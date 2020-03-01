Экономика

Газета.RuГазета.RuПутин назвал цены на нефть приемлемыми

Политик констатировал, что цены на нефть снижаются, поэтому Россия должна быть готова к любым сценариям развития ситуации. Однако в настоящее время для экономики страны текущий уровень цен на нефть является удовлетворительным, подчеркнул Путин.
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Что произошло за выходные. Главные новости РБК

РБК12:05

Путин рассказал о влиянии обвала цен на нефть на Россию

Lenta.ru03:54

Путин заявил о худшей неделе для рынка нефти с 2008 года

Взгляд.ру02:59

Путин: для российской экономики текущий уровень цен на нефть является приемлемым

Финмаркет03:14

Путин: прошедшая неделя стала худшей для глобальных рынков с 2008 года

ТАСС03:07

Путин назвал текущие цены на нефть приемлемыми для России

RT на русском03:16

Путин призвал работать с партнерами для стабилизации энергорынков

РИА Новости04:22
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«Реал» обыграл «Барселону» и возглавил турнирную таблицу Примеры

RT на русском 16:51
Армия и оружие

Турция нанесла удар по военному аэродрому сирийских войск в Алеппо

РБК 16:39
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Яков Миркин: «В экономике еще не обвал, но уже близко!»

Власти могут не выдержать и что-нибудь запретить 6. Дождик (не ливень) - из падающих мелких банков и других финансовых институтов 7. Квартиры будут падать в цене и дальше 8. Не дай Бог, кризис пойдет в производство, в рабочие места.
Новые Известия 28 февраля в 15:05
Общество

Aurus получила более 700 предзаказов на автомобили

Коммерсантъ 20:06
Экономика

Силуанов объяснил ослабление рубля снижением цен на нефть

Министр финансов Антон Силуанов объяснил, почему происходит ослабление рубля.
РИА Новости 28 февраля в 13:28
Фигурное катание

Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры

Первая в истории России и СССР олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры.
ТАСС Спорт 20:48
Армия и оружие

США требуют от России «немедленно убрать военные самолеты» над Сирией

США «полностью поддерживают» право Турции «ответить в порядке самообороны на неоправданные» атаки турецких войск в сирийском Идлибе, в результате которых погибли три десятка военнослужащих, заявила постоянный представитель США при ООН Келли Крафт.
HotGeo вчера в 12:37
Общество

Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов

В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Вести.Ru вчера в 08:34
Происшествия

В Забайкалье 12 вагонов грузового поезда сошли с рельсов

На перегоне Жипхеген – Хилок в Забайкалье с рельсов сошли 12 вагонов грузового поезда.
Газета.Ru 19:50
Общество

Тиньков внёс залог в £20 млн по делу о претензиях налоговиков США

Российский бизнесмен Олег Тиньков внес залог в размере £20 млн за разрешение оставаться на свободе во время процесса в лондонском суде по делу о налоговых претензиях со стороны США.
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Хоккей

Миннесота Уайлд — Вашингтон Кэпиталз 2:3

Напомним, Овечкин забил свои 44-й и 45-й голы в сезоне и вновь догнал Остона Мэттьюса из «Торонто Мэйпл Лифс», разделив с ним 2-3 места в гонке снайперов.
Sport24.ru 21:00
Космос

Экзопланета K2-18b может быть пригодна для жизни

Научная Россия 27 февраля в 16:56
Общество

В России пересмотрят стоимость услуг ЖКХ из-за теплой зимы

Стоимость отопления пересмотрят из-за аномально теплой зимы, рассказали "Известиям" в Министерстве строительства и ЖКХ.
РИА Новости 11:45
Происшествия

В ДТП в Бурятии пострадали семь человек

Количество пострадавших в аварии с участием рейсового автобуса в Прибайкальском районе Бурятии возросло до семи, у людей легкие травмы, госпитализация не потребовалась.
ТАСС 06:33
Происшествия

В Казани женщина с ножом напала на своих сыновей

RT на русском 14:26
Спорт

В эстафете на этапе Кубка мира российские лыжники взяли бронзу

В эстафете на этапе Кубка мира российские лыжники заняли третье место. Трансляцию вели спортивные телеканалы.
МонаВиста 10:32
Происшествия

Популярного блогера-гея избили в Москве

Lenta.ru 12:40
Происшествия

В Москве госпитализирован пациент с подозрением на коронавирус

Ни у кого из предыдущих пациентов диагноз не подтвердился. Ранее ряд Telegram-каналов сообщали о первом пациенте с коронавирусом в Москве.
Российская газета 13:13
Космос

Названы версии происхождения космического объекта «Черный рыцарь»

Космический объект «Черный рыцарь» в камеры астронавтов NASA попал еще в далеком 1998 году, но объяснить природу его происхождения до сих пор не удалось.
Что происходит 28 февраля в 09:57
Шоу-бизнес

«Не могу больше молчать»: Савичева сделала заявление после трагедии

Юлия Савичева отреагировала на несчастный случай, случившийся на дне рождения блогера Екатерины Диденко.
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Футбол

Сочи — Арсенал (Тула) 1:2

RT на русском 12:29
Биатлон

В СБР считают, что IBU относится к Логинову предвзято

Союз биатлонистов России направил письмо в штаб-квартиру IBU в связи с обысками в номере Александра Логинова во время чемпионата мира в итальянском Антхольце.
Metaratings вчера в 03:44
Гаджеты

Представлен «многофункциональный» смартфон Vivo Apex 2020

В Сети появилось официальное описание «многофункционального» смартфона Vivo Apex 2020.
Актуальные Новости 28 февраля в 06:55
Армия и оружие

Россия отказалась гарантировать безопасность авиации Турции в Сирии

Россия не может гарантировать безопасность турецкой авиации при полетах над Сирией в связи с тем, что сирийские власти закрыли воздушное пространство после крушения двух самолетов, сбитых Турцией над Идлибом.
Известия 21:02
Космос

Boeing сообщил о халатности при испытаниях систем Starliner

Народные новости вчера в 00:43
Шоу-бизнес

В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой

Ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАН Ольга Григорьян в беседе с «Говорит Москва» отметила, что такой режим питания правильный и очень полезный.
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«Золотого медведя» на Берлинале получил фильм «Зла не существует»

«Золотого медведя» — главную награду Международного берлинского кинофестиваля — получил фильм «Зла не существует» Мохаммада Расулофа.
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Психолог объяснила реакцию блогерши на смерть мужа на банной вечеринке

Реакцию российской блогерши Катерины Диденко на смерть мужа, который погиб после вечеринки в банном комплексе с сухим льдом, можно объяснить.
Lenta.ru 19:41
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Россиян ждут первые весенние длинные выходные

Трехдневные выходные и сокращенная рабочая неделя ждут россиян в связи с празднование Международного женского дня 8 марта.
РИА Новости 16:47
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Американские СМИ заинтересовались новыми возможностями российского вертолета Ми-28НМ "Ночной охотник", которые предоставит ему авиационная ракета малой дальности класса "воздух-воздух" Р-74М.
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