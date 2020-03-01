Экономика
iReactorПутин назвал текущие цены на нефть приемлемыми для экономики РФ
Президент России Владимир Путин назвал текущий уровень цен на нефть приемлемым для России. Такое мнение он выразил в рамках совещания по ситуации на глобальных сырьевых рынках в связи с эпидемией коронавирусной инфекции.
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Путин: для российской экономики текущий уровень цен на нефть является приемлемым
Финмаркет01 марта в 03:14
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