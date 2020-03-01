Экономика

Говорит МоскваГоворит МоскваПутин назвал текущие цены на нефть приемлемыми для экономики России

По словам главы государства, негативные последствия из-за распространения эпидемии дают о себе знать и в экономике.
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Что произошло за выходные. Главные новости РБК

РБК01 марта в 12:33

Нефть без маски

Российская газета01 марта в 11:25

Путин назвал прошедшую неделю худшей для глобальных рынков

РИА Новости01 марта в 03:43

Путин: прошедшая неделя стала худшей для глобальных рынков с 2008 года

ТАСС01 марта в 03:35

Путин рассказал об экономических последствиях из-за коронавируса

Известия01 марта в 03:23

Путин назвал текущие цены на нефть приемлемыми для России

RT на русском01 марта в 03:16

Путин рассказал о влиянии обвала цен на нефть на Россию

Lenta.ru01 марта в 04:24
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Биатлон

МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными

Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Известия вчера в 09:04
Армия и оружие

Минобороны обвинило Турцию в невыполнении обязательств по Сирии

Итогом полутора лет сочинских соглашений по Сирии с Турцией стало сращивание укрепленных районов террористов с турецкими наблюдательным постами, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
РИА Новости вчера в 23:33
Происшествия

Где найти управу на неадекватных подростков, которые травят учителей

Пятнадцатилетний подросток из Ульяновска ударил кухонным ножом в живот учительницу математики прямо перед уроком.
РИА Новости вчера в 00:00
Здоровье

Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей

Коронавирус измучил 25 стран - К 4 марта заражение коронавирусом COVID-19 подтвердилось у 93104 человек по всему миру, сообщает Национальная комиссия здравоохранения КНР.
Газета.Ru 00:46
Технологии

Бывший хакер крупнейшей группировки разоблачил WhatsApp

В мессенджере WhatsApp содержится огромное количество данных о каждом из пользователей и эту информацию передают спецслужбам.
Lenta.ru 00:06
Происшествия

Летевший в Москву самолёт сел в Казани из-за приступа у пассажира

RT на русском 00:37
Политика

В Госдуму поступили поправки президента к проекту о Конституции

В Государственную думу поступили президентские поправки ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции России.
RT на русском 02 марта в 08:22
Общество

Госдума прописала возраст, дающий право на негосударственную пенсию

«Право на получение негосударственной пенсии по пенсионным договорам приобретают мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет, если иной возраст и (или) иные основания, дающие право на получение негосударственной пенсии, не установлены пенсионными договорами», — говорится в документе.
Росбалт вчера в 06:07
Общество

В Госдуме доработали запрет на продажу алкоголя в жилых домах

В Государственной думе внесли поправки в законопроект, который ограничивает продажу алкоголя в заведениях общепита, расположенных в многоквартирных жилых домах.
РБК вчера в 23:54
Политика

В США подводят итоги первичных выборов

США подводят итоги "супервторника".
Вести.Ru вчера в 22:30
Музыка

Россию на «Евровидении» 2020 представит группа Little Big

Россию на "Евровидении-2020" в Роттердаме представит рейв-группа Little-big. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 01:02
Политика

Врачи заявили об отравлении лидера оппозиции Абхазии

Аслан Бжания отвезли в больницу 2 марта в Сочи, накануне до выборов в президенты.
Замана вчера в 18:00
Происшествия

В Иркутске 10 человек отравились готовой продукцией сети супермаркетов

Все больные накануне делали покупки в супермаркетах «Слата», а также ели салаты собственного производства данной сети.
ГЛАС.RU 00:48
Шоу-бизнес

Ольга Бузова впервые вошла в число ведущих премии Муз-ТВ

Объявлен состав ведущих очередной премии Муз-ТВ.
REGNUM вчера в 17:58
Происшествия

В Волгоградской области задержали главу Михайловки Сергея Фомина

V1.ru вчера в 12:00
Хоккей

«Питтсбург» победил «Оттаву» в матче НХЛ, Малкин отдал четыре передачи

Российский форвард хозяев Евгений Малкин сделал четыре результативные передачи.
РИА Новости вчера в 23:27
Общество

Способное достроить «Северный поток – 2» судно снова сменило курс

В декабре 2019 года из-за введенных США санкций швейцарская компания Allseas, занимавшаяся укладкой труб газопровода «Северный поток – 2», приостановила работы и вывела суда из данного района Балтийского моря.
Известия вчера в 21:43
Общество

Опубликована переписка погибшего в бассейне Диденко про сухой лед

Читайте материал "Друзья Диденко раскрыли детали смертельной вечеринки в бане со льдом"
Московский Комсомолец 02 марта в 08:46
Армия и оружие

Турция уничтожила ЗРПК «Панцирь-С1» в провинции Идлиб

Вооруженные силы Турции опубликовали видео удара по ЗРПК "Панцирь-С1" сирийских правительственных сил в районе н.п. Саракиб в провинции Идлиб.
Московский Комсомолец вчера в 17:19
Политика

Премьер-министр Украины написал заявление об отставке

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал заявление об отставке после того, как встретился с президентом Владимиром Зеленским, сообщил в эфире телеканала "112 Украина" депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Александр Дубинский.
Газета.Ru вчера в 15:12
Космос

Китайский луноход прошел по обратной стороне Луны уже 400 метров

ToDay News Ufa вчера в 17:21
Происшествия

В ЯНАО возбуждено три дела о хищении 1,6 млн рублей бюджетных денег

На Ямале выявлены новые случаи хищения бюджетных средств, в этот раз речь идет о капитальном ремонте домов в Пуровском районе.
Московский Комсомолец Ямал 00:25
Армия и оружие

СМИ: F-16 без потерь сбили 65 российских и советских истребителей и бомбардировщиков

Под числом 65 автор материала понимает количество самолётов советского (российского) производства, которые в разное время были сбиты пилотами самолётов F-16.Из материала: До вчерашнего времени счёт был 63:0 в пользу F-16.
Avia.pro вчера в 03:00
Политика

Госдума досрочно прекратила полномочия Баталиной

Парламентская газета вчера в 04:51
Происшествия

«Ъ»: Египет не признал терактом крушение А321 над Синаем

31 октября 2015 года, на севере Синайского полуострова в Египте потерпел крушение пассажирский лайнер A321 российской авиакомпании "Когалымавиа", погибли все 224 человека, находившихся на борту.
Газета.Ru вчера в 23:15
Футбол

Клопп о третьем поражении «Ливерпуля»: пропускаем слишком много

Главный тренер английского футбольного клуба "Ливерпуль" Юрген Клопп после третьего поражения в четырех матчах заявил, что его команда пропускает слишком много голов в последних играх.
РИА Новости 00:08
Здоровье

В Тулу приедет зампред правительства РФ Татьяна Голикова

3 марта в Тулу с рабочим визитом приедет заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.
Тульские новости вчера в 00:30
Армия и оружие

Стало известно о планах Нидерландов отправить войска в Донбасс

Власти Нидерландов планировали отправить в Донбасс войска после падения малайзийского Boeing на территории Донецкой области в 2014 году.
Lenta.ru вчера в 10:03
Экономика

Всемирный банк выделяет $12 млрд на борьбу с коронавирусом

Всемирный банк (ВБ) принял решение выделить $12 млрд на борьбу коронавирусом COVID-19, а также, чтобы помочь странам справиться с негативными экономическими последствиями от вспышки заболевания.
Коммерсантъ 00:16
Общество

Матвиенко возмутилась, что в Алтайском крае до многих больниц не ходят автобусы

Главврач районной больницы Немецкого национального района Алтайского края Михаил Беккер рассказал в Совете Федерации на ежегодной встрече с сельской интеллигенцией, что до его больницы люди не могут добраться на общественном транспорте.
Толк вчера в 21:47
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