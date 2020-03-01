с чего всё началось

"Хочу подчеркнуть: для российского бюджета, для нашей экономики текущий уровень цен на нефть является приемлемым", - сообщил Путин в ходе совещания.

Путин назвал текущую цену на нефть приемлемой для российской экономики

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