Экономика
Политика СегодняПутин назвал текущую цену на нефть приемлемой для экономики России
Президент РФ Владимир Путин заявил, что установившаяся цена на нефть приемлема для российской экономики.
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Владимир Путин заявил, что последствия коронавируса серьезно влияют на глобальную экономику
Эхо Москвы01 марта в 03:00
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Происшествия
Во Франции мужчина захватил в заложники женщину и пятерых детей
Во французском городе Труа вооруженный мужчина взял в заложники беременную женщину и пятерых детей, сообщил BFMTV со ссылкой на полицию.
Авто
Intel тоже считает, что роботизированные такси появятся раньше клиентских робомобилей
Роботизированные такси, как считают в Intel, откажутся от водителей раньше, чем индивидуальные транспортные средства, поскольку будут передвигаться в достаточно хорошо изученной среде с умеренными скоростями.
Футбол
«Ливерпуль» проиграл «Челси» и вылетел из Кубка Англии
Общество
Путин оценил ситуацию с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в нашей стране под контролем, делается все необходимое для борьбы с этим вирусом.
Кино
Международном Ленинградском областном фестивале театров LOFT
В Китае игровой ремейк мультфильма «Мулан» покажут с вырезанной сценой из-за цензуры.
Политика
Песков оценил внесение поправки об упоминании Бога в Конституции
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал внесение в Конституцию поправки с упоминанием Бога.
Экономика
Коронавирус может привести к подорожанию чеснока на Украине
Распространение коронавируса может привести к дефициту и подорожанию чеснока на Украине, считает директор по развитию Украинской плодоовощной ассоциации Катерина Зверева.
Кино
Disney опубликовал русскоязычный трейлер «Артемиса Фаула»
Фильм будет основан на одноименной серии книг Оуэна Колфера о юном криминальном гении.
Политика
Германия планирует передать России данные о советских военнопленных
Германия планирует в апреле передать России данные о советских военнопленных, которые находились в германских лагерях, сообщил посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр.
Единоборства
Канделаки ответила на оскорбления Емельяненко
Футбол
Россия в Лиге наций сыграет с Сербией, Турцией и Венгрией
Соперниками сборной России по футболу в Лиге наций UEFA стали команды Сербии, Турции и Венгрии. Жеребьевка прошла в Амстердаме.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова проведет премию МУЗ-ТВ
Певица и звезда реалити-шоу Ольга Бузова стала ведущей Премии "МУЗ-ТВ 2020", сообщает "Вокруг ТВ" со ссылкой на заявление генерального директора канала Арманп Давлетьярова.
Биатлон
Адвокаты оценили слушания по апелляции российских биатлонисток
Ранее защита российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной заявила, что предоставленные МОК подписи на письменных показаниях экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова являются подделкой, передавало ТАСС.
Политика
Врачи заявили об отравлении лидера оппозиции Абхазии
Врачи поставили лидеру оппозиции Абхазии Аслану Бжании диагноз «отравление неизвестным веществом».
Космос
Камера на МКС зафиксировала рой странный объектов над Землей
Камера МКС зафиксировала странные объекты над Землей.
Культура
Pornhub покажет полнометражный фильм без порно. Зато бесплатно
Бесплатная премьера картины Shakedown («Вымогательство») состоится на Pornhub 4 марта.
Авто
Koenigsegg представил трехцилиндровый гиперкар Gemera
Шведский производитель гиперкаров Koenigsegg удивил мир своим новым гиперкаром Gemera, который марка обиралась представить в рамках Женевского автосалона.
Общество
Японцев призвали не создавать дефицита туалетной бумаги
Жители Японии продолжают массово скупать туалетную бумагу.
Политика
Муфтий Татарстана выступил против поправки о народе к Конституции
Здоровье
Польза чеснока в профилактике инфекционных заболеваний не доказана
Польза чеснока в профилактике инфекционных заболеваний не доказана, сообщила врач-инфекционист Ирина Иванова.
Политика
ВС не принял иск о распоряжении Путина по голосованию по Конституции
Верховный суд не увидел нарушений и противоречий в распоряжении президента Владимира Путина о проведении голосования по поправкам в Конституцию.
Общество
ПФР начнет уведомлять граждан о размере их будущей пенсии
По инициативе Минтруда граждане России, достигшие 45 лет, начнут получать уведомления Пенсионного фонда о размере их будущей пенсии.
Политика
В США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР
Соединённые штаты не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение трёх прибалтийских республик в состав Советского Союза, заявил 2 марта журналистам постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
Шоу-бизнес
Максим Виторган заболел пневмонией
Кино
Актеры Кравченко и Железняк покинули съемки «Сватов-7»
Выход седьмого сезона «Сваты» оказался под угрозой. Как сообщает ToDay News Ufa, со съемок уехали Олеся Железняк и Татьяна Кравченко.
Экономика
Вирусные эффекты: как российская экономика переживет эпидемию
По прогнозам Oxford Economics, в случае локализации вируса в пределах Азии негативный эффект составит $0,4 трлн, а вот если не удастся избежать пандемии, ущерб может вырасти до $1 трлн, или 1,3% глобального ВВП.
Музыка
Киркоров оценил выбор Little Big для участия в «Евровидении»
Народный артист России Филипп Киркоров одобрил выбор рейв-группы Little Big в качестве представителя России на "Евровидении-2020", сообщает ТАСС.
Политика
Штаб Трампа подал в суд на газету Washington Post
В предвыборном штабе президента США Дональда Трампа приняли решение судиться с газетой Washington Post, публиковавшей в 2019 году статьи о сговоре президента с Россией.