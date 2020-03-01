Президент России Владимир Путин назвал текущий уровень цен на нефть приемлемым для России. Такое мнение он выразил в рамках совещания по ситуации на глобальных сырьевых рынках в связи с эпидемией коронавирусной инфекции.

Путин назвал текущие цены на нефть приемлемыми для экономики РФ

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