Общество

Neva.TodayNeva.TodayПутин оценил ситуацию с коронавирусом в России

Президент прокомментировал распространение вируса. Президент России Владимир Путин заявил, что "ситуация в целом под контролем", отвечая на вопрос о распространении коронавируса в стране.
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Коронавирус как последняя капля для мировой экономики

ТАСС06:00

В России делается все необходимое для борьбы с коронавирусом, — заявил президент Путин

Эхо Москвывчера в 03:30

Путин заявил о контроле над ситуацией с коронавирусом в России

РБК01 марта в 03:51

ОПЕК+ демонстрирует неясные симптомы

Коммерсантъ01 марта в 09:53

Путин рассказал о влиянии коронавируса на российскую экономику

РИА Новости01 марта в 07:22

Путин заявил о контроле над ситуацией с коронавирусом в России

Интерфакс01 марта в 03:26

Время устойчивых

Известиявчера в 00:00
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Общество

Лукашенко заявил о продолжении закупки Белоруссией российской нефти

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит закупку нефти в России, но также будет работать с другими поставщиками сырья.
RT на русском 04:38
Музыка

Киркоров высказался о перспективах Little Big на «Евровидении»

Российский певец Филипп Киркоров высказался о перспективах группы Little Big на «Евровидении».
Lenta.ru 07:18
Общество

Дерипаска подал в суд на Навального

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск миллиардера Олега Дерипаски к основателю ФБК Алексею Навальному, следует из картотеки арбитражных дел.
BFM.ru 06:46
Политика

Суд в Греции отпустил экс-командира «Айдара» Мельничука

Суд в Греции отпустил из-под стражи бывшего командира батальона «Айдар», депутата Верховной Рады Сергея Мельничука, сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко.
Коммерсантъ 09:31
Здоровье

Доктор Мясников раскрыл пользу коронавируса для человечества

Специалист указал, что коронавирус полезен для человечества. Только паника позволяет удерживать данный инфоповод на плаву.
Политическая Экспертиза 07:54
Здоровье

Володин внес законопроект о сдерживании цен на лекарства

Спикер Госдумы Вячеслав Володин вместе с коллегами по фракции "Единая Россия" внес законопроект о сдерживании цен на лекарства и медицинские изделия при угрозе эпидемий.
Дни.ру 09:28
Биатлон

МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными

Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Известия 09:04
Происшествия

Полицейские открыли стрельбу по мужчине во время задержания в Москве

Правоохранители ранили мужчину во время задержания на Большой Тульской в Москве.
Газета.Ru 08:58
Игры

Valve Corporation выпустил три новых видео с геймплеем Half-Life: Alyx

Valve Corporation выпустил три новых видео с геймплеем Half-Life: Alyx.
Дни24 08:45
Происшествия

В России четыре самолета совершили экстренную посадку

Другой самолет — Airbus A320 авиакомпании S7, следовавший из Новосибирска в Москву, — совершил экстренную посадку в Перми.
BFM.ru 05:22
Политика

В Госдуму поступили предложенные Путиным поправки к Конституции

В комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству поступили предложенные Владимиром Путиным поправки в Конституцию, сообщил спикер Вячеслав Володин.
РИА Новости вчера в 20:31
Общество

Роскомнадзор составил протоколы в отношении BBC World News

Роскомнадзор составил протоколы в отношении BBC World News за нарушение российского законодательства, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
RT на русском 09:11
Общество

Блогер Диденко обратилась к подписчикам после трагедии в бане

Блогер Екатерина Диденко, на праздновании дня рождения которой в Москве погибли ее муж и двое друзей, на своей странице в соцсети Instagram во вторник, 3 марта, обратилась к подписчикам и попросила прекратить «писать ей гадости».
Известия 06:03
Армия и оружие

В Сирию направляется четвертый десантный корабль ВМФ РФ

Большой десантный корабль (БДК) ВМФ России «Новочеркасск» прошел пролив Босфор и вышел в Средиземное море.
Коммерсантъ вчера в 14:42
Экономика

Банки могут перестать принимать платежи за ЖКХ из-за отмены комиссий

Банки и платежные агенты на встрече с представителями ЦБ предупредили, что могут закрыть свои сервисы по приему платежей за ЖКХ из-за планов отменить комиссии с населения.
Коммерсантъ 08:52
Общество

В крымских водохранилищах накопилось около 100 млн кубометров воды

В водохранилищах Крыма к началу весны накопилось около 100 млн кубометров воды. Об этом 3 марта сообщили в республиканском Гидрометцентре.
REGNUM 07:09
Происшествия

Суд приговорил издевавшегося над Шамсутдиновым к двум годам условно

РБК 03:50
Общество

Власти Москвы объявили о ряде мер из-за ситуации с коронавирусом

Московские власти приняли ряд профилактических мер в связи с обнаружением новой коронавирусной инфекции Covid-19 у жителя столицы.
RT на русском вчера в 11:52
Энергетика

«Газпром» снизил цену на газ для Болгарии на 40%

Глава компании "Булгаргаз" Николай Павлов объявил, что предложит Комиссии по энергетическому и водному регулированию снизить стоимость газа для болгарского потребителя на 40%, до 26,29 лева (около €14) за мегаватт час начиная с апреля, с нынешних 44,04 лева (около €22).
ТАСС 03:59
Армия и оружие

ЦПВС опроверг заявления о «миллионных» потоках беженцев из Идлиба

RT на русском 07:26
Происшествия

Следствие по делу историка Соколова завершено

RT на русском 09:35
Политика

Украинский депутат объяснил свои слова об атомной бомбардировке Москвы

Депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа» Никита Потураев объяснил свои слова о сожалении из-за невозможности «швырнуть» атомную бомбу на Москву.
Известия вчера в 21:33
Здоровье

Лебедев: число заражённых коронавирусом в Москве, видимо, гораздо больше, чем объявляют

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Игорь Лебедев выразил мнение, что в Москве коронавирусом заразились уже много людей.
Чемпионат 09:16
Политика

Владимир Путин заявил, что Россия не собирается ни с кем воевать

В шестом выпуске интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину» президент обсудил с журналистом Андреем Ванденко о гиперзвуковом ударном комплексе, военных расходах и численности военнослужащих — Владимир Путин ответил на вопрос, с кем собирается воевать Россия.
Дождь вчера в 03:46
Футбол

Роналду вылетел к матери, которая перенесла инсульт

Игрок туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду вылетел к матери, которая 3 марта перенесла инсульт, сообщает O Jogo.
Газета.Ru 09:16
Происшествия

У контактировавших с больным москвичом коронавирус не обнаружен

Врачи не обнаружили коронавируса у родственников инфицированного москвича, вернувшегося не так давно из Италии.
Вести.Ru 09:38
Политика

ВС не принял иск о распоряжении Путина по голосованию по Конституции

Верховный суд не увидел нарушений и противоречий в распоряжении президента Владимира Путина о проведении голосования по поправкам в Конституцию.
РБК 08:47
Кино

Disney опубликовал трейлер фильма «Артемис Фаул»

Студия Disney купила права на экранизацию серии книг о приключениях Артемиса Фаула в 2013 году.
Live24 вчера в 07:44
Авто

В России Nissan сокращает производство машин

Автомобильный завод Nissan в Санкт-Петербурге в течение ближайших нескольких месяцев перейдет на работу в одну смену.
Автоновости дня 01:17
Общество

В России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом

На сегодняшний день в России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом, новых фактов инфицирования нет, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Lenta.ru 03:23
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