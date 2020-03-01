Экономика
Говорит МоскваПутин назвал текущие цены на нефть приемлемыми для экономики России
По словам главы государства, негативные последствия из-за распространения эпидемии дают о себе знать и в экономике.
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с чего всё началось
«Судя по всему, мы являемся свидетелями того, что происходит с этим так называемым коронавирусом именно в таком глобальном масштабе»,— сказал президент.Коммерсантъ01 марта в 03:48
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Путин собрал глав нефтяных компаний для обсуждения влияния коронавируса на экономику
Коммерсантъ01 марта в 05:10
Владимир Путин заявил, что последствия коронавируса серьезно влияют на глобальную экономику
Эхо Москвы01 марта в 03:00
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Общество
У двух россиян в ОАЭ выявили коронавирус
Автоспорт
Росс Браун допустил отмену ещё нескольких гонок
Формула 1 не станет проводить гонки в странах, в которые будет запрещён въезд сотрудникам команд чемпионата.
Армия и оружие
В Турции сообщили о сбитом сирийском самолете
Происшествия
Историку Соколову предъявили окончательное обвинение
Шоу-бизнес
Меган Маркл хочет вернуться в кино
Меган Маркл и принц Гарри пытаются обрести финансовую независимость.
Армия и оружие
Террористы ПНС Ливии обстреливают позиции ЛНА с нескольких направлений
Как сообщает Федеральное агентство новостей, пользователи соцсети Facebook пишут об обстрелах боевиков ПНС в районе Аль-Мадина ар-Риядия из ливийской столицы.
Происшествия
До 25 выросло число жертв торнадо в Теннесси
25 человек погибли в результате серии торнадо, обрушившихся на американский штат Теннесси в ночь на вторник, сообщил губернатор штата Уильям Ли в ходе пресс-конференции.
Общество
Тиньков внёс залог после выдачи в Лондоне ордера на его задержание
«Ожидается, что господин Тиньков останется в Лондоне на время судебного разбирательства, будучи освобождённым под залог после выдачи ордера на его задержание», — цитирует РИА Новости сообщение группы «Тинькофф».
Происшествия
Глава СК назвал число направленных в суд дел о врачебных ошибках
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что в суды в 2019 году было направлено более 330 уголовных дел по фактам врачебных ошибок и ненадлежащего оказания медицинской помощи.
Футбол
Россия в Лиге наций сыграет с Сербией, Турцией и Венгрией
Соперниками сборной России по футболу в Лиге наций UEFA стали команды Сербии, Турции и Венгрии. Жеребьевка прошла в Амстердаме.
Политика
Путин внес в Госдуму новые поправки к Конституции
Президент Владимир Путин внес в Госдуму новые поправки в законопроект об изменении Конституции, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.
Общество
Путин подписал закон о расширении материнского капитала
1 марта 2020 года стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал закон о расширении программы материнского капитала, предусматривающего выплаты на первого и второго ребёнка (ранее только на второго ребёнка).
Здоровье
Названа наименее подверженная заражению коронавирусом категория людей
Ученые выявили практически не подверженную заражению коронавирусом категорию людей.
Политика
Лукашенко рассказал о кредите США на трубопровод
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что США могут предоставить республике дешевый кредит на строительство трубопровода для прокачки нефти.
Экономика
Акции российских компаний
Цена закрытия акций, входящих в базу индекса Мосбиржи, по итогам торгов 06.02.2020, руб. (см. таблицу).
Музыка
Тейлор Свифт стала самым продаваемым артистом
Международная федерация производителей фонограмм (IFPI) обнародовала список самых продаваемых музыкантов 2019 года.
Происшествия
Подростки из Саратова отрицают подготовку к убийству в школе
Подростки из Саратова, задержанные по подозрению в приготовлении к массовому убийству в школе, говорят, что не планировали совершать этого преступления.
Игры
Состоялся релиз ремастера Halo: Combat Evolved на ПК
Halo: Combat Evolved стала первой игрой в серии — релиз оригинальной версии состоялся в 2001 году.
Общество
Судьба долгостроя на Павловском тракте решилась в Барнауле
Экономика
За прибавку к пенсии в 1 рубль раскритиковали главу ПФР в Госдуме
По мнению депутата от фракции «Единая Россия» Ирины Гусевой, глава Пенсионного фонда России (ПФР) Максим Топилин должен лично разъяснить гражданам причину, по которой прибавка к пенсии составляет 1 рубль 10 копеек вместо обещанной тысячи.
Шоу-бизнес
В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной
Политика
Министры обороны США и Эстонии обсудили «российскую угрозу»
Министры обороны США и Эстонии Марк Эспер и Юри Луйк обсудили "российскую угрозу" на встрече в Вашингтоне, сообщил во вторник Пентагон.
Экономика
Журавлёв: социальный ущерб от пенсионной реформы превысил экономию
В Госдуме считают, что социальный ущерб от пенсионной реформы выше, чем экономия федерального бюджета.
Музыка
Киркоров отреагировал на участие Little Big в «Евровидении»
Российский эстрадный певец, композитор и продюсер Филипп Киркоров прокомментировал новость о том, что Россию на конкурсе «Евровидение-2020» будет представлять панк-рейв группа Little Big.
Гаджеты
Утечка: Apple готовит 6 устройств с экранами mini-LED
Сообщается, что такие дисплеи появятся в новом MacBook Pro с экраном на 14,1 дюйма.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова впервые вошла в число ведущих премии Муз-ТВ
Объявлен состав ведущих очередной премии Муз-ТВ.
Армия и оружие
Lockheed Martin исключила Турцию из материалов по созданию F-35
Турция исключена из программы по созданию многоцелевого истребителя пятого поколения F-35 Lightning II, свидетельствуют официальные материалы Lockheed Martin.
Недвижимость
«Как люкс-машина из автосалона». Почему новые квартиры станут мечтой для барнаульцев
Эксперты советуют решить квартирный вопрос до конца года Цены на новостройки в Барнауле в ближайшие два года вырастут на 20-30%, число застройщиков сократится, а оставшиеся компании не смогут строить из-за отсутствия свободных земель.
Общество
В Госдуме раскритиковали идею главы Якутска о налоге на собак
Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов не поддержал идею мэра Якутска Сарданы Авксентьевой о введении налога на домашних животных, чтобы обеспечить финансирование строительства и содержание приютов.
Политика
Байден победил на праймериз демократов в Виргинии, прогнозируют СМИ
Бывший вице-президент США Джо Байден победил на праймериз демократов в Виргинии, прогнозирует телеканал Fox News.