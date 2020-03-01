Общество
Neva.TodayПутин оценил ситуацию с коронавирусом в России
Президент прокомментировал распространение вируса. Президент России Владимир Путин заявил, что "ситуация в целом под контролем", отвечая на вопрос о распространении коронавируса в стране.
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В России делается все необходимое для борьбы с коронавирусом, — заявил президент Путин
Эхо Москвывчера в 03:30
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Общество
Лукашенко заявил о продолжении закупки Белоруссией российской нефти
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит закупку нефти в России, но также будет работать с другими поставщиками сырья.
Музыка
Киркоров высказался о перспективах Little Big на «Евровидении»
Российский певец Филипп Киркоров высказался о перспективах группы Little Big на «Евровидении».
Общество
Дерипаска подал в суд на Навального
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск миллиардера Олега Дерипаски к основателю ФБК Алексею Навальному, следует из картотеки арбитражных дел.
Политика
Суд в Греции отпустил экс-командира «Айдара» Мельничука
Суд в Греции отпустил из-под стражи бывшего командира батальона «Айдар», депутата Верховной Рады Сергея Мельничука, сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко.
Здоровье
Доктор Мясников раскрыл пользу коронавируса для человечества
Специалист указал, что коронавирус полезен для человечества. Только паника позволяет удерживать данный инфоповод на плаву.
Здоровье
Володин внес законопроект о сдерживании цен на лекарства
Спикер Госдумы Вячеслав Володин вместе с коллегами по фракции "Единая Россия" внес законопроект о сдерживании цен на лекарства и медицинские изделия при угрозе эпидемий.
Биатлон
МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными
Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Происшествия
Полицейские открыли стрельбу по мужчине во время задержания в Москве
Правоохранители ранили мужчину во время задержания на Большой Тульской в Москве.
Игры
Valve Corporation выпустил три новых видео с геймплеем Half-Life: Alyx
Valve Corporation выпустил три новых видео с геймплеем Half-Life: Alyx.
Происшествия
В России четыре самолета совершили экстренную посадку
Другой самолет — Airbus A320 авиакомпании S7, следовавший из Новосибирска в Москву, — совершил экстренную посадку в Перми.
Политика
В Госдуму поступили предложенные Путиным поправки к Конституции
В комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству поступили предложенные Владимиром Путиным поправки в Конституцию, сообщил спикер Вячеслав Володин.
Общество
Роскомнадзор составил протоколы в отношении BBC World News
Роскомнадзор составил протоколы в отношении BBC World News за нарушение российского законодательства, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Общество
Блогер Диденко обратилась к подписчикам после трагедии в бане
Блогер Екатерина Диденко, на праздновании дня рождения которой в Москве погибли ее муж и двое друзей, на своей странице в соцсети Instagram во вторник, 3 марта, обратилась к подписчикам и попросила прекратить «писать ей гадости».
Армия и оружие
В Сирию направляется четвертый десантный корабль ВМФ РФ
Большой десантный корабль (БДК) ВМФ России «Новочеркасск» прошел пролив Босфор и вышел в Средиземное море.
Экономика
Банки могут перестать принимать платежи за ЖКХ из-за отмены комиссий
Банки и платежные агенты на встрече с представителями ЦБ предупредили, что могут закрыть свои сервисы по приему платежей за ЖКХ из-за планов отменить комиссии с населения.
Общество
В крымских водохранилищах накопилось около 100 млн кубометров воды
В водохранилищах Крыма к началу весны накопилось около 100 млн кубометров воды. Об этом 3 марта сообщили в республиканском Гидрометцентре.
Общество
Власти Москвы объявили о ряде мер из-за ситуации с коронавирусом
Московские власти приняли ряд профилактических мер в связи с обнаружением новой коронавирусной инфекции Covid-19 у жителя столицы.
Энергетика
«Газпром» снизил цену на газ для Болгарии на 40%
Глава компании "Булгаргаз" Николай Павлов объявил, что предложит Комиссии по энергетическому и водному регулированию снизить стоимость газа для болгарского потребителя на 40%, до 26,29 лева (около €14) за мегаватт час начиная с апреля, с нынешних 44,04 лева (около €22).
Происшествия
Следствие по делу историка Соколова завершено
Политика
Украинский депутат объяснил свои слова об атомной бомбардировке Москвы
Депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа» Никита Потураев объяснил свои слова о сожалении из-за невозможности «швырнуть» атомную бомбу на Москву.
Здоровье
Лебедев: число заражённых коронавирусом в Москве, видимо, гораздо больше, чем объявляют
Депутат Государственной Думы Российской Федерации Игорь Лебедев выразил мнение, что в Москве коронавирусом заразились уже много людей.
Политика
Владимир Путин заявил, что Россия не собирается ни с кем воевать
В шестом выпуске интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину» президент обсудил с журналистом Андреем Ванденко о гиперзвуковом ударном комплексе, военных расходах и численности военнослужащих — Владимир Путин ответил на вопрос, с кем собирается воевать Россия.
Футбол
Роналду вылетел к матери, которая перенесла инсульт
Игрок туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду вылетел к матери, которая 3 марта перенесла инсульт, сообщает O Jogo.
Происшествия
У контактировавших с больным москвичом коронавирус не обнаружен
Врачи не обнаружили коронавируса у родственников инфицированного москвича, вернувшегося не так давно из Италии.
Политика
ВС не принял иск о распоряжении Путина по голосованию по Конституции
Верховный суд не увидел нарушений и противоречий в распоряжении президента Владимира Путина о проведении голосования по поправкам в Конституцию.
Кино
Disney опубликовал трейлер фильма «Артемис Фаул»
Студия Disney купила права на экранизацию серии книг о приключениях Артемиса Фаула в 2013 году.
Авто
В России Nissan сокращает производство машин
Автомобильный завод Nissan в Санкт-Петербурге в течение ближайших нескольких месяцев перейдет на работу в одну смену.
Общество
В России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом
На сегодняшний день в России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом, новых фактов инфицирования нет, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.