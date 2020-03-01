Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости активно работать над обеспечением стабильности глобальных рынков углеводородов совместно с зарубежными партнёрами, в частности, в формате ОПЕК+, который уже зарекомендовал себя как эффективный инструмент в этой сфере.

Путин призвал работать с партнерами для стабилизации энергорынков

Политика Путин заявил о нежелании России ни с кем воевать Россия не собирается ни с кем воевать и создаёт такую ситуацию, чтобы у других не было даже намерения развязать с ней вооружённый конфликт, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС.

Происшествия СК завел уголовное дело в отношении украинских полицейских В феврале этого года, по данным СК РФ, Национальная полиция Украины и прокуратура Автономной Республики Крым (базируется в Херсоне) инициировали уголовное преследование трех российских следователей, которые вели дело Чийгоза.

Происшествия В Москве госпитализирован пациент с подозрением на коронавирус Ни у кого из предыдущих пациентов диагноз не подтвердился. Ранее ряд Telegram-каналов сообщали о первом пациенте с коронавирусом в Москве.

Политика Путин почтил память павших в Чечне псковских десантников Президент Владимир Путин в годовщину трагедии в Аргунском ущелье прибыл в Псков, чтобы почтить память погибших солдат из шестой парашютной роты 104-го гвардейского десантно-штурмового ордена Кутузова Краснознаменного полка 76-й воздушно-десантной дивизии.

Общество Россиян ожидают длинные выходные в марте Россиян ожидают длинные выходные с 7 по 9 марта в связи с празднованием 8 марта Международного женского дня, которое выпадает в этом году на выходной день, воскресенье.

Экономика СМИ сообщили о задержке введения бесплатного доступа к значимым сайтам Минкомсвязь не успела согласовать проект постановления правительства о внедрении с 1 марта в России бесплатного доступа к социально значимым сайтам, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

Биатлон МОК обвинили в передаче документов с поддельными подписями Родченкова Международный Олимпийский Комитет (МОК) по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной представил документы с поддельными подписями бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

Армия и оружие Эрдоган попросил Путина не вмешиваться в «сирийский вопрос» Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что попросил президента России Владимира Путина не вмешиваться в решение «сирийского вопроса» и оставить Турцию «один на один» в борьбе с сирийским режимом.

Транспорт Люксембург стал страной с бесплатным общественным транспортом С 29 февраля Люксембург стал первой страной с бесплатным общественным транспортом для всех жителей и гостей страны, сообщает «ТАСС».

Общество Власти Якутска предложили ввести налог на собак Депутатский корпус Госсобрания Республики Саха совместно с властями Якутска предложили ввести налог или сбор с владельцев собак.

Общество Названы регионы России с высокой платёжной дисциплиной по кредитам Добавим, что по итогам 2019 года просроченная задолженность населения по банковским кредитам в номинальном выражении практически сохранилась на уровне конца 2018 года, а доля просрочки ощутимо снизилась с 5,1% на 1 января 2019 года до 4,33% на начало текущего года.