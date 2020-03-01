Президент РФ Владимир Путин заявил, что установившаяся цена на нефть приемлема для российской экономики.

Путин назвал текущую цену на нефть приемлемой для экономики России

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Биатлон МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.

Общество Количество заразившихся коронавирусом вне КНР превысило десять тысяч В опубликованном на сайте организации говорится, что общее число зараженных вне КНР достигло 10 566 человек в 72 странах мира.

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Наука Бразильским ученым удалось расшифровать геном нового коронавируса Официальный сайт института Адольфу Лутца — национальной исследовательской лаборатории бразильского Минздрава сообщил о расшифровке генома нового коронавируса.

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