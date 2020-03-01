Президент прокомментировал распространение вируса. Президент России Владимир Путин заявил, что "ситуация в целом под контролем", отвечая на вопрос о распространении коронавируса в стране.

Путин оценил ситуацию с коронавирусом в России

Общество Лукашенко заявил о продолжении закупки Белоруссией российской нефти Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит закупку нефти в России, но также будет работать с другими поставщиками сырья.

Общество Дерипаска подал в суд на Навального Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск миллиардера Олега Дерипаски к основателю ФБК Алексею Навальному, следует из картотеки арбитражных дел.

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Биатлон МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.

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