Экономика

Говорит МоскваГоворит МоскваПутин назвал текущие цены на нефть приемлемыми для экономики России

По словам главы государства, негативные последствия из-за распространения эпидемии дают о себе знать и в экономике.
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Путин назвал текущие цены на нефть приемлемыми для России

RT на русском01 марта в 03:16

Путин назвал цены на нефть приемлемыми для России

РБК01 марта в 04:41

Путин рассказал о влиянии обвала цен на нефть на Россию

Lenta.ru01 марта в 04:24

Путин: прошедшая неделя стала худшей для глобальных рынков с 2008 года

ТАСС01 марта в 03:35

Нефть без маски

Российская газета01 марта в 11:25

Путин: для российской экономики текущий уровень цен на нефть является приемлемым

Финмаркет01 марта в 03:14

Путин назвал прошедшую неделю худшей для глобальных рынков

РИА Новости01 марта в 03:43
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Футбол

Сборная России сыграет с Сербией, Турцией и Венгрией в Лиге наций УЕФА

Сборная России по футболу сыграет с командами Сербии, Турции и Венгрии в группе 3 дивизиона В Лиги наций УЕФА сезона-2020/21.
РИА Новости вчера в 12:32
Происшествия

Самолет, летевший из Челябинска в Москву, экстренно сел в Казани

REGNUM 00:56
Политика

В США подводят итоги первичных выборов

США подводят итоги "супервторника".
Вести.Ru вчера в 22:30
Политика

Германия передаст России данные о военнопленных СССР

В апреле 2020 года Германия должна передать российской стороне найденные в германских лагерях сведения, в которых рассказывается о судьбах военнопленных СССР.
Газета.Ru вчера в 23:25
Армия и оружие

Минобороны сообщило о слиянии постов Турции и террористов в Идлибе

Посты военных Турции и укрепрайоны террористов слились в сирийском Идлибе в одно целое, заявил 4 марта официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Известия вчера в 23:23
Здоровье

Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей

Коронавирус измучил 25 стран - К 4 марта заражение коронавирусом COVID-19 подтвердилось у 93104 человек по всему миру, сообщает Национальная комиссия здравоохранения КНР.
Газета.Ru 00:46
Шоу-бизнес

Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью

Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
Летидор вчера в 01:26
Кино

Съемки сериала «Сваты 7» покинули актеры Кравченко и Железняк

Из Минска, где проходят съемки, уехали актрисы Олеся Железняк и Татьяна Кравченко.
Live24 вчера в 03:29
Происшествия

На Украине провели митинг из-за жены пациента с коронавирусом

Стихийный митинг рядом с домом мужчины, которого госпитализировали с коронавирусом, устроили жители города Черновцы с требованием изолировать и его супругу, оставшуюся в квартире, 3 марта сообщает издание «Общественное».
REGNUM вчера в 17:25
Происшествия

«Ъ»: Египет не признал терактом крушение А321 над Синаем

31 октября 2015 года, на севере Синайского полуострова в Египте потерпел крушение пассажирский лайнер A321 российской авиакомпании "Когалымавиа", погибли все 224 человека, находившихся на борту.
Газета.Ru вчера в 23:15
Шоу-бизнес

Джиган показал, как Оксана Самойлова кормит сына грудью

Джиган показал дом в Майами, в одном из кадров мелькает его жена, которая кормит новорожденного сына Давида.
StarHit.ru 02 марта в 06:00
Происшествия

Ректор воронежского вуза задержан по подозрению в получении взятки

Известия 02 марта в 11:42
Общество

Российские вузы вошли в новые рейтинги QS лучших университетов мира

МГУ в этом году показал лучший результат за всю историю участия вуза в предметных рейтингах QS: 21 место по направлению "Естественные науки" и 47-е - в "Искусстве и гуманитарных науках".
Российская газета 00:42
Происшествия

Торнадо в американском штате Теннесси унес жизни 25 человек

В результате торнадо, обрушившегося на американский штат Теннесси, погибли по меньшей мере 25 человек.
РБК вчера в 20:10
Энергетика

«Газпром» снизил цену на газ для Болгарии на 40%

Глава компании "Булгаргаз" Николай Павлов объявил, что предложит Комиссии по энергетическому и водному регулированию снизить стоимость газа для болгарского потребителя на 40%, до 26,29 лева (около €14) за мегаватт час начиная с апреля, с нынешних 44,04 лева (около €22).
ТАСС вчера в 03:59
Происшествия

Учительницу школы, где дети получили ожоги глаз, уволят

Ранее сообщалось, что более 20 детей в одной из школ Москвы получили ожоги роговицы глаз из-за кварцевой лампы, которая работала целый день в классе.
Газета.Ru вчера в 02:54
Гаджеты

Стали известны основные характеристики видеокарт 6000-й серии от AMD

Faktom вчера в 12:45
Общество

Теплая зима позволит россиянам сэкономить на услугах ЖКХ

Как отмечает издание, депутаты выступили за то, чтобы не индексировать тарифы ЖКХ в связи с теплой зимой.
Би-порт 02 марта в 04:00
Космос

Сломавшуюся в январе ступень «Союза» используют для другого запуска

В пресс-службе Ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс" сообщили, что третья ступень ракеты "Союз-2.1а", из-за поломки которой в январе не удалось запустить военный спутник, будет использован в составе другого носителя.
Московский Комсомолец 00:46
Кино

Вышел первый с 2018 года трейлер «Артемиса Фаула»

Культуромания 02 марта в 09:35
Биатлон

МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными

Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Известия вчера в 09:04
Общество

Способное достроить «Северный поток – 2» судно снова сменило курс

В декабре 2019 года из-за введенных США санкций швейцарская компания Allseas, занимавшаяся укладкой труб газопровода «Северный поток – 2», приостановила работы и вывела суда из данного района Балтийского моря.
Известия вчера в 21:43
Общество

В Конституцию предложили внести конфискацию имущества коррупционеров

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил закрепить в Конституции конфискацию имущества в качестве меры уголовного наказания.
РИА Новости вчера в 10:35
Армия и оружие

Турция уничтожила ЗРПК «Панцирь-С1» в провинции Идлиб

Вооруженные силы Турции опубликовали видео удара по ЗРПК "Панцирь-С1" сирийских правительственных сил в районе н.п. Саракиб в провинции Идлиб.
Московский Комсомолец вчера в 17:19
Музыка

Менеджер Little Big покинул группу после новостей о «Евровидении»

REGNUM 00:37
Общество

Матвиенко возмутилась, что в Алтайском крае до многих больниц не ходят автобусы

Главврач районной больницы Немецкого национального района Алтайского края Михаил Беккер рассказал в Совете Федерации на ежегодной встрече с сельской интеллигенцией, что до его больницы люди не могут добраться на общественном транспорте.
Толк вчера в 21:47
Кино

Фанаты отреагировали на возможное участие Генри Кавилла в Marvel

NewInform вчера в 09:32
Армия и оружие

Стало известно о планах Нидерландов отправить войска в Донбасс

Власти Нидерландов планировали отправить в Донбасс войска после падения малайзийского Boeing на территории Донецкой области в 2014 году.
Lenta.ru вчера в 10:03
Политика

Bloomberg сообщил о поручении Мишустина восстановить связи с ОЭСР

Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил подготовить план восстановления контактов с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 15:10
Транспорт

Автомобили в России оснастят датчиками оповещения о нарушении ПДД

РБК вчера в 22:19
Как работают Яндекс.Новости?
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