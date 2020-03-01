Экономика
Говорит МоскваПутин назвал текущие цены на нефть приемлемыми для экономики России
По словам главы государства, негативные последствия из-за распространения эпидемии дают о себе знать и в экономике.
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Владимир Путин заявил, что последствия коронавируса серьезно влияют на глобальную экономику
Эхо Москвы01 марта в 03:00
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Происшествия
В Забайкалье подросток застрелил отца
Подросток в Забайкалье подозревается в убийстве отца, возбуждено уголовное дело.
Общество
Дерипаска подал в суд на Навального
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск миллиардера Олега Дерипаски к основателю ФБК Алексею Навальному, следует из картотеки арбитражных дел.
Музыка
Киркоров высказался о перспективах Little Big на «Евровидении»
Российский певец Филипп Киркоров высказался о перспективах группы Little Big на «Евровидении».
Армия и оружие
В Турции сообщили о сбитом сирийском самолете
Общество
Женщины России ждут на 8 марта ювелирные украшения и косметику
Из числа опрошенных представителей сильного пола 43% планируют порадовать своих женщин 8 марта парфюмерией и косметикой, 26% — ювелирными изделиями, 22% — подарочными сертификатами.
Биатлон
Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК
Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
Политика
В Татарстане не поддержали поправку Путина о главном народе
Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин выступил против поправки в Конституцию, которая предполагает закрепление русского народа как государствообразующего.
Общество
В Латвии решили заблокировать «Яндекс.Такси»
Автотранспортная дирекция Латвии решила заблокировать работу сервиса "Яндекс.Такси" и сайт taxi.yandex.lv в республике, сообщил во вторник журналистам представитель дирекции.
Экономика
Главу ПФР раскритиковали в Госдуме за прибавку к пенсии в 1 рубль
Депутат от «Единой России» Ирина Гусева обратилась к главе Пенсионного фонда России Максима Топилина, эмоционально потребовав объяснений по поводу прибавки к пенсии в размере одного рубля.
Политика
Экс-глава Минобрнауки Котюков назначен замминистра финансов РФ
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил экс-главу Минобрнауки Михаила Котюкова заместителем министра финансов, следует из распоряжения, опубликованного на сайте правительства.
Армия и оружие
Су-25 сбил самолет противотанковой ракетой «Вихрь»
Штурмовик Су-25 сбил самолет противотанковой сверхзвуковой управляемой ракетой.
Авто
В России начались продажи нового Kia Seltos
Кроссовер представлен у дилеров в 20 вариантах В России начались продажи нового кроссовера Kia Seltos, говорится в сообщении Kia Motors Russia & CIS.
Шоу-бизнес
Алеся Кафельникова представила модную коллекцию Канье Уэста в Париже
Судя по всему, семейные проблемы и депрессия, с которой Алеся Кафельникова столкнулась на этом фоне, остались для девушки позади.
Общество
В «Яндекс.Такси» подтвердили передачу данных пассажиров силовикам
Рожкова не ответила "Медиазоне", передавал ли сервис данные журналиста силовикам.
Происшествия
Суд заочно арестовал новых фигурантов по делу братьев Магомедовых
В рамках дела совладельцев группы «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых Тверской суд Москвы заочно арестовал гражданина Украины Сергея Ткаченко и гражданина Польши Валенти Сельвесюка, пишет газета «Коммерсантъ».
Общество
Принца Гарри и Меган Маркл предупредили об угрозе похищения их сына
Бывший офицер личной охраны принцессы Дианы Кен Уарфе предупредил о возросшей угрозе похищения Арчи Харрисона — сына британского принца Гарри и герцогини Сассекской Меган Маркл.
Общество
В Москве 24 человека госпитализированы из-за коронавируса
Общество
В России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом
На сегодняшний день в России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом, новых фактов инфицирования нет, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Здоровье
Образец теста на коронавирус заболевшего украинца отправили в Лондон
Образец теста на коронавирус заболевшего в Черновицкой области Украины отправили в Лондон для окончательного подтверждения, сообщила пресс-служба Центра общественного здоровья Минздрава Украины.
Армия и оружие
Комиссия ООН обвинила ВКС России в военных преступлениях в Сирии
Воздушно-космические силы (ВКС) России наносят неизбирательные удары по населенным пунктам в сирийской провинции Идлиб, что является военным преступлением.
Политика
Лавров: заявления Пристайко прямо противоречат Минским соглашениям
Министр иностранных дел России Сергей Лавров отреагировал на слова украинского коллеги Вадима Пристайко о необходимости размещения миротворцев ООН в Донбассе.
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер нарастила двухметровую косу
В своем Instagram Дженнер разместила фото, на котором выглядит как настоящая героиня мультфильма «Рапунцель», ведь длина заплетенных волос превышает рост самой Кайли в 168 см. Звезда сидит на трамплине у бассейна, аккуратно разложив «косу до пят» рядом с собой.
Армия и оружие
Огнеметчики под Волгоградом уничтожили колонну условного противника
Меткими ударами была уничтожена колонна бронированной техники основных сил условного противника.
Политика
Путин обсудил с Меркель ситуацию в Идлибе
Президент России Владимир Путин пообщался по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель, стороны обсудили ситуацию в сирийском Идлибе.
Футбол
В РФС прокомментировали возможную отмену ряда массовых мероприятий
Российский футбольный союз (РФС) будет действовать в соответствии с решениями властей в вопросе отмены массовых мероприятий, сообщили в службе коммуникаций РФС.
Шоу-бизнес
Джиган показал, как Оксана Самойлова кормит сына грудью
Джиган показал дом в Майами, в одном из кадров мелькает его жена, которая кормит новорожденного сына Давида.
Здоровье
Супрун встала на борьбу с паникой из-за коронавируса на Украине
Бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун призвала украинцев сохранять спокойствие после обнаружения в стране первого случая заболевания коронавирусом.