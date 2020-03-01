Экономика

Говорит МоскваГоворит МоскваПутин назвал текущие цены на нефть приемлемыми для экономики России

По словам главы государства, негативные последствия из-за распространения эпидемии дают о себе знать и в экономике.
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Путин назвал текущие цены на нефть приемлемыми для России

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Эхо Москвы01 марта в 03:00

Путин назвал прошедшую неделю худшей для глобальных рынков

РИА Новости01 марта в 03:43
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Сегодня, 3 марта, Глава Республики Дагестан Владимир Васильев произвел новые кадровые назначения.
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Адвокат заявил о признании МОК подписей Родченкова поддельными

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ФРС США экстренно снизила ключевую ставку

Федеральная резервная система США понизила ключевую процентную ставку до 1–1,25% с 1,5–1,75%.
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