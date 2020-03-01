Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПутин призвал работать с партнерами для стабилизации энергорынков

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости активно работать над обеспечением стабильности глобальных рынков углеводородов совместно с зарубежными партнёрами, в частности, в формате ОПЕК+, который уже зарекомендовал себя как эффективный инструмент в этой сфере.
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Что произошло за выходные. Главные новости РБК

РБКвчера в 12:05

Путин рассказал о влиянии обвала цен на нефть на Россию

Lenta.ruвчера в 03:54

Путин заявил, что нынешние цены на нефть являются приемлемыми для РФ

РЕН ТВвчера в 03:18

Путин: Текущие цены на нефть приемлемы для России

МИР 24вчера в 03:09

Путин: прошедшая неделя стала худшей для глобальных рынков с 2008 года

ТАССвчера в 03:07

Путин назвал текущие цены на нефть приемлемыми для России

RT на русскомвчера в 03:16

Путин призвал работать с партнерами для стабилизации энергорынков

РИА Новостивчера в 04:22
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Общество

В Госдуме одобрили идею пересмотреть тарифы ЖКХ из-за теплой зимы

В Госдуме поддержали идею о пересмотре стоимости отопления из-за аномально теплой зимы, сообщают "Известия".
Газета.Ru 02:04
Общество

Близкие Скрипаля смирились с тем, что больше никогда его не увидят

Виктория рассказала, что с 26 июня прошлого года ее дядя больше не связывался с семьей.
РИА Новости вчера в 21:51
Политика

Путин заявил о нежелании России ни с кем воевать

Россия не собирается ни с кем воевать и создаёт такую ситуацию, чтобы у других не было даже намерения развязать с ней вооружённый конфликт, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС.
RT на русском 02:37
Происшествия

СК завел уголовное дело в отношении украинских полицейских

В феврале этого года, по данным СК РФ, Национальная полиция Украины и прокуратура Автономной Республики Крым (базируется в Херсоне) инициировали уголовное преследование трех российских следователей, которые вели дело Чийгоза.
РИА Новости 02:45
Происшествия

В Москве госпитализирован пациент с подозрением на коронавирус

Ни у кого из предыдущих пациентов диагноз не подтвердился. Ранее ряд Telegram-каналов сообщали о первом пациенте с коронавирусом в Москве.
Российская газета вчера в 13:13
Политика

Путин почтил память павших в Чечне псковских десантников

Президент Владимир Путин в годовщину трагедии в Аргунском ущелье прибыл в Псков, чтобы почтить память погибших солдат из шестой парашютной роты 104-го гвардейского десантно-штурмового ордена Кутузова Краснознаменного полка 76-й воздушно-десантной дивизии.
РИА Новости вчера в 10:34
Общество

Блогер Диденко рассказала о последней воле погибшего в бане мужа

Блогер Екатерина Диденко рассказал о последней воле мужа Валентина, погибшего во время вечеринки в честь ее дня рождения.
Газета.Ru вчера в 09:04
Общество

Россиян ожидают длинные выходные в марте

Россиян ожидают длинные выходные с 7 по 9 марта в связи с празднованием 8 марта Международного женского дня, которое выпадает в этом году на выходной день, воскресенье.
ТАСС 00:13
Здоровье

Главный хирург США призвал перестать покупать респираторные маски

Занимающий пост главного хирурга офицерского корпуса здравоохранения США, вице-адмирал Джером Адамс призвал американское население перестать покупать респираторные маски.
Российская газета вчера в 06:07
Армия и оружие

Армия САР уничтожила шесть ударных БПЛА Турции

Политическая Экспертиза вчера в 18:54
Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры

Спортивную карьеру завершила российская фигуристка, олимпийская чемпионка Аделина Сотникова.
REGNUM 01:12
Происшествия

На Филиппинах бывший охранник захватил в заложники около 30 человек

REGNUM 01:56
Политика

Бывший комбат «Айдара» задержан в Греции по запросу России

Бывший командир украинского националистического батальона "Айдар" Сергей Мельничук был задержан на границе Греции и Болгарии.
Газета.Ru 01:25
Происшествия

16 человек пострадали в аварии с микроавтобусом и фурой под Владимиром

Интерфакс вчера в 22:58
Общество

Совет директоров Mail.ru Group одобрил листинг на Московской бирже

Mail.ru Group сообщила, что совет директоров компании одобрил листинг на Московской бирже.
Ведомости 02:19
Спорт

Олимпиада-2020 из-за коронавируса может пройти без зрителей

Олимпиада-2020 в Японии может пройти без-зрителей из-за коронавируса, сообщает Daily Mail.
Спорт-Экспресс вчера в 23:55
Общество

Россиянам предложили ипотеку под 2,7% на курортах

В курортных поселениях Краснодарского края россияне смогут получить ипотечные кредиты под 2,7%.
РИА Новости вчера в 19:29
Хоккей

Дубль Овечкина принёс «Вашингтону» победу над «Миннесотой»

«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Миннесотой Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:3.
REGNUM 00:32
Общество

Журналисты проверили диплом инстаблогерши Диденко о высшем образовании

Ридус вчера в 09:22
Экономика

СМИ сообщили о задержке введения бесплатного доступа к значимым сайтам

Минкомсвязь не успела согласовать проект постановления правительства о внедрении с 1 марта в России бесплатного доступа к социально значимым сайтам, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.
РБК 02:42
Хоккей

Поединок «Барыса» и «Металлурга» завершился массовой дракой

Metaratings вчера в 09:59
Биатлон

МОК обвинили в передаче документов с поддельными подписями Родченкова

Международный Олимпийский Комитет (МОК) по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной представил документы с поддельными подписями бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
Известия 02:37
Армия и оружие

Эрдоган попросил Путина не вмешиваться в «сирийский вопрос»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что попросил президента России Владимира Путина не вмешиваться в решение «сирийского вопроса» и оставить Турцию «один на один» в борьбе с сирийским режимом.
Rambler News Service 29 февраля в 05:38
Армия и оружие

В Польше начались масштабные военные учения с участием США

На территории Польши начались масштабные военные учения «Защитник Европы 2020».
Военное дело 29 февраля в 04:07
Транспорт

Люксембург стал страной с бесплатным общественным транспортом

С 29 февраля Люксембург стал первой страной с бесплатным общественным транспортом для всех жителей и гостей страны, сообщает «ТАСС».
Мой Брянск 29 февраля в 08:02
Общество

Власти Якутска предложили ввести налог на собак

Депутатский корпус Госсобрания Республики Саха совместно с властями Якутска предложили ввести налог или сбор с владельцев собак.
Газета.Ru 00:47
Общество

Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов

В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Вести.Ru 29 февраля в 08:34
Общество

Названы регионы России с высокой платёжной дисциплиной по кредитам

Добавим, что по итогам 2019 года просроченная задолженность населения по банковским кредитам в номинальном выражении практически сохранилась на уровне конца 2018 года, а доля просрочки ощутимо снизилась с 5,1% на 1 января 2019 года до 4,33% на начало текущего года.
REGNUM 01:07
Экономика

Российский рынок начал неделю ростом после обвала пятницы

Прошлая неделя завершилась для российского рынка обвалом. В пятницу падение РТС превысило 7%, а индекс Мосбиржи падал темпами выше 5%.
РБК 02:10
Происшествия

В Хабаровске найден мертвым в своем кабинете руководитель угрозыска

Руководитель уголовного розыска отдела полиции в Хабаровске найден мертвым в своем кабинете. Предположительно офицер покончил с собой.
REGNUM вчера в 21:11
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