Экономика

Говорит МоскваГоворит МоскваПутин назвал текущие цены на нефть приемлемыми для экономики России

По словам главы государства, негативные последствия из-за распространения эпидемии дают о себе знать и в экономике.
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Путин назвал цены на нефть приемлемыми для России

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Путин рассказал о влиянии обвала цен на нефть на Россию

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