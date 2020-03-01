Экономика
Говорит МоскваПутин назвал текущие цены на нефть приемлемыми для экономики России
По словам главы государства, негативные последствия из-за распространения эпидемии дают о себе знать и в экономике.
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Путин: для российской экономики текущий уровень цен на нефть является приемлемым
Финмаркет01 марта в 03:14
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Смертность от нового коронавируса (SARS-CoV-2) составляет 3,4%, а от сезонного гриппа — менее 1%. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Гебриеисус во вторник, 3 марта.
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Найден способ достичь скорости света
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Уточняется, что россияне контактировали с двумя участниками велогонки Тур ОАЭ-2020 из Италии, у которых ранее был выявлен коронавирус.
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В Госдуме оценили приговор сослуживцу Шамсутдинова
В Госдуме оценили приговор рядовому Руслану Мухатову, обвиняемому в нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими в воинской части в Забайкалье.
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США соперничают с Россией в Арктике, заявили в Пентагоне
США и Россия находятся в состоянии соперничества в Арктике, заявил и. о. заместителя министра обороны США по политическим делам Джеймс Андерсон на слушаниях в одном из подкомитетов комитета Сената Конгресса.
Происшествия
Солдат Шойгу вор Тахи заставил работать «на общак»
В Забайкалье в середине марта начнется рассмотрение уголовного дела группировки вора в законе Георгия Углавы, известного в криминальных кругах как Тахи.
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«Салават Юлаев» сравнял счет в серии плей-офф КХЛ с «Авангардом»
Во втором матче серии 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги уфимский "Салават Юлаев" на льду арены в Балашихе обыграл в овертайме омский "Авангард" со счетом 3:2. У победителей встречи шайбы забросили Григорий Панин (31-я минута), Сакари Маннинен (60) и Дмитрий Кугрышев (68), а у хозяев льда шайбы забросили Семен Кошелев (32) и Павел Дедунов (52).
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В Киеве уверены, что увольнение Гончарука не остановит движение Украины «в пропасть»
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В Самаре обрушилась стена жилого дома
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Названа наименее подверженная заражению коронавирусом категория людей
Ученые назвали категорию людей, практически не подверженную заражению коронавирусом.
Экономика
ФРС США экстренно снизила ключевую ставку
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