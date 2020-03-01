Президент России Владимир Путин заявил, что текущие цены на нефть являются приемлемыми для российской экономики. Об этом он сказал в ходе совещания по ситуации на глобальных сырьевых рынках.

Путин назвал текущие цены на нефть приемлемыми для России

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