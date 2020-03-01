Экономика

RT на русскомRT на русскомПутин назвал текущие цены на нефть приемлемыми для России

Президент России Владимир Путин заявил, что текущие цены на нефть являются приемлемыми для российской экономики. Об этом он сказал в ходе совещания по ситуации на глобальных сырьевых рынках.
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Путин назвал цены на нефть приемлемыми для России

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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 10:17, Ашберн
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Критика участницы музыкального шоу «Ну-ка, все вместе» со стороны одного из членов жюри Симона Осиашвили вывела из себя певца Сергея Лазарева.
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