Президент РФ Владимир Путин заявил, что установившаяся цена на нефть приемлема для российской экономики.

Путин назвал текущую цену на нефть приемлемой для экономики России

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