Экономика
RT на русскомПутин назвал текущие цены на нефть приемлемыми для России
Президент России Владимир Путин заявил, что текущие цены на нефть являются приемлемыми для российской экономики. Об этом он сказал в ходе совещания по ситуации на глобальных сырьевых рынках.
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Армия и оружие
Турецкие военные сбили два сирийских самолета
Политика
Стало известно о появившемся при Мишустине новом правиле для министров
С приходом Михаила Мишустина в российское правительство на пост премьера в кабинете министров появилось новое правило.
Происшествия
Задержанных в Турции журналистов Sputnik отпустили
Ранее сообщалось, что в Анкаре задержали трех журналистов Sputnik Турция, а также главного редактора агентства.
Авто
В России под налог на роскошь попали Honda и Mazda
Общество
В Севастополе из больницы сбежала женщина с подозрением на коронавирус
В Севастополе объявили в розыск женщину, сбежавшую из городской больницы, куда ее поместили в связи с подозрением на коронавирус, сообщил РБК источник в правительстве города.
Политика
Путин провел смотр полка псковских десантников
Космос
Прототип корабля Starship компании SpaceX взорвался во время испытаний
Прототип космического корабля Starship компании SpaceX взорвался во время испытаний, которые проходили в американском штате Техас.
Общество
Путин подписал закон о расширении программы маткапитала
Президент Владимир Путин подписал федеральный закон о расширении программы материнского капитала.
Происшествия
Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне
Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
Происшествия
В Москве полицейские задержали 70 человек в кальянной
Политика
Границу Турции и ЕС пересекли более 76 тысяч беженцев
Армия и оружие
Эрдоган потребовал у Путина не мешать действиям ВС Турции в Сирии
Реджеп Эрдоган просит Владимира Путина не вмешиваться в противостояние турецкой и сирийской армий.
Музыка
Лазарев поскандалил на музыкальном шоу после высказывания Осиашвили
Критика участницы музыкального шоу «Ну-ка, все вместе» со стороны одного из членов жюри Симона Осиашвили вывела из себя певца Сергея Лазарева.
Общество
25 лет назад застрелили журналиста Влада Листьева
Армия и оружие
Белорусские военные проведут учения с британскими морпехами
«В рамках подготовки миротворческой роты 103-й Витебской отдельной воздушно-десантной бригады к участию в миротворческой деятельности ООН в период с 1 по 14 марта будет проведена совместная тренировка белорусских миротворцев с подразделением морской пехоты Великобритании», – передает RT сообщение минобороны.
Политика
В Кремле предрекли непростую встречу Путина с Эрдоганом
В Кремле предрекли непростую встречу российского и турецкого лидеров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.
Футбол
Гвардиола прокомментировал матч с «Астон Виллой» в финале Кубка Лиги
Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал предстоящий финальный матч Кубка Лиги Англии против «Астон Виллы».
Игры
Авторы Beautiful Desolation попросили пиратов поддержать игру
Разработчики Beautiful Desolation из студии The Brotherhood опубликовали обращение к пиратам, в котором попросили тех поддержать их изометрическую постапокалиптическую приключенческую игру.
Происшествия
Фанаты «Спартака» и «Динамо» устроили массовую драку в Москве
Болельщики столичных футбольных клубов «Спартак» и «Динамо» устроили драку возле «ВТБ Арены имени Льва Яшина» на Ленинградском проспекте в Москве.
Общество
В «Яндекс.Такси» появился рейтинг пассажиров
Сервис «Яндекс.Такси» запустил в своем мобильном приложении на платформах Android и iOS рейтинг пользователей (пассажиров).
Шоу-бизнес
Сын Максима Виторгана ушел в армию
Армия и оружие
Эксперты объяснили недостатки ракетного комплекса «Панцирь» в Сирии
Эксперты объяснили недостатки ракетного комплекса «Панцирь» в Сирии. Он не отвечает заявленным характеристикам.
Здоровье
Врач рассказал, как вести себя за рулем при симптомах инфаркта
Заведующий отделением неотложной кардиологии 13-й городской клинической больницы Москвы Альфред Богданов посоветовал водителям держать в автомобильной аптечке нитроглицерин на случай инфаркта.
Происшествия
Госпитализированных после ДТП с автобусом под Ульяновском стало больше
После ДТП с участием автобуса в Ульяновской области госпитализированы пятеро детей, а также сопровождавший их взрослый, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Спорт
Российский саночник Репилов победил в общем зачете Кубка мира
Россиянин Роман Репилов победил в общем зачете Кубка мира 2019/2020 годов по санному спорту. Семен Павличенко занял третье место.
Общество
Опубликована свежая информация о китайском коронавирусе
Опубликована свежая информация о китайском коронавирусе.
Армия и оружие
Авианосец США вошел в Средиземное море
Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower прошла пролив Гибралтар и вошла в Средиземное море.
Финансы
Граждане РФ накопили в банках на текущих счетах рекордную сумму
Физические лица держат на текущих счетах в российских банках 8 трлн рублей, или 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.
Футбол
«Реал» назван фаворитом матча против «Барселоны»
Букмекеры представили котировки на центральный матч 26-го тура РПЛ, в котором «Реал» на домашнем стадионе «Сантьяго Бернабеу» сыграет с «Барселоной».