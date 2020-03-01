Экономика

Говорит МоскваГоворит МоскваПутин назвал текущие цены на нефть приемлемыми для экономики России

По словам главы государства, негативные последствия из-за распространения эпидемии дают о себе знать и в экономике.
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Главные новости за выходные 29 февраля—1 марта

Коммерсантъ01 марта в 11:20

Путин рассказал о влиянии обвала цен на нефть на Россию

Lenta.ru01 марта в 04:24

Путин назвал прошедшую неделю худшей для глобальных рынков

РИА Новости01 марта в 03:43

Путин: прошедшая неделя стала худшей для глобальных рынков с 2008 года

ТАСС01 марта в 03:35

Путин назвал текущие цены на нефть приемлемыми для России

RT на русском01 марта в 03:16

Владимир Путин заявил, что последствия коронавируса серьезно влияют на глобальную экономику

Эхо Москвы01 марта в 03:00

Путин назвал цены на нефть приемлемыми для России

РБК01 марта в 04:41
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Армия и оружие

В Турции сообщили о сбитом сирийском самолете

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Киркоров высказался о перспективах Little Big на «Евровидении»

Российский певец Филипп Киркоров высказался о перспективах группы Little Big на «Евровидении».
Lenta.ru 07:18
Биатлон

Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК

Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
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Происшествия

Убившая дочь из-за хлебных крошек омичка получила 11 лет тюрьмы

Известия 01:59
Происшествия

Суд перевел Израйлита под домашний арест

Смольнинский суд Петербурга перевел под домашний арест обвиняемого в мошенничестве бывшего руководителя и совладельца ОАО «Компания Усть-Луга» Валерия Израйлита, рассказала «Ведомостям» адвокат бизнесмена Виктория Бурковская.
Ведомости 07:13
Общество

Стоимость услуг ЖКХ могут пересмотреть из-за теплой зимы

"Если же по решению региональной власти платеж вносится небольшими долями в течение всего года, исходя из среднемесячного объема потребления, то в случае теплой зимы вся переплата учитывается при ежегодной корректировке по показаниям счетчика", — сказали изданию в Минстрое.
Интерфакс вчера в 02:17
Энергетика

«Газпром» снизил цену на газ для Болгарии на 40%

Глава компании "Булгаргаз" Николай Павлов объявил, что предложит Комиссии по энергетическому и водному регулированию снизить стоимость газа для болгарского потребителя на 40%, до 26,29 лева (около €14) за мегаватт час начиная с апреля, с нынешних 44,04 лева (около €22).
ТАСС 03:59
Общество

Абрамович погасил долги Достоевского

«Во время своего визита в популярное заведение Абрамович якобы покрыл долг и попросил убрать табличку», — передает телеканал.
URA.Ru вчера в 10:59
Общество

TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне

В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова.
РБК вчера в 05:19
Политика

В Кремле оценили внесение поправки об упоминании Бога в Конституции

Внесение в Конституцию поправки с упоминанием Бога не изменит светского характера государства.
RT на русском 05:42
Гаджеты

Apple выплатит до $500 млн за замедление работы старых смартфонов

Компания согласилась выплатить от $310 до $500 миллионов владельцам iPhone с целью урегулировать судебный иск об умышленном замедлении работы старых моделей смартфонов.
Век 05:39
Политика

Порошенко насчитал 250 Зеленских в Верховной Раде

Бывший президент Украины Петр Порошенко считает, что действующий глава республики Владимир Зеленский должен взять на себя ответственность за происходящее в стране, а не увольнять чиновников.
Lenta.ru 07:56
Политика

В Белоруссии отказались открыть транспортное сообщение с Крымом

Белоруссия отказалась открыть авиа- и железнодорожное сообщение с Крымом, говорится в ответах "Белавиа" и Белорусской железной дороги на письмо Белорусской общины Крыма.
РИА Новости 07:25
Политика

В США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР

Соединённые штаты не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение трёх прибалтийских республик в состав Советского Союза, заявил 2 марта журналистам постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
REGNUM вчера в 22:55
Происшествия

Уволена державшая школьников под кварцевой лампой учительница

Газета.Ru 07:41
Шоу-бизнес

Ида Галич позавидовала фигуре Оксаны Самойловой

News.ru 08:05
Финансы

Рубль умеренно укрепился к доллару и евро на фоне дорожающей нефти

Доллар и евро начали торги на Московской бирже с небольшого снижения.
Вести.Ru 02:26
Здоровье

В Марселе зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

Врачи диагностировали первый случай заражения коронавирусом в городе Марсель на юге Франции.
ТАСС 07:35
Футбол

Россия узнает 3 марта соперников по Лиге наций УЕФА

В швейцарском Ньоне 3 марта в 20:00 по московскому времени состоится жеребьевка групповой стадии Лиги наций УЕФА.
ProstoProSport 04:11
Общество

В Москве 24 человека госпитализированы из-за коронавируса

Газета.Ru вчера в 11:40
Общество

«Яндекс.Такси» решили заблокировать в Латвии

Работу «Яндекс.Такси» хотят заблокировать в Латвии, поскольку приложение до 22 января не зарегистрировалось в Дирекции автотранспорта страны.
BFM.ru 07:34
Авто

BMW представил электрокар BMW i4

Что касается интерьера BMW Concept i4 EV, то он довольно футуристичен.
Тарантас Ньюс 02:56
Армия и оружие

Новейшие комплексы «Деривация-ПВО» примут участие в параде Победы

Новейшие комплексы "Деривация-ПВО" впервые примут участие в параде Победы на Красной площади.
Российская газета вчера в 03:55
Армия и оружие

Шойгу рассказал, сколько женщин служит в российской армии

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Общество

В Крыму из-за теплой погоды обмелели водохранилища

В Крыму из-за теплой погоды обмелели водохранилища. Об этом сообщается на сайте республиканского Гидрометцентра.
Газета.Ru 06:54
Армия и оружие

В США планируют испытать перехватчик гиперзвукового оружия

Власти Соединенных Штатов планируют провести полетные испытания перехватчика гиперзвукового оружия в середине 2020-х годов, сообщается на сайте РИА Новости.
Страна Советов on-line 01:19
Шоу-бизнес

Данила Козловский опубликовал фото с новорожденной дочкой

Данила Козловский на своей странице в Instagram опубликовал первое фото с дочкой.
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Армия и оружие

Комиссия ООН обвинила ВКС России в военных преступлениях в Сирии

Воздушно-космические силы (ВКС) России наносят неизбирательные удары по населенным пунктам в сирийской провинции Идлиб, что является военным преступлением.
Lenta.ru вчера в 06:48
Общество

Российские аптеки предупредили о подорожании лекарств

В конце февраля в «Единой России» предложили контролировать цены на лекарства во время эпидемий.
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Бен Стиллер опроверг участие в «Форсаже 9»

Бен Стиллер опроверг информацию о его участии в приключенческом боевике "Форсаж 9", которое ему приписывали некоторые американские издания.
Kinonews.ru 02:42
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