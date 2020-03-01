Экономика
Говорит МоскваПутин назвал текущие цены на нефть приемлемыми для экономики России
По словам главы государства, негативные последствия из-за распространения эпидемии дают о себе знать и в экономике.
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Путин: для российской экономики текущий уровень цен на нефть является приемлемым
Финмаркет01 марта в 03:14
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Совет директоров компании "Детский мир" 10 марта рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий гендиректора компании Владимира Чирахова.
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Раскрыто главное противостояние «супервторника» в США
Главным противостоянием «супервторника» в США — самого масштабного дня голосования на этапе отбора кандидата в президенты страны от Демократической партии — является участие в выборах сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса и бывшего вице-президента Джо Байдена.
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Женщины смогут начать получать эти деньги в возрасте 55 лет, а мужчины - с 60-ти. Законопроект прошел второе чтение в Госдуме.
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Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин выступил против внесения в Конституцию России понятия «государствообразующий народ».
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Турция сбила сирийский военный самолет в Идлибе
Турецкие военные сбили сирийский военный самолет в провинции Идлиб, сообщило сирийское государственное агентство SANA.
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В Конституцию предложили внести конфискацию имущества коррупционеров
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил закрепить в Конституции конфискацию имущества в качестве меры уголовного наказания.
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ФРС США экстренно снизила ключевую ставку
Федеральная резервная система США понизила ключевую процентную ставку до 1–1,25% с 1,5–1,75%.
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Историку Соколову предъявили окончательное обвинение
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Почему США раскачивают тему территориальной целостности России
Недавно в газете Washington Times отставной полковник Сухопутных войск США Уэс Мартин заявил, что Крым, Курильские острова и Калининградская область — это оккупированные или спорные территории.
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Киркоров отреагировал на участие Little Big в «Евровидении»
Российский эстрадный певец, композитор и продюсер Филипп Киркоров прокомментировал новость о том, что Россию на конкурсе «Евровидение-2020» будет представлять панк-рейв группа Little Big.
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«Динамо» Киев — «Колос»: без сюрпризов?
Предлагаем прогноз на матч чемпионата Украины, в котором 3 марта киевское «Динамо» принимает «Колос».
Общество
В России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом
На сегодняшний день в России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом, новых фактов инфицирования нет, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
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Лавров: Трамп поддержал инициативу Путина о саммите «ядерной пятерки»
Президент США Дональд Трамп поддержал идею президента России Владимира Путина о саммите лидеров пяти стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН, сообщил глава МИД России Сергей Лавров.
Экономика
Погрузка на сети РЖД в феврале снизилась на 0,6%
Погрузка на сети "Российских железных дорог" (РЖД) в феврале 2020 года уменьшилась на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 99,4 млн тонн, говорится в сообщении холдинга.
Происшествия
Издевавшийся над Шамсутдиновым солдат попросил суд о снисхождении
Происшествия
В Чебоксарах девочка погибла в школьном бассейне
Общество
В Москве рассказали об условиях в инфекционных больницах
Сотрудники инфекционных больниц в Москве используют все необходимые меры защиты, пациентам выдают маски, палаты регулярно дезинфицируют, при этом в палаты объединяют только пациентов с одинаковыми симптомами, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.
Политика
Радаев выступил с заявлением по поводу закрытия саратовских заводов
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев 3 марта выступил с обращением по поводу наметившейся в регионе тенденции к закрытию ряда промышленных предприятий.
Армия и оружие
В ООН обвинили Россию в военных преступлениях в Сирии
«Действия могут быть равносильны военным преступлениям как со стороны Москвы, так и Анкары», — делает итог комиссия.
Шоу-бизнес
Алекс Смерфит стыдился ходить с Викторией Боней в рестораны
Напомним, что звезда «Дома-2» Виктория Боня разошлась с сыном ирландского миллиардера Алексом Смерфитом в 2017 году.
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер нарастила двухметровую косу
В своем Instagram Дженнер разместила фото, на котором выглядит как настоящая героиня мультфильма «Рапунцель», ведь длина заплетенных волос превышает рост самой Кайли в 168 см. Звезда сидит на трамплине у бассейна, аккуратно разложив «косу до пят» рядом с собой.