По словам главы государства, негативные последствия из-за распространения эпидемии дают о себе знать и в экономике.

Путин назвал текущие цены на нефть приемлемыми для экономики России

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