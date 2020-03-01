Экономика

Говорит МоскваГоворит МоскваПутин назвал текущие цены на нефть приемлемыми для экономики России

По словам главы государства, негативные последствия из-за распространения эпидемии дают о себе знать и в экономике.
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Путин рассказал о влиянии обвала цен на нефть на Россию

Lenta.ru01 марта в 04:24

Путин назвал цены на нефть приемлемыми для России

РБК01 марта в 04:41

Владимир Путин заявил, что последствия коронавируса серьезно влияют на глобальную экономику

Эхо Москвы01 марта в 03:00

Путин рассказал об экономических последствиях из-за коронавируса

Известия01 марта в 03:23

Путин назвал текущие цены на нефть приемлемыми для России

RT на русском01 марта в 03:16

Путин: прошедшая неделя стала худшей для глобальных рынков с 2008 года

ТАСС01 марта в 03:35

Путин назвал прошедшую неделю худшей для глобальных рынков

РИА Новости01 марта в 03:43
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Происшествия

В Забайкалье подросток застрелил отца

Подросток в Забайкалье подозревается в убийстве отца, возбуждено уголовное дело.
ТАСС 02:48
Общество

Дерипаска подал в суд на Навального

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск миллиардера Олега Дерипаски к основателю ФБК Алексею Навальному, следует из картотеки арбитражных дел.
BFM.ru 06:46
Музыка

Киркоров высказался о перспективах Little Big на «Евровидении»

Российский певец Филипп Киркоров высказался о перспективах группы Little Big на «Евровидении».
Lenta.ru 07:18
Происшествия

В Чебоксарах девочка умерла на уроке плавания в школе

РБК 08:02
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В Турции сообщили о сбитом сирийском самолете

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Женщины России ждут на 8 марта ювелирные украшения и косметику

Из числа опрошенных представителей сильного пола 43% планируют порадовать своих женщин 8 марта парфюмерией и косметикой, 26% — ювелирными изделиями, 22% — подарочными сертификатами.
Параграфист 04:22
Биатлон

Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК

Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
REGNUM 02:40
Политика

В Татарстане не поддержали поправку Путина о главном народе

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин выступил против поправки в Конституцию, которая предполагает закрепление русского народа как государствообразующего.
URA.Ru 06:39
Общество

В Латвии решили заблокировать «Яндекс.Такси»

Автотранспортная дирекция Латвии решила заблокировать работу сервиса "Яндекс.Такси" и сайт taxi.yandex.lv в республике, сообщил во вторник журналистам представитель дирекции.
РИА Новости 07:44
Экономика

Главу ПФР раскритиковали в Госдуме за прибавку к пенсии в 1 рубль

Депутат от «Единой России» Ирина Гусева обратилась к главе Пенсионного фонда России Максима Топилина, эмоционально потребовав объяснений по поводу прибавки к пенсии в размере одного рубля.
Что происходит 07:45
Политика

Экс-глава Минобрнауки Котюков назначен замминистра финансов РФ

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил экс-главу Минобрнауки Михаила Котюкова заместителем министра финансов, следует из распоряжения, опубликованного на сайте правительства.
Коммерсантъ 06:37
Армия и оружие

Су-25 сбил самолет противотанковой ракетой «Вихрь»

Штурмовик Су-25 сбил самолет противотанковой сверхзвуковой управляемой ракетой.
Piter.tv вчера в 23:53
Авто

В России начались продажи нового Kia Seltos

Кроссовер представлен у дилеров в 20 вариантах В России начались продажи нового кроссовера Kia Seltos, говорится в сообщении Kia Motors Russia & CIS.
Деловое.ТВ 01:10
Шоу-бизнес

Алеся Кафельникова представила модную коллекцию Канье Уэста в Париже

Судя по всему, семейные проблемы и депрессия, с которой Алеся Кафельникова столкнулась на этом фоне, остались для девушки позади.
Дни24 00:58
Общество

В «Яндекс.Такси» подтвердили передачу данных пассажиров силовикам

Рожкова не ответила "Медиазоне", передавал ли сервис данные журналиста силовикам.
Snob.ru вчера в 13:48
Происшествия

Суд заочно арестовал новых фигурантов по делу братьев Магомедовых

В рамках дела совладельцев группы «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых Тверской суд Москвы заочно арестовал гражданина Украины Сергея Ткаченко и гражданина Польши Валенти Сельвесюка, пишет газета «Коммерсантъ».
РБК 04:02
Общество

Принца Гарри и Меган Маркл предупредили об угрозе похищения их сына

Бывший офицер личной охраны принцессы Дианы Кен Уарфе предупредил о возросшей угрозе похищения Арчи Харрисона — сына британского принца Гарри и герцогини Сассекской Меган Маркл.
Известия 05:31
Общество

В Москве 24 человека госпитализированы из-за коронавируса

Газета.Ru вчера в 11:40
Общество

В России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом

На сегодняшний день в России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом, новых фактов инфицирования нет, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Lenta.ru 03:23
Здоровье

Образец теста на коронавирус заболевшего украинца отправили в Лондон

Образец теста на коронавирус заболевшего в Черновицкой области Украины отправили в Лондон для окончательного подтверждения, сообщила пресс-служба Центра общественного здоровья Минздрава Украины.
РИА Новости 06:47
Армия и оружие

Комиссия ООН обвинила ВКС России в военных преступлениях в Сирии

Воздушно-космические силы (ВКС) России наносят неизбирательные удары по населенным пунктам в сирийской провинции Идлиб, что является военным преступлением.
Lenta.ru вчера в 06:48
Политика

Лавров: заявления Пристайко прямо противоречат Минским соглашениям

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отреагировал на слова украинского коллеги Вадима Пристайко о необходимости размещения миротворцев ООН в Донбассе.
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Шоу-бизнес

Кайли Дженнер нарастила двухметровую косу

В своем Instagram Дженнер разместила фото, на котором выглядит как настоящая героиня мультфильма «Рапунцель», ведь длина заплетенных волос превышает рост самой Кайли в 168 см. Звезда сидит на трамплине у бассейна, аккуратно разложив «косу до пят» рядом с собой.
Wday.ru вчера в 05:31
Культура

Челябинск снова лидирует в голосовании Фестиваля «Культурный код»

Доступ1 06:49
Армия и оружие

Огнеметчики под Волгоградом уничтожили колонну условного противника

Меткими ударами была уничтожена колонна бронированной техники основных сил условного противника.
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Политика

Путин обсудил с Меркель ситуацию в Идлибе

Президент России Владимир Путин пообщался по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель, стороны обсудили ситуацию в сирийском Идлибе.
Lenta.ru 06:59
Футбол

В РФС прокомментировали возможную отмену ряда массовых мероприятий

Российский футбольный союз (РФС) будет действовать в соответствии с решениями властей в вопросе отмены массовых мероприятий, сообщили в службе коммуникаций РФС.
РИА Новости 06:23
Происшествия

В НАКе сообщили о планировавшем массовое убийство в Казани школьнике

Известия 05:23
Шоу-бизнес

Джиган показал, как Оксана Самойлова кормит сына грудью

Джиган показал дом в Майами, в одном из кадров мелькает его жена, которая кормит новорожденного сына Давида.
StarHit.ru вчера в 06:00
Здоровье

Супрун встала на борьбу с паникой из-за коронавируса на Украине

Бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун призвала украинцев сохранять спокойствие после обнаружения в стране первого случая заболевания коронавирусом.
Украина.ру 06:32
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