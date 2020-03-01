По словам главы государства, негативные последствия из-за распространения эпидемии дают о себе знать и в экономике.

Путин назвал текущие цены на нефть приемлемыми для экономики России

Биатлон МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.

Здоровье Назван срок начала эпидемии коронавируса в России Депутат Госдумы от партии КПРФ, кандидат медицинских наук Алексей Куринный высказал свое мнение по поводу распространения коронавируса по территории России.

Кино Актеры Кравченко и Железняк покинули съемки «Сватов-7» Выход седьмого сезона «Сваты» оказался под угрозой. Как сообщает ToDay News Ufa, со съемок уехали Олеся Железняк и Татьяна Кравченко.

Общество В Госдуме раскритиковали идею ввести налог на собак и кошек Координатор проекта "Единой России" "Чистая страна", председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов назвал предложение ввести налог или сбор с владельцев домашних животных "бредом и провокацией".

Шоу-бизнес Кайли Дженнер нарастила двухметровую косу В своем Instagram Дженнер разместила фото, на котором выглядит как настоящая героиня мультфильма «Рапунцель», ведь длина заплетенных волос превышает рост самой Кайли в 168 см. Звезда сидит на трамплине у бассейна, аккуратно разложив «косу до пят» рядом с собой.

Экономика Бизнес впервые выиграл в суде у Фонда защиты вкладчиков Крыма Фонд защиты вкладчиков Крыма (ФЗВ) — некоммерческая организация, учрежденная Агентством по страхованию вкладов и в 2017 году переданная крымским властям, — впервые проиграл в крымском суде дело о взыскании с бизнеса долгов перед украинскими банками.

Здоровье В ВОЗ сравнили смертность от нового коронавируса и от гриппа Смертность от нового коронавируса (SARS-CoV-2) составляет 3,4%, а от сезонного гриппа — менее 1%. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Гебриеисус во вторник, 3 марта.

Общество Коронавирус подтвержден у двух россиян в ОАЭ Уточняется, что россияне контактировали с двумя участниками велогонки Тур ОАЭ-2020 из Италии, у которых ранее был выявлен коронавирус.

Происшествия В Госдуме оценили приговор сослуживцу Шамсутдинова В Госдуме оценили приговор рядовому Руслану Мухатову, обвиняемому в нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими в воинской части в Забайкалье.

Политика США соперничают с Россией в Арктике, заявили в Пентагоне США и Россия находятся в состоянии соперничества в Арктике, заявил и. о. заместителя министра обороны США по политическим делам Джеймс Андерсон на слушаниях в одном из подкомитетов комитета Сената Конгресса.

Происшествия Солдат Шойгу вор Тахи заставил работать «на общак» В Забайкалье в середине марта начнется рассмотрение уголовного дела группировки вора в законе Георгия Углавы, известного в криминальных кругах как Тахи.

Хоккей «Салават Юлаев» сравнял счет в серии плей-офф КХЛ с «Авангардом» Во втором матче серии 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги уфимский "Салават Юлаев" на льду арены в Балашихе обыграл в овертайме омский "Авангард" со счетом 3:2. У победителей встречи шайбы забросили Григорий Панин (31-я минута), Сакари Маннинен (60) и Дмитрий Кугрышев (68), а у хозяев льда шайбы забросили Семен Кошелев (32) и Павел Дедунов (52).

Общество В Конституцию предложили внести конфискацию имущества коррупционеров Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил закрепить в Конституции конфискацию имущества в качестве меры уголовного наказания.