Экономика

iReactoriReactorПутин назвал текущие цены на нефть приемлемыми для экономики РФ

Президент России Владимир Путин назвал текущий уровень цен на нефть приемлемым для России. Такое мнение он выразил в рамках совещания по ситуации на глобальных сырьевых рынках в связи с эпидемией коронавирусной инфекции.
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Главные новости за выходные 29 февраля—1 марта

Коммерсантъ01 марта в 11:20

Путин назвал текущие цены на нефть приемлемыми для России

RT на русском01 марта в 03:16

Путин рассказал о влиянии обвала цен на нефть на Россию

Lenta.ru01 марта в 04:24

Путин: прошедшая неделя стала худшей для глобальных рынков с 2008 года

ТАСС01 марта в 03:35

Путин назвал цены на нефть приемлемыми для России

РБК01 марта в 04:41

Путин: для российской экономики текущий уровень цен на нефть является приемлемым

Финмаркет01 марта в 03:14

Путин назвал прошедшую неделю худшей для глобальных рынков

РИА Новости01 марта в 03:43
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У контактировавших с заболевшим москвичом не нашли коронавирус

У родственников и друзей заразившегося коронавирусом москвича первичные анализы на вирус дали отрицательный результат.
РБК 11:01
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Историку Соколову предъявили окончательное обвинение

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Путин скорректировал пенсионную поправку в Конституции РФ

Президент России Владимир Путин предложил закрепить в Конституции России положение о сроках индексации пенсий.
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Бой Поветкина и Уайта состоится 2 мая в Манчестере

Бой российского боксера Александра Поветкина и британца Диллиана Уайта пройдет 2 мая в Манчестере, сообщил в микроблоге в Twitter промоутер британского боксера Эдди Хирн.
РИА Новости 10:18
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Суд заочно арестовал новых фигурантов по делу братьев Магомедовых

В рамках дела совладельцев группы «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых Тверской суд Москвы заочно арестовал гражданина Украины Сергея Ткаченко и гражданина Польши Валенти Сельвесюка, пишет газета «Коммерсантъ».
РБК 04:02
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МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными

Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Известия 09:04
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Первым электрическим кроссом марки Volkswagen станет ID.4

Представители автобренда Volkswagen рассказали о первом своём кроссе, который получил полностью электрическую силовую установку.
Car.ru 08:08
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«Металлург» сравнял счет в серии плей-офф КХЛ с «Барысом»

РИА Новости 11:08
Армия и оружие

США пообещали снабдить Турцию боеприпасами для операции в Идлибе

Соединенные Штаты готовы вместе с гуманитарной помощью предоставить Турции боеприпасы для проведения операции в сирийском Идлибе, заявил специальный представитель США по региону Джеймс Джеффри.
РБК 10:29
Политика

В США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР

Соединённые штаты не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение трёх прибалтийских республик в состав Советского Союза, заявил 2 марта журналистам постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
REGNUM вчера в 22:55
Политика

Лавров сообщил о согласии Трампа на встречу лидеров «пятёрки» СБ ООН

Американский лидер Дональд Трамп согласился на саммит лидеров стран — постоянных членов СБ ООН, который предложил организовать российский президент Владимир Путин.
RT на русском 08:42
Происшествия

В Саратове пьяный мужчина изнасиловал пенсионерку посреди улицы

Полицейские задержали в Саратове мужчину, изнасиловавшего 65-летнюю пенсионерку Как рассказали в региональном управлении СК, пьяный злоумышленник, угрожая убийством, набросился на пожилую женщину рано утром на пересечении улиц Большая Горная и Университетская.
РИА Новости 06:40
Общество

AliExpress предупредила о задержках посылок

В компании объяснили ситуацию эпидемией коронавируса Китайская AliExpress впервые предупредила покупателей о возможных задержках посылок из-за эпидемии коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 10:22
Игры

К Europa Universalis IV выпустят дополнение Emperor

Студия Paradox Interactive анонсировала очередное расширение к своей знаменитой стратегии Europa Universalis IV.
Игромания.ру 09:27
Общество

Дерипаска подал иск к Навальному на 1 рубль

Бизнесмен Олег Дерипаска подал иск в Арбитражный суд Москвы к блогеру и основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному о защите деловой репутации.
Известия 09:48
Экономика

ФРС США снизила ставку из-за коронавируса

Федеральная резервная система США на первом с 2008 года экстренном заседании неожиданно снизила ключевую ставку до 1—1,25% с 1,5—1,75% на фоне вспышки коронавируса в мире.
BFM.ru 10:18
Общество

«Ъ»: «Силовые машины» намерены выйти из СП с Siemens

ТАСС вчера в 00:38
Общество

Лебедев заявил о вспышке коронавируса в Москве

Депутат Госдумы Игорь Лебедев считает, что в Москве зафиксирована вспышка коронавируса, сообщает "Чемпионат".
ProstoProSport 09:45
Происшествия

Школьница скончалась на уроке плавания в Чебоксарах

Известия 06:40
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Жительница Омска убила дочь из-за разбросанных хлебных крошек

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Death Stranding выйдет на ПК в начале июня

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Самолет «Новосибирск – Москва» экстренно приземлился в Перми

Самолет "Новосибирск – Москва" экстренно приземлился в Перми. Об этом сообщили ТАСС со ссылкой на источник в авиационных кругах.
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Данила Козловский показал первое фото с новорожденной дочерью

Российский актер и режиссер Данила Козловский опубликовал в Instagram первое фото с новорожденной дочерью.
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В Конституцию предложили внести конфискацию имущества коррупционеров

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил закрепить в Конституции конфискацию имущества в качестве меры уголовного наказания.
РИА Новости 10:35
Авто

Skoda презентовала обновленную Octavia RS iV

Чешский концерн Skoda продемонстрировал на «онлайн-мотор-шоу» в Женеве свое новое творение - Octavia RS iV.
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Муфтий Татарстана выступил против поправки в Конституцию о народе

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин выступил против внесения в Конституцию России понятия «государствообразующий народ».
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РЖД введет максимальную скидку на перевозку угля в регион через КНР

ООО РЖД намерено ввести максимально возможную скидку на перевозку угля в Калининград через погранпереходы в Китайской Народной Республике.
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Лариса Долина рассказала Ивану Урганту о болезни дочери и внучки

Со слов Долиной, болезнь дочери и внучки не представляет смертельной опасности.
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Миллиардер Мордашов рассказал о подготовке к передаче бизнеса детям

Основной владелец «Северстали» миллиардер Алексей Мордашов разрабатывает план по передаче своего состояния детям, рассказал бизнесмен в интервью Bloomberg.
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