Экономика

Говорит МоскваГоворит МоскваПутин назвал текущие цены на нефть приемлемыми для экономики России

По словам главы государства, негативные последствия из-за распространения эпидемии дают о себе знать и в экономике.
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с чего всё началось
«Судя по всему, мы являемся свидетелями того, что происходит с этим так называемым коронавирусом именно в таком глобальном масштабе»,— сказал
 президент.
Коммерсантъ01 марта в 03:48

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Путин назвал текущие цены на нефть приемлемыми для России

RT на русском01 марта в 03:16

Путин назвал цены на нефть приемлемыми для России

РБК01 марта в 04:41

Путин рассказал о влиянии обвала цен на нефть на Россию

Lenta.ru01 марта в 04:24

Путин: прошедшая неделя стала худшей для глобальных рынков с 2008 года

ТАСС01 марта в 03:35

Путин собрал глав нефтяных компаний для обсуждения влияния коронавируса на экономику

Коммерсантъ01 марта в 05:10

Владимир Путин заявил, что последствия коронавируса серьезно влияют на глобальную экономику

Эхо Москвы01 марта в 03:00

Путин назвал прошедшую неделю худшей для глобальных рынков

РИА Новости01 марта в 03:43
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Lenta.ru 13:21
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Росс Браун допустил отмену ещё нескольких гонок

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Террористы ПНС Ливии обстреливают позиции ЛНА с нескольких направлений

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iReactor 01 марта в 07:05
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До 25 выросло число жертв торнадо в Теннесси

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Интерфакс 19:58
Общество

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«Ожидается, что господин Тиньков останется в Лондоне на время судебного разбирательства, будучи освобождённым под залог после выдачи ордера на его задержание», — цитирует РИА Новости сообщение группы «Тинькофф».
RT на русском вчера в 03:57
Происшествия

Глава СК назвал число направленных в суд дел о врачебных ошибках

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что в суды в 2019 году было направлено более 330 уголовных дел по фактам врачебных ошибок и ненадлежащего оказания медицинской помощи.
RT на русском 04:55
Футбол

Россия в Лиге наций сыграет с Сербией, Турцией и Венгрией

Соперниками сборной России по футболу в Лиге наций UEFA стали команды Сербии, Турции и Венгрии. Жеребьевка прошла в Амстердаме.
Коммерсантъ 13:27
Политика

Путин внес в Госдуму новые поправки к Конституции

Президент Владимир Путин внес в Госдуму новые поправки в законопроект об изменении Конституции, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.
Интерфакс вчера в 08:24
Общество

Путин подписал закон о расширении материнского капитала

1 марта 2020 года стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал закон о расширении программы материнского капитала, предусматривающего выплаты на первого и второго ребёнка (ранее только на второго ребёнка).
Саминвестор вчера в 10:22
Здоровье

Названа наименее подверженная заражению коронавирусом категория людей

Ученые выявили практически не подверженную заражению коронавирусом категорию людей.
Lenta.ru 18:46
Политика

Лукашенко рассказал о кредите США на трубопровод

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что США могут предоставить республике дешевый кредит на строительство трубопровода для прокачки нефти.
Lenta.ru 05:35
Экономика

Акции российских компаний

Цена закрытия акций, входящих в базу индекса Мосбиржи, по итогам торгов 06.02.2020, руб. (см. таблицу).
Город N (Ростов) 01 марта в 15:48
Музыка

Тейлор Свифт стала самым продаваемым артистом

Международная федерация производителей фонограмм (IFPI) обнародовала список самых продаваемых музыкантов 2019 года.
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Происшествия

Подростки из Саратова отрицают подготовку к убийству в школе

Подростки из Саратова, задержанные по подозрению в приготовлении к массовому убийству в школе, говорят, что не планировали совершать этого преступления.
Российская газета 03:26
Игры

Состоялся релиз ремастера Halo: Combat Evolved на ПК

Halo: Combat Evolved стала первой игрой в серии — релиз оригинальной версии состоялся в 2001 году.
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Судьба долгостроя на Павловском тракте решилась в Барнауле

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Экономика

За прибавку к пенсии в 1 рубль раскритиковали главу ПФР в Госдуме

По мнению депутата от фракции «Единая Россия» Ирины Гусевой, глава Пенсионного фонда России (ПФР) Максим Топилин должен лично разъяснить гражданам причину, по которой прибавка к пенсии составляет 1 рубль 10 копеек вместо обещанной тысячи.
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Шоу-бизнес

В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной

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Министры обороны США и Эстонии Марк Эспер и Юри Луйк обсудили "российскую угрозу" на встрече в Вашингтоне, сообщил во вторник Пентагон.
РИА Новости 18:10
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Журавлёв: социальный ущерб от пенсионной реформы превысил экономию

В Госдуме считают, что социальный ущерб от пенсионной реформы выше, чем экономия федерального бюджета.
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Музыка

Киркоров отреагировал на участие Little Big в «Евровидении»

Российский эстрадный певец, композитор и продюсер Филипп Киркоров прокомментировал новость о том, что Россию на конкурсе «Евровидение-2020» будет представлять панк-рейв группа Little Big.
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Утечка: Apple готовит 6 устройств с экранами mini-LED

Сообщается, что такие дисплеи появятся в новом MacBook Pro с экраном на 14,1 дюйма.
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Ольга Бузова впервые вошла в число ведущих премии Муз-ТВ

Объявлен состав ведущих очередной премии Муз-ТВ.
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Армия и оружие

Lockheed Martin исключила Турцию из материалов по созданию F-35

Турция исключена из программы по созданию многоцелевого истребителя пятого поколения F-35 Lightning II, свидетельствуют официальные материалы Lockheed Martin.
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«Как люкс-машина из автосалона». Почему новые квартиры станут мечтой для барнаульцев

Эксперты советуют решить квартирный вопрос до конца года Цены на новостройки в Барнауле в ближайшие два года вырастут на 20-30%, число застройщиков сократится, а оставшиеся компании не смогут строить из-за отсутствия свободных земель.
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В Госдуме раскритиковали идею главы Якутска о налоге на собак

Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов не поддержал идею мэра Якутска Сарданы Авксентьевой о введении налога на домашних животных, чтобы обеспечить финансирование строительства и содержание приютов.
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Бывший вице-президент США Джо Байден победил на праймериз демократов в Виргинии, прогнозирует телеканал Fox News.
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