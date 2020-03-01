Экономика
Говорит МоскваПутин назвал текущие цены на нефть приемлемыми для экономики России
По словам главы государства, негативные последствия из-за распространения эпидемии дают о себе знать и в экономике.
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Путин: для российской экономики текущий уровень цен на нефть является приемлемым
Финмаркет01 марта в 03:14
Владимир Путин заявил, что последствия коронавируса серьезно влияют на глобальную экономику
Эхо Москвы01 марта в 03:00
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