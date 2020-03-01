Экономика

Политика СегодняПолитика СегодняПутин назвал текущую цену на нефть приемлемой для экономики России

Президент РФ Владимир Путин заявил, что установившаяся цена на нефть приемлема для российской экономики.
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Путин назвал цены на нефть приемлемыми для России

РБК01 марта в 04:41

Путин: для российской экономики текущий уровень цен на нефть является приемлемым

Финмаркет01 марта в 03:14

Путин: прошедшая неделя стала худшей для глобальных рынков с 2008 года

ТАСС01 марта в 03:35

Путин назвал текущие цены на нефть приемлемыми для России

RT на русском01 марта в 03:16

Путин рассказал о влиянии обвала цен на нефть на Россию

Lenta.ru01 марта в 04:24

Владимир Путин заявил, что последствия коронавируса серьезно влияют на глобальную экономику

Эхо Москвы01 марта в 03:00

Путин назвал прошедшую неделю худшей для глобальных рынков

РИА Новости01 марта в 03:43
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Автоматически обработано 7095 источников, обновлено в 18:49, Ашберн
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В России появится почти 5 тысяч новых авиамаршрутов

Говорит Москва 15:10
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Белоруссия не договорилась с крупными российскими поставщиками нефти

Белоруссия не договорилась о закупки нефти с крупными российскими поставщиками.
Деловое.ТВ 14:47
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Врачи заявили об отравлении лидера оппозиции Абхазии

Врачи поставили лидеру оппозиции Абхазии Аслану Бжании диагноз «отравление неизвестным веществом».
Lenta.ru 15:46
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Bloomberg узнал о поручении Мишустина восстановить связи России с ОЭСР

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил правительству подготовить план восстановления сотрудничества страны с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
РБК 12:57
Биатлон

МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными

Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Известия 09:04
Музыка

Менеджер покинул Little Big после новости об участии в Евровидении

PR-менеджер и директор по развитию группы Little Big Андрей Орехов прекращает свою работу в музыкальном коллективе.
РИА Новости 16:42
Общество

Количество заразившихся коронавирусом вне КНР превысило десять тысяч

В опубликованном на сайте организации говорится, что общее число зараженных вне КНР достигло 10 566 человек в 72 странах мира.
Политика Сегодня 17:43
Экономика

Всемирный банк решил выделить средства на борьбу с коронавирусом

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта стало известно, что итальянские власти намерены выделить 3,6 млрд евро на борьбу с последствиями COVID-19.
REGNUM 18:20
Армия и оружие

Шойгу рассказал, какие корабли получит ВМФ России в 2020 году

В состав ВМФ России в 2020 году будет передан целый ряд боевых и специальных кораблей, сообщил 3 марта министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании по вопросам выполнения гособоронзаказа.
REGNUM 11:43
Наука

Бразильским ученым удалось расшифровать геном нового коронавируса

Официальный сайт института Адольфу Лутца — национальной исследовательской лаборатории бразильского Минздрава сообщил о расшифровке генома нового коронавируса.
Би-порт 01 марта в 04:20
Шоу-бизнес

Ольга Бузова впервые вошла в число ведущих премии Муз-ТВ

Объявлен состав ведущих очередной премии Муз-ТВ.
REGNUM 17:58
Экономика

За прибавку к пенсии в 1 рубль раскритиковали главу ПФР в Госдуме

По мнению депутата от фракции «Единая Россия» Ирины Гусевой, глава Пенсионного фонда России (ПФР) Максим Топилин должен лично разъяснить гражданам причину, по которой прибавка к пенсии составляет 1 рубль 10 копеек вместо обещанной тысячи.
Live24 04:15
Происшествия

Учительницу школы, где дети получили ожоги глаз, уволят

Газета.Ru 02:54
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Александр Емельяненко упрекнул Канделаки в незнании бойцовского мира

РБК 14:55
Экономика

Бизнес-омбудсмен предложил Мишустину откорректировать Налоговый кодекс

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил председателю правительства Михаилу Мишустину предложения по внесению поправок в Налоговый кодекс РФ.
Российская газета 01 марта в 16:01
Футбол

Россия в Лиге наций сыграет с Сербией, Турцией и Венгрией

Соперниками сборной России по футболу в Лиге наций UEFA стали команды Сербии, Турции и Венгрии. Жеребьевка прошла в Амстердаме.
Коммерсантъ 13:27
Кино

Антонио Бандерас снимется в фильме по Uncharted

Ранее уже стало известно, что в фильме по мотивам Uncharted снимутся София Тейлор Али, известная по «Анатомии страсти», а также Тати Габриэль, которую зрители могли видеть в сериале «Сотня».
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Общество

У двух россиян в ОАЭ выявили коронавирус

Коронавирус выявлен у двоих россиян в Абу-Даби, пишет РИА Новости со ссылкой на минздрав ОАЭ.
Lenta.ru 13:21
Общество

Навальный сообщил о блокировке счетов членов его семьи

Оппозиционер Алексей Навальный сообщил о блокировке банковских счетов членов его семьи – родителей, супруги Юлии и детей.
Ведомости 04:58
Футбол

Ваньяма перешел из «Тоттенхэма» в «Монреаль»

Полузащитник Виктор Ваньяма, как и ожидалось, покинул «Тоттенхэм». 28-летний кениец продолжит карьеру в «Монреаль Импэкт».
Спорт-Экспресс 18:34
Армия и оружие

Раскрыта недостаточная способность Су-57 обнаружить F-35

Lenta.ru 16:05
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Россиян из карантина по коронавирусу перевезли в другой район Москвы

Часть помещенных в карантин в связи с коронавирусом россиян перевели из московской инфекционной больницы №1 в медицинский центр в московском районе Коммунарка.
Lenta.ru 03:35
Авто

Porsche 911 Turbo S стал 650-сильным

Под капотом установлен мотор на 3.8 литра, который имеет мощность в 650 лошадиных сил, что на 70 пунктов больше, чем агрегат, установленный в прошлой модификации.
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Армия и оружие

Эрдоган заявил об отсутствии проблем с Россией и Ираном по Сирии

Турция не испытывает никаких проблем с Россией и Ираном по Сирии, все ее действия продиктованы национальными интересами, сообщает Habertürk со ссылкой на президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана.
Rambler News Service вчера в 07:38
Транспорт

Автомобилистов Владивостока предупредили об опасности

Primpress.ru 01 марта в 19:37
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ВОЗ сравнила уровень смертности от коронавируса и гриппа

Вторым существенным различием является то, что коронавирус вызывает более тяжелые осложнения, чем сезонный грипп, поскольку у людей еще не успел выработаться иммунитет к новому COVID-19.
РБК 13:41
Политика

Штаб Трампа подал в суд на WP за ложь и клевету о «заговоре» с Россией

Предвыборный штаб американского президента Дональда Трампа подал иск на газету The Washington Post за публикацию «ложных и клеветнических заявлений» о предполагаемом заговоре с Россией.
РБК 16:46
Армия и оружие

США одобрили продажу Израилю военных самолетов-заправщиков

Власти США одобрили продажу Израилю военных самолетов-заправщиков на общую сумму в 2,4 миллиарда долларов, сообщил во вторник госдепартамент.
РИА Новости 17:15
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Издевавшегося над Шамсутдиновым срочника осудили на 2 года условно

Газета.Ru 03:50
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Съемки сериала «Сваты 7» покинули актеры Кравченко и Железняк

Из Минска, где проходят съемки, уехали актрисы Олеся Железняк и Татьяна Кравченко.
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