По словам главы государства, негативные последствия из-за распространения эпидемии дают о себе знать и в экономике.

Путин назвал текущие цены на нефть приемлемыми для экономики России

Биатлон Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.

Экономика «Детский мир» сменит гендиректора Совет директоров компании "Детский мир" 10 марта рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий гендиректора компании Владимира Чирахова.

Политика Раскрыто главное противостояние «супервторника» в США Главным противостоянием «супервторника» в США — самого масштабного дня голосования на этапе отбора кандидата в президенты страны от Демократической партии — является участие в выборах сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса и бывшего вице-президента Джо Байдена.

Общество Проект о досрочных негосударственных пенсиях прошел второе чтение Женщины смогут начать получать эти деньги в возрасте 55 лет, а мужчины - с 60-ти. Законопроект прошел второе чтение в Госдуме.

Общество Лукашенко заявил о продолжении закупки Белоруссией российской нефти Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит закупку нефти в России, но также будет работать с другими поставщиками сырья.

Общество В Конституцию предложили внести конфискацию имущества коррупционеров Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил закрепить в Конституции конфискацию имущества в качестве меры уголовного наказания.

Политика Почему США раскачивают тему территориальной целостности России Недавно в газете Washington Times отставной полковник Сухопутных войск США Уэс Мартин заявил, что Крым, Курильские острова и Калининградская область — это оккупированные или спорные территории.

Музыка Киркоров отреагировал на участие Little Big в «Евровидении» Российский эстрадный певец, композитор и продюсер Филипп Киркоров прокомментировал новость о том, что Россию на конкурсе «Евровидение-2020» будет представлять панк-рейв группа Little Big.

Общество В России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом На сегодняшний день в России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом, новых фактов инфицирования нет, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Политика Лавров: Трамп поддержал инициативу Путина о саммите «ядерной пятерки» Президент США Дональд Трамп поддержал идею президента России Владимира Путина о саммите лидеров пяти стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН, сообщил глава МИД России Сергей Лавров.

Экономика Погрузка на сети РЖД в феврале снизилась на 0,6% Погрузка на сети "Российских железных дорог" (РЖД) в феврале 2020 года уменьшилась на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 99,4 млн тонн, говорится в сообщении холдинга.

Общество В Москве рассказали об условиях в инфекционных больницах Сотрудники инфекционных больниц в Москве используют все необходимые меры защиты, пациентам выдают маски, палаты регулярно дезинфицируют, при этом в палаты объединяют только пациентов с одинаковыми симптомами, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

Политика Радаев выступил с заявлением по поводу закрытия саратовских заводов Губернатор Саратовской области Валерий Радаев 3 марта выступил с обращением по поводу наметившейся в регионе тенденции к закрытию ряда промышленных предприятий.