Экономика
Политика СегодняПутин назвал текущую цену на нефть приемлемой для экономики России
Президент РФ Владимир Путин заявил, что установившаяся цена на нефть приемлема для российской экономики.
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Путин: для российской экономики текущий уровень цен на нефть является приемлемым
Финмаркет01 марта в 03:14
Владимир Путин заявил, что последствия коронавируса серьезно влияют на глобальную экономику
Эхо Москвы01 марта в 03:00
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Общество
В России появится почти 5 тысяч новых авиамаршрутов
Экономика
Белоруссия не договорилась с крупными российскими поставщиками нефти
Белоруссия не договорилась о закупки нефти с крупными российскими поставщиками.
Политика
Врачи заявили об отравлении лидера оппозиции Абхазии
Врачи поставили лидеру оппозиции Абхазии Аслану Бжании диагноз «отравление неизвестным веществом».
Политика
Bloomberg узнал о поручении Мишустина восстановить связи России с ОЭСР
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил правительству подготовить план восстановления сотрудничества страны с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Биатлон
МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными
Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Музыка
Менеджер покинул Little Big после новости об участии в Евровидении
PR-менеджер и директор по развитию группы Little Big Андрей Орехов прекращает свою работу в музыкальном коллективе.
Общество
Количество заразившихся коронавирусом вне КНР превысило десять тысяч
В опубликованном на сайте организации говорится, что общее число зараженных вне КНР достигло 10 566 человек в 72 странах мира.
Экономика
Всемирный банк решил выделить средства на борьбу с коронавирусом
Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта стало известно, что итальянские власти намерены выделить 3,6 млрд евро на борьбу с последствиями COVID-19.
Армия и оружие
Шойгу рассказал, какие корабли получит ВМФ России в 2020 году
В состав ВМФ России в 2020 году будет передан целый ряд боевых и специальных кораблей, сообщил 3 марта министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании по вопросам выполнения гособоронзаказа.
Наука
Бразильским ученым удалось расшифровать геном нового коронавируса
Официальный сайт института Адольфу Лутца — национальной исследовательской лаборатории бразильского Минздрава сообщил о расшифровке генома нового коронавируса.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова впервые вошла в число ведущих премии Муз-ТВ
Объявлен состав ведущих очередной премии Муз-ТВ.
Экономика
За прибавку к пенсии в 1 рубль раскритиковали главу ПФР в Госдуме
По мнению депутата от фракции «Единая Россия» Ирины Гусевой, глава Пенсионного фонда России (ПФР) Максим Топилин должен лично разъяснить гражданам причину, по которой прибавка к пенсии составляет 1 рубль 10 копеек вместо обещанной тысячи.
Экономика
Бизнес-омбудсмен предложил Мишустину откорректировать Налоговый кодекс
Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил председателю правительства Михаилу Мишустину предложения по внесению поправок в Налоговый кодекс РФ.
Футбол
Россия в Лиге наций сыграет с Сербией, Турцией и Венгрией
Соперниками сборной России по футболу в Лиге наций UEFA стали команды Сербии, Турции и Венгрии. Жеребьевка прошла в Амстердаме.
Кино
Антонио Бандерас снимется в фильме по Uncharted
Ранее уже стало известно, что в фильме по мотивам Uncharted снимутся София Тейлор Али, известная по «Анатомии страсти», а также Тати Габриэль, которую зрители могли видеть в сериале «Сотня».
Общество
У двух россиян в ОАЭ выявили коронавирус
Коронавирус выявлен у двоих россиян в Абу-Даби, пишет РИА Новости со ссылкой на минздрав ОАЭ.
Общество
Навальный сообщил о блокировке счетов членов его семьи
Оппозиционер Алексей Навальный сообщил о блокировке банковских счетов членов его семьи – родителей, супруги Юлии и детей.
Футбол
Ваньяма перешел из «Тоттенхэма» в «Монреаль»
Полузащитник Виктор Ваньяма, как и ожидалось, покинул «Тоттенхэм». 28-летний кениец продолжит карьеру в «Монреаль Импэкт».
Здоровье
Россиян из карантина по коронавирусу перевезли в другой район Москвы
Часть помещенных в карантин в связи с коронавирусом россиян перевели из московской инфекционной больницы №1 в медицинский центр в московском районе Коммунарка.
Авто
Porsche 911 Turbo S стал 650-сильным
Под капотом установлен мотор на 3.8 литра, который имеет мощность в 650 лошадиных сил, что на 70 пунктов больше, чем агрегат, установленный в прошлой модификации.
Армия и оружие
Эрдоган заявил об отсутствии проблем с Россией и Ираном по Сирии
Турция не испытывает никаких проблем с Россией и Ираном по Сирии, все ее действия продиктованы национальными интересами, сообщает Habertürk со ссылкой на президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана.
Транспорт
Автомобилистов Владивостока предупредили об опасности
Здоровье
ВОЗ сравнила уровень смертности от коронавируса и гриппа
Вторым существенным различием является то, что коронавирус вызывает более тяжелые осложнения, чем сезонный грипп, поскольку у людей еще не успел выработаться иммунитет к новому COVID-19.
Политика
Штаб Трампа подал в суд на WP за ложь и клевету о «заговоре» с Россией
Предвыборный штаб американского президента Дональда Трампа подал иск на газету The Washington Post за публикацию «ложных и клеветнических заявлений» о предполагаемом заговоре с Россией.
Армия и оружие
США одобрили продажу Израилю военных самолетов-заправщиков
Власти США одобрили продажу Израилю военных самолетов-заправщиков на общую сумму в 2,4 миллиарда долларов, сообщил во вторник госдепартамент.
Кино
Съемки сериала «Сваты 7» покинули актеры Кравченко и Железняк
Из Минска, где проходят съемки, уехали актрисы Олеся Железняк и Татьяна Кравченко.