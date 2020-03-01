Экономика
Российская газетаПутин назвал приемлемым текущий уровень цен на нефть
Уровень цен на нефть (50 долларов за баррель) для российской экономики приемлем, но нужно быть готовыми к самым разным сценариям. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по ситуации на глобальных сырьевых рынках на фоне распространения коронавируса в мире.
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Сегодня трудно прогнозировать, насколько долгосрочной станет эта тенденция, но в любом случае нам нужно быть готовыми к самым разным сценариям. Но хочу подчеркнуть - для российского бюджета, для российской экономики текущий уровень цен является приемлемым.
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