02:00
Общество

В штате Вашингтон ввели чрезвычайное положение из-за коронавируса

Накануне в США зарегистрировали первую смерть от пневмонии нового типа.
Говорит Москва вчера в 23:29
Футбол

«Тамбов» и «Рубин» определились с составами на матч чемпионата России

Газета.Ru 04:59
Общество

Папа Римский из-за недомогания отменил все аудиенции

Папа Римский Франциск отменил на неопределенное время все официальные аудиенции из-за недомогания.
Российская газета 28 февраля в 09:02
Общество

В Крыму женщина сбежала из больницы с подозрением на коронавирус

В Севастополе разыскивают местную жительницу с подозрением на коронавирус, которая сбежала из инфекционной больницы, сообщила РИА Новости главный государственный санитарный врач республики Наталья Пеньковская.
РИА Новости 06:28
Общество

В мае Sony изменит цену на подписку PlayStation Plus для России

С 1 мая изменится цена на подписку PlayStation Plus для пользователей из России — один из планов подорожает, а два других станут дешевле.
CyberSport.ru 06:43
Шоу-бизнес

Успенская восхитила фанатов потрясающей фигурой в мини-платье

Поклонников восхитил и наряд певицы, и её стройная фигура. «Любовь, какая вы роскошная женщина», прокомментировали фанаты.
News.ru вчера в 18:17
Политика

Митрополит Онуфрий возглавил крупнейшее собрание верующих в Черногории

РИА Новости вчера в 06:02
Единоборства

Боец UFC Анкалаев показал неприличный жест трибунам после победы

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Магомед Анкалаев показал средний палец трибунам после победы над представителем Молдавии Ионом Куцелабой на турнире UFC Fight Night 169.
Газета.Ru 02:51
Общество

25 лет назад застрелили журналиста Влада Листьева

Газета.Ru 02:07
Политика

Россия и Украина обсудили обмен «всех на всех»

Россия и Украина провели в Минске переговоры об обмене удерживаемыми лицами по формуле «всех на всех», сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой пресс-службу украинского президента Владимира Зеленского.
Lenta.ru 06:58
Кино

Роман Полански получил премию «Сезар» за лучшую режиссуру

Режиссер Роман Полански получил премию французской Академии искусств и технологий кинематографа "Сезар" как лучший режиссер за картину "Офицер и шпион" (J'accuse), приз за лучший фильм достался фильму "Отверженные" Ладжа Ли, сообщает The Variety.
Интерфакс 28 февраля в 21:06
Религия

Православные отмечают Прощеное воскресенье

Известия 01:51
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное