Экономика

Политика СегодняПолитика СегодняПутин назвал текущую цену на нефть приемлемой для экономики России

Президент РФ Владимир Путин заявил, что установившаяся цена на нефть приемлема для российской экономики.
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Главные новости за выходные 29 февраля—1 марта

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Автоматически обработано 7095 источников, обновлено в 17:20, Ашберн
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Германия планирует в апреле передать России данные о советских военнопленных, которые находились в германских лагерях, сообщил посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр.
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Россия в Лиге наций сыграет с Сербией, Турцией и Венгрией

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Ольга Бузова проведет премию МУЗ-ТВ

Певица и звезда реалити-шоу Ольга Бузова стала ведущей Премии "МУЗ-ТВ 2020", сообщает "Вокруг ТВ" со ссылкой на заявление генерального директора канала Арманп Давлетьярова.
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Адвокаты оценили слушания по апелляции российских биатлонисток

Ранее защита российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной заявила, что предоставленные МОК подписи на письменных показаниях экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова являются подделкой, передавало ТАСС.
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Камера МКС зафиксировала странные объекты над Землей.
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Шведский производитель гиперкаров Koenigsegg удивил мир своим новым гиперкаром Gemera, который марка обиралась представить в рамках Женевского автосалона.
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Жители Японии продолжают массово скупать туалетную бумагу.
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Муфтий Татарстана выступил против поправки о народе к Конституции

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Польза чеснока в профилактике инфекционных заболеваний не доказана, сообщила врач-инфекционист Ирина Иванова.
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ВС не принял иск о распоряжении Путина по голосованию по Конституции

Верховный суд не увидел нарушений и противоречий в распоряжении президента Владимира Путина о проведении голосования по поправкам в Конституцию.
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ПФР начнет уведомлять граждан о размере их будущей пенсии

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Соединённые штаты не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение трёх прибалтийских республик в состав Советского Союза, заявил 2 марта журналистам постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
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Актеры Кравченко и Железняк покинули съемки «Сватов-7»

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По прогнозам Oxford Economics, в случае локализации вируса в пределах Азии негативный эффект составит $0,4 трлн, а вот если не удастся избежать пандемии, ущерб может вырасти до $1 трлн, или 1,3% глобального ВВП.
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Штаб Трампа подал в суд на газету Washington Post

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