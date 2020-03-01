с чего всё началось

По словам главы государства, негативные последствия из-за распространения эпидемии дают о себе знать и в экономике.

Путин назвал текущие цены на нефть приемлемыми для экономики России

Автоспорт Росс Браун допустил отмену ещё нескольких гонок Формула 1 не станет проводить гонки в странах, в которые будет запрещён въезд сотрудникам команд чемпионата.

Происшествия До 25 выросло число жертв торнадо в Теннесси 25 человек погибли в результате серии торнадо, обрушившихся на американский штат Теннесси в ночь на вторник, сообщил губернатор штата Уильям Ли в ходе пресс-конференции.

Общество Тиньков внёс залог после выдачи в Лондоне ордера на его задержание «Ожидается, что господин Тиньков останется в Лондоне на время судебного разбирательства, будучи освобождённым под залог после выдачи ордера на его задержание», — цитирует РИА Новости сообщение группы «Тинькофф».

Происшествия Глава СК назвал число направленных в суд дел о врачебных ошибках Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что в суды в 2019 году было направлено более 330 уголовных дел по фактам врачебных ошибок и ненадлежащего оказания медицинской помощи.

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