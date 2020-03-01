Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПутин назвал текущую цену на нефть приемлемой для российской экономики

"Хочу подчеркнуть: для российского бюджета, для нашей экономики текущий уровень цен на нефть является приемлемым", - сообщил Путин в ходе совещания.
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с чего всё началось
На совещании с главами крупнейших нефтегазовых компаний президент РФ Владимир Путин заявил, что России хватит средств для «исполнения всех бюджетных и социальных обязательств» при ухудшении ситуации в мировой экономике, говорится на сайте
 Кремля.
Собеседник05:28

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