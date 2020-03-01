Экономика

Говорит МоскваГоворит МоскваПутин назвал текущие цены на нефть приемлемыми для экономики России

По словам главы государства, негативные последствия из-за распространения эпидемии дают о себе знать и в экономике.
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Путин назвал цены на нефть приемлемыми для России

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Путин: для российской экономики текущий уровень цен на нефть является приемлемым

Финмаркет01 марта в 03:14

Путин рассказал об экономических последствиях из-за коронавируса

Известия01 марта в 03:23

Путин назвал текущие цены на нефть приемлемыми для России

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Путин назвал прошедшую неделю худшей для глобальных рынков

РИА Новости01 марта в 03:43
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Раскрыто главное противостояние «супервторника» в США

Главным противостоянием «супервторника» в США — самого масштабного дня голосования на этапе отбора кандидата в президенты страны от Демократической партии — является участие в выборах сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса и бывшего вице-президента Джо Байдена.
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Женщины смогут начать получать эти деньги в возрасте 55 лет, а мужчины - с 60-ти. Законопроект прошел второе чтение в Госдуме.
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Утром самолет, летевший из Владивостока в Москву, внепланово сел в Хабаровске из-за поступившего анонимного сообщения с угрозой.
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Лукашенко заявил о продолжении закупки Белоруссией российской нефти

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит закупку нефти в России, но также будет работать с другими поставщиками сырья.
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Алексей Миранчук рассказал, что Смолов зовет его в чемпионат Испании

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Турция сбила сирийский военный самолет в Идлибе

Турецкие военные сбили сирийский военный самолет в провинции Идлиб, сообщило сирийское государственное агентство SANA.
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В Конституцию предложили внести конфискацию имущества коррупционеров

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ФРС США экстренно снизила ключевую ставку

Федеральная резервная система США понизила ключевую процентную ставку до 1–1,25% с 1,5–1,75%.
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Историку Соколову предъявили окончательное обвинение

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Почему США раскачивают тему территориальной целостности России

Недавно в газете Washington Times отставной полковник Сухопутных войск США Уэс Мартин заявил, что Крым, Курильские острова и Калининградская область — это оккупированные или спорные территории.
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В России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом

На сегодняшний день в России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом, новых фактов инфицирования нет, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
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Президент США Дональд Трамп поддержал идею президента России Владимира Путина о саммите лидеров пяти стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН, сообщил глава МИД России Сергей Лавров.
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Погрузка на сети "Российских железных дорог" (РЖД) в феврале 2020 года уменьшилась на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 99,4 млн тонн, говорится в сообщении холдинга.
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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев 3 марта выступил с обращением по поводу наметившейся в регионе тенденции к закрытию ряда промышленных предприятий.
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