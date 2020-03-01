Экономика

Говорит МоскваГоворит МоскваПутин назвал текущие цены на нефть приемлемыми для экономики России

По словам главы государства, негативные последствия из-за распространения эпидемии дают о себе знать и в экономике.
Читать в источнике
Комментировать374

Подробнее о событии

Путин назвал текущие цены на нефть приемлемыми для России

RT на русском01 марта в 03:16

Путин рассказал о влиянии обвала цен на нефть на Россию

Lenta.ru01 марта в 04:24

Путин: прошедшая неделя стала худшей для глобальных рынков с 2008 года

ТАСС01 марта в 03:35

Путин рассказал об экономических последствиях из-за коронавируса

Известия01 марта в 03:23

Путин назвал цены на нефть приемлемыми для России

РБК01 марта в 04:41

Путин: для российской экономики текущий уровень цен на нефть является приемлемым

Финмаркет01 марта в 03:14

Путин назвал прошедшую неделю худшей для глобальных рынков

РИА Новости01 марта в 03:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7095 источников, обновлено в 21:56, Ашберн
Политика

Муфтий Татарстана выступил против поправки в Конституцию о народе

РБК 10:20
Биатлон

МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными

Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Известия 09:04
Здоровье

Почти 50 тысяч человек смогли вылечиться от коронавируса в Китае

В Китае выздороветь после заражения новым типом коронавируса смогли уже почти 50 тысяч человек.
Газета.Ru 21:43
Шоу-бизнес

Джиган показал, как Самойлова выглядит дома

Многие посчитали, что женщина использовала фильтры и обработала кадры, чтобы выглядеть как можно привлекательнее.
Kleo.ru 06:59
Здоровье

Назван срок начала эпидемии коронавируса в России

Депутат Госдумы от партии КПРФ, кандидат медицинских наук Алексей Куринный высказал свое мнение по поводу распространения коронавируса по территории России.
Live24 07:41
Армия и оружие

Эрдоган исключил удары по позициям России в Сирии

Эрдоган отметил, что у Турции «нет проблем» с Ираном и Россией в САР.
BFM.ru вчера в 09:06
Кино

Актеры Кравченко и Железняк покинули съемки «Сватов-7»

Выход седьмого сезона «Сваты» оказался под угрозой. Как сообщает ToDay News Ufa, со съемок уехали Олеся Железняк и Татьяна Кравченко.
ToDay News Ufa 02:38
Общество

В Госдуме раскритиковали идею ввести налог на собак и кошек

Координатор проекта "Единой России" "Чистая страна", председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов назвал предложение ввести налог или сбор с владельцев домашних животных "бредом и провокацией".
РИА Новости вчера в 19:19
Шоу-бизнес

В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной

ToDay News Ufa 08:41
Политика

Путин рассказал о влиянии коронавируса на российскую экономику

Ситуация с коронавирусом в России находится под контролем, заявил президент Владимир Путина.
РИА Новости 01 марта в 07:22
Шоу-бизнес

Кайли Дженнер нарастила двухметровую косу

В своем Instagram Дженнер разместила фото, на котором выглядит как настоящая героиня мультфильма «Рапунцель», ведь длина заплетенных волос превышает рост самой Кайли в 168 см. Звезда сидит на трамплине у бассейна, аккуратно разложив «косу до пят» рядом с собой.
Wday.ru вчера в 05:31
Политика

Байден победил на праймериз демократов в Виргинии, прогнозируют СМИ

Бывший вице-президент США Джо Байден победил на праймериз демократов в Виргинии, прогнозирует телеканал Fox News.
РИА Новости 19:03
Футбол

Россия в Лиге наций сыграет с Сербией, Турцией и Венгрией

Соперниками сборной России по футболу в Лиге наций UEFA стали команды Сербии, Турции и Венгрии. Жеребьевка прошла в Амстердаме.
Коммерсантъ 13:27
Экономика

Бизнес впервые выиграл в суде у Фонда защиты вкладчиков Крыма

Фонд защиты вкладчиков Крыма (ФЗВ) — некоммерческая организация, учрежденная Агентством по страхованию вкладов и в 2017 году переданная крымским властям, — впервые проиграл в крымском суде дело о взыскании с бизнеса долгов перед украинскими банками.
РБК 21:00
Здоровье

В ВОЗ сравнили смертность от нового коронавируса и от гриппа

Смертность от нового коронавируса (SARS-CoV-2) составляет 3,4%, а от сезонного гриппа — менее 1%. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Гебриеисус во вторник, 3 марта.
Известия 11:48
Космос

Найден способ достичь скорости света

Sibnet Новости 09:33
Общество

Коронавирус подтвержден у двух россиян в ОАЭ

Уточняется, что россияне контактировали с двумя участниками велогонки Тур ОАЭ-2020 из Италии, у которых ранее был выявлен коронавирус.
ТАСС 13:30
Происшествия

В Госдуме оценили приговор сослуживцу Шамсутдинова

В Госдуме оценили приговор рядовому Руслану Мухатову, обвиняемому в нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими в воинской части в Забайкалье.
Lenta.ru 19:53
Политика

США соперничают с Россией в Арктике, заявили в Пентагоне

США и Россия находятся в состоянии соперничества в Арктике, заявил и. о. заместителя министра обороны США по политическим делам Джеймс Андерсон на слушаниях в одном из подкомитетов комитета Сената Конгресса.
REGNUM 16:20
Происшествия

Солдат Шойгу вор Тахи заставил работать «на общак»

В Забайкалье в середине марта начнется рассмотрение уголовного дела группировки вора в законе Георгия Углавы, известного в криминальных кругах как Тахи.
Свободная Пресса 11:25
Шоу-бизнес

Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью

Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
Летидор 01:26
Интернет

«Яндекс» выделил соцсеть «Аура» в отдельное юрлицо

Интерфакс 08:36
Хоккей

«Салават Юлаев» сравнял счет в серии плей-офф КХЛ с «Авангардом»

Во втором матче серии 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги уфимский "Салават Юлаев" на льду арены в Балашихе обыграл в овертайме омский "Авангард" со счетом 3:2. У победителей встречи шайбы забросили Григорий Панин (31-я минута), Сакари Маннинен (60) и Дмитрий Кугрышев (68), а у хозяев льда шайбы забросили Семен Кошелев (32) и Павел Дедунов (52).
Вести.Ru 17:25
Здоровье

В Белоруссии подтвержден четвертый случай коронавируса

Пресс-служба министерства здравоохранения Белоруссии сообщает о четвертом случае заболевания коронавирусом, подтвержденном лабораторно.
Взгляд.ру 13:15
Общество

В Конституцию предложили внести конфискацию имущества коррупционеров

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил закрепить в Конституции конфискацию имущества в качестве меры уголовного наказания.
РИА Новости 10:35
Общество

Блогер Екатерина Диденко обратилась к подписчикам

Блогер Екатерина Диденко в своем аккаунте в Instagram обратилась к подписчикам после участия в программе "Пусть говорят" на Первом канале, посвященной трагедии в банном комплексе.
РИА Новости 02:07
Политика

В Киеве уверены, что увольнение Гончарука не остановит движение Украины «в пропасть»

Кадровые перестановки в высшем руководстве Украины позволят снизить общественное напряжение, однако это не остановит процессы, которые ведут страну к катастрофе.
ФАН 01 марта в 02:35
Происшествия

В Самаре обрушилась стена жилого дома

Вести.Ru 13:28
Здоровье

Названа наименее подверженная заражению коронавирусом категория людей

Ученые назвали категорию людей, практически не подверженную заражению коронавирусом.
Известия 17:23
Экономика

ФРС США экстренно снизила ключевую ставку

Федеральная резервная система США понизила ключевую процентную ставку до 1–1,25% с 1,5–1,75%.
Коммерсантъ 10:23
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное