Экономика

iReactoriReactorПутин назвал текущие цены на нефть приемлемыми для экономики РФ

Президент России Владимир Путин назвал текущий уровень цен на нефть приемлемым для России. Такое мнение он выразил в рамках совещания по ситуации на глобальных сырьевых рынках в связи с эпидемией коронавирусной инфекции.
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У России есть экономическая подушка безопасности

Вести.Ru01 марта в 13:45

Путин назвал цены на нефть приемлемыми для России

РБК01 марта в 04:41

Путин: прошедшая неделя стала худшей для глобальных рынков с 2008 года

ТАСС01 марта в 03:35

Путин рассказал о влиянии обвала цен на нефть на Россию

Lenta.ru01 марта в 04:24

Путин назвал текущие цены на нефть приемлемыми для России

RT на русском01 марта в 03:16

Путин: для российской экономики текущий уровень цен на нефть является приемлемым

Финмаркет01 марта в 03:14

Путин назвал прошедшую неделю худшей для глобальных рынков

РИА Новости01 марта в 03:43
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БАДы с омега-3 не заменят рыбы в рационе

Вестник Кавказа вчера в 07:53
Общество

Вандалы разрушили могилу неизвестного солдата под Севастополем

Злоумышленники надругались на могилой неизвестного солдата в районе поселка Сахарная головка под Севастополем.
Телеканал 360° 07:44
Биатлон

Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК

Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
REGNUM 02:40
Общество

Секретариат ОПЕК переводит часть сотрудников на удалённый режим

Перевод сотрудников офиса ОПЕК на удалённую работу вводится с 4 марта, когда начнутся министерские переговоры о сокращении добычи нефти.
News.ru 10:41
Экономика

ФРС США снизила ставку из-за коронавируса

Федеральная резервная система США на первом с 2008 года экстренном заседании неожиданно снизила ключевую ставку до 1—1,25% с 1,5—1,75% на фоне вспышки коронавируса в мире.
BFM.ru 10:18
Общество

У контактировавших с заболевшим москвичом не нашли коронавирус

У родственников и друзей заразившегося коронавирусом москвича первичные анализы на вирус дали отрицательный результат.
РБК 11:01
Политика

Лавров сообщил о согласии Трампа на встречу лидеров «пятёрки» СБ ООН

«Инициативу поддержали президент Франции, председатель Китайской Народной Республики, и вот совсем недавно президент Трамп подтвердил своё согласие и поддержку этого предложения», — сказал министр.
RT на русском 08:42
Музыка

Российская группа Little Big поедет на «Евровидение»

Nur24.ru 00:10
Политика

Комитет Госдумы поддержал поправку к Конституции с упоминанием Бога

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству во вторник рекомендовал палате поддержать предложенную президентом РФ Владимиром Путиным поправку к законопроекту об изменениях в Конституции, в которой Бог упоминается в историческом контексте.
ТАСС 08:52
Общество

Прибывших в Москву с симптомами ОРВИ отправят в больницу в Коммунарке

Всех пациентов, у которых проявились признаки ОРВИ после возвращения из стран с «неблагоприятной эпидемиологической ситуацией», отправят в новую больницу в Коммунарке.
РБК 06:34
Политика

Порошенко отказался комментировать выступление сына с рэпером Face

Известия 07:21
Происшествия

Учительницу школы, где дети получили ожоги глаз, уволят

Газета.Ru 02:54
Политика

Юсин: В ожидании переговоров в Москве Эрдоган шантажирует Европу

В ожидании переговоров в Москве Эрдоган шантажирует Европу.
Украина.ру 02:15
Общество

В Москве 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус

В Москве было госпитализировано 24 человека после того, как столичные врачи подтвердили первый случай заболевание москвича китайским коронавирусом Covid-2019.
Газета.Ru вчера в 14:21
Экономика

Банки могут перестать принимать платежи за ЖКХ из-за отмены комиссий

Банки и платежные агенты на встрече с представителями ЦБ предупредили, что могут закрыть свои сервисы по приему платежей за ЖКХ из-за планов отменить комиссии с населения.
Коммерсантъ 08:52
Общество

В Конституцию предложили внести конфискацию имущества коррупционеров

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил закрепить в Конституции конфискацию имущества в качестве меры уголовного наказания.
РИА Новости 10:35
Культура

НТВ запустил музыкальное шоу «Маска» с Киркоровым в жюри

Организаторы телевизионного шоу «Маска» на НТВ сообщили состав жюри.
ToDay News Ufa 01 марта в 14:29
Армия и оружие

В сирийский Саракиб вошла российская военная полиция

Численность введённого контингента не раскрывается. Город Саракиб находится возле пересечения двух важнейших автотрасс Сирии.
Говорит Москва вчера в 10:45
Общество

Дозаправка Ту-160 на скорости 600 километров в час попала на видео

Министерство обороны опубликовало видео дозаправки стратегических бомбардировщиков Ту-160 на высоте более пяти километров и скорости 600 километров в час.
РИА Новости 10:20
Экономика

АСВ объявило отбор инвесторов для «охоты» за активами банкиров

Новый подход к взысканию активов у беглых банкиров одобрил совет директоров АСВ, рассказывал в прошлом месяце первый заместитель генерального директора агентства Андрей Мельников.
РБК 06:02
Игры

Death Stranding выйдет на ПК в начале июня

News.ru 01:40
Происшествия

Совершивший экстренную посадку в Перми самолет вылетел в Москву

ТАСС 08:23
Футбол

Борис Игнатьев: В игре «Спартак»-ЦСКА фаворита нет

Завтра «Спартак» принимает на стадионе «Открытие Арена» ЦСКА. Это будет не просто принципиальное дерби, а четвертьфинал Кубка страны.
Bobsoccer 04:12
Армия и оружие

США пообещали снабдить Турцию боеприпасами для операции в Идлибе

Соединенные Штаты готовы вместе с гуманитарной помощью предоставить Турции боеприпасы для проведения операции в сирийском Идлибе, заявил специальный представитель США по региону Джеймс Джеффри.
РБК 10:29
Происшествия

Подросток застрелил отца в Забайкалье

Взгляд.ру 05:08
Здоровье

Зампред правительства РФ Голикова посетила детскую облбольницу в Туле

Молодой коммунар 05:35
Происшествия

Убившая дочь из-за хлебных крошек омичка получила 11 лет тюрьмы

Известия 01:59
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Виктория Исакова рассказала о гибели трехмесячной дочери

Instagram Актриса кино и сериалов Виктория Исакова призналась в гибели трехмесячной дочери.
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В Сургуте мужчину госпитализировали с подозрением на коронавирус

По информации телеканала, заместитель руководителя поликлиники по медицинской части Виктория Маковская сообщила, что поводов для паники нет, согласно инструкции Министерства здравоохранения по выявлению новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, пациента изолировали и госпитализировали в инфекционное отделение сургутской ОКБ.
Аргументы и Факты - Югра 04:16
Происшествия

В Петербурге обезврежены этнические группировки, занимавшиеся грабежами и похищением людей

Известно, что межэтнические группировки специализировались на похищениях людей и грабежах.
НТВ 10:07
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