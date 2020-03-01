Экономика

Говорит МоскваГоворит МоскваПутин назвал текущие цены на нефть приемлемыми для экономики России

По словам главы государства, негативные последствия из-за распространения эпидемии дают о себе знать и в экономике.
Читать в источнике
Комментировать366

Подробнее о событии

Путин назвал цены на нефть приемлемыми для России

РБКвчера в 04:41

Путин рассказал о влиянии обвала цен на нефть на Россию

Lenta.ruвчера в 03:54

Путин призвал работать с партнерами для стабилизации энергорынков

РИА Новостивчера в 04:22

Путин: для российской экономики текущий уровень цен на нефть является приемлемым

Финмаркетвчера в 03:14

Путин: прошедшая неделя стала худшей для глобальных рынков с 2008 года

ТАССвчера в 03:07

Путин заявил о худшей неделе для рынка нефти с 2008 года

Взгляд.рувчера в 02:59

Путин назвал текущие цены на нефть приемлемыми для России

RT на русскомвчера в 03:16
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 18:30, Ашберн
Армия и оружие

США отменили совместные с Израилем военные учения из-за коронавируса

RT на русском 18:08
Шоу-бизнес

В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой

Григорьян отметила, что такой режим питания не подходит тем, у кого есть какие-то проблемы со здоровьем, например, сахарный диабет.
Говорит Москва вчера в 05:10
Футбол

Тренер сборной России по футболу оценил роль Дзюбы в команде

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о роли нападающего Артема Дзюбы в команде.
Piter.tv 11:58
Финансы

Индексы США резко выросли после обвала из-за коронавируса

Фондовые индексы США показали в понедельник, 2 марта, резкий рост после обвала на фоне распространения коронавируса нового типа.
Газета.Ru 17:46
Общество

Стоимость услуг ЖКХ могут пересмотреть из-за теплой зимы

"Если же по решению региональной власти платеж вносится небольшими долями в течение всего года, исходя из среднемесячного объема потребления, то в случае теплой зимы вся переплата учитывается при ежегодной корректировке по показаниям счетчика", — сказали изданию в Минстрое.
Интерфакс 02:11
Происшествия

На Кубани раскрыто преступное сообщество правоохранителей

На Кубани следователи обнаружили преступное сообщество, куда входили сотрудники правоохранительных органов, сообщает СУСК России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Газета.Ru 12:46
Политика

Путин почтит в Псковской области память погибших в Чечне десантников

СеверИнформ 29 февраля в 11:14
Политика

Госдеп вводит лимит на число сотрудников в китайских СМИ в США

Соединённые Штаты приняли решение ввести лимит на число китайских граждан в американских представительствах пяти государственных СМИ Китая.
RT на русском 15:08
Общество

Глава МВД Германии отказался жать руку Меркель из-за коронавируса

Ангела Меркель в ответ на решение Зеехофера подняла руки вверх. Под смех аудитории канцлер Германии прошла на своё место.
Piter.tv 09:11
Авто

Представлен лёгкий и мощный седан Alfa Romeo Giulia GTA

Компания Alfa Romeo представила новую версию седана Giulia.
За рулем Кубань 15:12
Футбол

РФС разрешил «Сочи» подписать Имбула вне трансферного окна

Переход хавбека сборной Демократической Республики Конго Ганелли Имбула в «Сочи» вне регистрационного периода был утвержден со стороны РФС.
NewInform 18:15
Киберспорт

Обновление Dota 2 от 2 марта: баннер Dota Underlords

2 марта разработчики выпустили обновление для клиента Dota 2. Список изменений опубликован на Reddit.
Dota2.ru 14:01
Авто

Завод Nissan в Петербурге переходит на работу в одну смену

Автозавод Nissan в Петербурге переходит на работу в одну смену. Как долго продлится такой режим, компания не сообщает.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 11:54
Наука

Мозги человека и пчелы работают практически одинаково

Изучения работы головного мозга пчелы, проводимые исследователями помогут понять как проходят когнитивные процессы в мозге у человека.
ToDay News Ufa 07:32
Политика

В Раде предложили ввести ответственность за пропаганду фашизма

Сопредседатель парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович призвал депутатов Верховной рады Украины ввести в действие норму Уголовного кодекса об ответственности за пропаганду фашизма.
РИА Новости 06:42
Происшествия

У вернувшегося из Италии россиянина подтвердился коронавирус

У россиянина, который вернулся из Италии, обнаружили коронавирус COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в России.
Коммерсантъ 06:17
Технологии

Facebook упростила приложение Messenger для платформы Apple

Новая версия появится для платформы iOS компании Apple. Об этом говорится на сайте Facebook.
РБК 16:50
Политика

Муфтий объяснил, зачем нужно упоминание Бога в Конституции

Ранее NEWS.ru сообщал, что упоминание Бога в Конституции не нарушит принцип светского государства и, напротив, станет «гарантом благополучия личности и общества» в России.
News.ru 28 февраля в 17:01
Спорт

Новый глава российских легкоатлетов признал обвинения World Athletics

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Евгений Юрченко признал правомерность претензий к организации со стороны Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).
РБК 13:40
Здоровье

Южную Корею охватила эпидемия коронавируса

В Южной Корее установлен еще один антирекорд по числу заразившихся коронавирусом нового типа – более пятисот человек в день.
Профиль 07:30
Здоровье

Украина запретила ввоз животных из Китая из-за эпидемии коронавируса

Ввоз животных из Китая на Украину был запрещен из-за распространения нового типа коронавируса.
ФАН 14:45
Футбол

Панов: всегда болел за «Спартак», даже когда играл в «Зените»

Езжу вместе с командой по России на выезды. Вообще я всегда болел за «Спартак», даже когда играл в «Зените».
Metaratings 16:49
Здоровье

В Петербурге 26 человек госпитализировали с подозрением на коронавирус

В Петербурге количество человек, госпитализированных с подозрением на коронавирусную инфекцию, достигло 26 человек.
Российская газета 08:32
Единоборства

Боец UFC Анкалаев показал неприличный жест зрителям после победы

Боец РФ смешанного стиля Магомед Анкалаев на первой минуте поединка нокаутировал молдавского бойца Куцелабу на турнире UFC Fight Night 169.
Политическая Экспертиза вчера в 07:01
Здоровье

Мясников назвал лекарства, которые нужно убрать из домашней аптечки

Как сообщает ToDay News Ufa, известный телеведущий и медик Александр Мясников сообщил, что часть лекарств из домашних аптечек россиян можно смело выкинуть.
ToDay News Ufa 01:04
Гаджеты

Apple выплатит не меньше $310 млн за ухудшение работы старых iPhone

Apple готова выплатить до $500 млн, но не менее $310 млн, за снижение производительности работы на iPhone старых моделей их американским владельцам.
Ведомости 18:24
Общество

Доставщик сухого льда раскрыл детали трагедии в банном комплексе

Водитель, который привез сухой лед для вечеринки в банном комплексе в Москве, предупреждал мужа блогера Екатерины Диденко об опасности вещества.
РИА Новости 17:19
Музыка

Россию на Евровидении 2020 представит группа Little Big

Российская газета 14:05
Экономика

Выпали выплаты: эффект от пенсионной реформы составил более 20 млрд

Ранее считалось, что первый ощутимый эффект от реформы — порядка 9 млрд рублей — может быть достигнут в 2020 году, когда число выходящих на отдых снизится примерно на полмиллиона человек.
Известия 16:01
Здоровье

В московских школах ввели жесткие меры из-за коронавируса

Департамент образования и науки Москвы на фоне новостей о распространении коронавируса выпустил приказ о мерах профилактики гриппа и ОРВИ.
Lenta.ru 04:19
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное