Экономика
Говорит МоскваПутин назвал текущие цены на нефть приемлемыми для экономики России
По словам главы государства, негативные последствия из-за распространения эпидемии дают о себе знать и в экономике.
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Биатлон
МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными
Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Армия и оружие
Минобороны обвинило Турцию в невыполнении обязательств по Сирии
Итогом полутора лет сочинских соглашений по Сирии с Турцией стало сращивание укрепленных районов террористов с турецкими наблюдательным постами, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Происшествия
Где найти управу на неадекватных подростков, которые травят учителей
Пятнадцатилетний подросток из Ульяновска ударил кухонным ножом в живот учительницу математики прямо перед уроком.
Здоровье
Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей
Коронавирус измучил 25 стран - К 4 марта заражение коронавирусом COVID-19 подтвердилось у 93104 человек по всему миру, сообщает Национальная комиссия здравоохранения КНР.
Технологии
Бывший хакер крупнейшей группировки разоблачил WhatsApp
В мессенджере WhatsApp содержится огромное количество данных о каждом из пользователей и эту информацию передают спецслужбам.
Политика
В Госдуму поступили поправки президента к проекту о Конституции
В Государственную думу поступили президентские поправки ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции России.
Общество
Госдума прописала возраст, дающий право на негосударственную пенсию
«Право на получение негосударственной пенсии по пенсионным договорам приобретают мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет, если иной возраст и (или) иные основания, дающие право на получение негосударственной пенсии, не установлены пенсионными договорами», — говорится в документе.
Общество
В Госдуме доработали запрет на продажу алкоголя в жилых домах
В Государственной думе внесли поправки в законопроект, который ограничивает продажу алкоголя в заведениях общепита, расположенных в многоквартирных жилых домах.
Политика
В США подводят итоги первичных выборов
США подводят итоги "супервторника".
Музыка
Россию на «Евровидении» 2020 представит группа Little Big
Россию на "Евровидении-2020" в Роттердаме представит рейв-группа Little-big. Об этом сообщает РИА "Новости".
Политика
Врачи заявили об отравлении лидера оппозиции Абхазии
Аслан Бжания отвезли в больницу 2 марта в Сочи, накануне до выборов в президенты.
Происшествия
В Иркутске 10 человек отравились готовой продукцией сети супермаркетов
Все больные накануне делали покупки в супермаркетах «Слата», а также ели салаты собственного производства данной сети.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова впервые вошла в число ведущих премии Муз-ТВ
Объявлен состав ведущих очередной премии Муз-ТВ.
Происшествия
В Волгоградской области задержали главу Михайловки Сергея Фомина
Хоккей
«Питтсбург» победил «Оттаву» в матче НХЛ, Малкин отдал четыре передачи
Российский форвард хозяев Евгений Малкин сделал четыре результативные передачи.
Общество
Способное достроить «Северный поток – 2» судно снова сменило курс
В декабре 2019 года из-за введенных США санкций швейцарская компания Allseas, занимавшаяся укладкой труб газопровода «Северный поток – 2», приостановила работы и вывела суда из данного района Балтийского моря.
Общество
Опубликована переписка погибшего в бассейне Диденко про сухой лед
Читайте материал "Друзья Диденко раскрыли детали смертельной вечеринки в бане со льдом"
Армия и оружие
Турция уничтожила ЗРПК «Панцирь-С1» в провинции Идлиб
Вооруженные силы Турции опубликовали видео удара по ЗРПК "Панцирь-С1" сирийских правительственных сил в районе н.п. Саракиб в провинции Идлиб.
Политика
Премьер-министр Украины написал заявление об отставке
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал заявление об отставке после того, как встретился с президентом Владимиром Зеленским, сообщил в эфире телеканала "112 Украина" депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Александр Дубинский.
Космос
Китайский луноход прошел по обратной стороне Луны уже 400 метров
Происшествия
В ЯНАО возбуждено три дела о хищении 1,6 млн рублей бюджетных денег
На Ямале выявлены новые случаи хищения бюджетных средств, в этот раз речь идет о капитальном ремонте домов в Пуровском районе.
Армия и оружие
СМИ: F-16 без потерь сбили 65 российских и советских истребителей и бомбардировщиков
Под числом 65 автор материала понимает количество самолётов советского (российского) производства, которые в разное время были сбиты пилотами самолётов F-16.Из материала: До вчерашнего времени счёт был 63:0 в пользу F-16.
Политика
Госдума досрочно прекратила полномочия Баталиной
Происшествия
«Ъ»: Египет не признал терактом крушение А321 над Синаем
31 октября 2015 года, на севере Синайского полуострова в Египте потерпел крушение пассажирский лайнер A321 российской авиакомпании "Когалымавиа", погибли все 224 человека, находившихся на борту.
Футбол
Клопп о третьем поражении «Ливерпуля»: пропускаем слишком много
Главный тренер английского футбольного клуба "Ливерпуль" Юрген Клопп после третьего поражения в четырех матчах заявил, что его команда пропускает слишком много голов в последних играх.
Здоровье
В Тулу приедет зампред правительства РФ Татьяна Голикова
3 марта в Тулу с рабочим визитом приедет заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.
Армия и оружие
Стало известно о планах Нидерландов отправить войска в Донбасс
Власти Нидерландов планировали отправить в Донбасс войска после падения малайзийского Boeing на территории Донецкой области в 2014 году.
Экономика
Всемирный банк выделяет $12 млрд на борьбу с коронавирусом
Всемирный банк (ВБ) принял решение выделить $12 млрд на борьбу коронавирусом COVID-19, а также, чтобы помочь странам справиться с негативными экономическими последствиями от вспышки заболевания.
Общество
Матвиенко возмутилась, что в Алтайском крае до многих больниц не ходят автобусы
Главврач районной больницы Немецкого национального района Алтайского края Михаил Беккер рассказал в Совете Федерации на ежегодной встрече с сельской интеллигенцией, что до его больницы люди не могут добраться на общественном транспорте.