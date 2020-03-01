Экономика
РИА НовостиПутин призвал работать с партнерами для стабилизации энергорынков
Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости активно работать над обеспечением стабильности глобальных рынков углеводородов совместно с зарубежными партнёрами, в частности, в формате ОПЕК+, который уже зарекомендовал себя как эффективный инструмент в этой сфере.
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Общество
В Госдуме одобрили идею пересмотреть тарифы ЖКХ из-за теплой зимы
В Госдуме поддержали идею о пересмотре стоимости отопления из-за аномально теплой зимы, сообщают "Известия".
Общество
Близкие Скрипаля смирились с тем, что больше никогда его не увидят
Виктория рассказала, что с 26 июня прошлого года ее дядя больше не связывался с семьей.
Политика
Путин заявил о нежелании России ни с кем воевать
Россия не собирается ни с кем воевать и создаёт такую ситуацию, чтобы у других не было даже намерения развязать с ней вооружённый конфликт, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС.
Происшествия
СК завел уголовное дело в отношении украинских полицейских
В феврале этого года, по данным СК РФ, Национальная полиция Украины и прокуратура Автономной Республики Крым (базируется в Херсоне) инициировали уголовное преследование трех российских следователей, которые вели дело Чийгоза.
Происшествия
В Москве госпитализирован пациент с подозрением на коронавирус
Ни у кого из предыдущих пациентов диагноз не подтвердился. Ранее ряд Telegram-каналов сообщали о первом пациенте с коронавирусом в Москве.
Политика
Путин почтил память павших в Чечне псковских десантников
Президент Владимир Путин в годовщину трагедии в Аргунском ущелье прибыл в Псков, чтобы почтить память погибших солдат из шестой парашютной роты 104-го гвардейского десантно-штурмового ордена Кутузова Краснознаменного полка 76-й воздушно-десантной дивизии.
Общество
Блогер Диденко рассказала о последней воле погибшего в бане мужа
Блогер Екатерина Диденко рассказал о последней воле мужа Валентина, погибшего во время вечеринки в честь ее дня рождения.
Общество
Россиян ожидают длинные выходные в марте
Россиян ожидают длинные выходные с 7 по 9 марта в связи с празднованием 8 марта Международного женского дня, которое выпадает в этом году на выходной день, воскресенье.
Здоровье
Главный хирург США призвал перестать покупать респираторные маски
Занимающий пост главного хирурга офицерского корпуса здравоохранения США, вице-адмирал Джером Адамс призвал американское население перестать покупать респираторные маски.
Армия и оружие
Армия САР уничтожила шесть ударных БПЛА Турции
Фигурное катание
Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры
Спортивную карьеру завершила российская фигуристка, олимпийская чемпионка Аделина Сотникова.
Политика
Бывший комбат «Айдара» задержан в Греции по запросу России
Бывший командир украинского националистического батальона "Айдар" Сергей Мельничук был задержан на границе Греции и Болгарии.
Происшествия
16 человек пострадали в аварии с микроавтобусом и фурой под Владимиром
Общество
Совет директоров Mail.ru Group одобрил листинг на Московской бирже
Mail.ru Group сообщила, что совет директоров компании одобрил листинг на Московской бирже.
Спорт
Олимпиада-2020 из-за коронавируса может пройти без зрителей
Олимпиада-2020 в Японии может пройти без-зрителей из-за коронавируса, сообщает Daily Mail.
Общество
Россиянам предложили ипотеку под 2,7% на курортах
В курортных поселениях Краснодарского края россияне смогут получить ипотечные кредиты под 2,7%.
Хоккей
Дубль Овечкина принёс «Вашингтону» победу над «Миннесотой»
«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Миннесотой Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:3.
Экономика
СМИ сообщили о задержке введения бесплатного доступа к значимым сайтам
Минкомсвязь не успела согласовать проект постановления правительства о внедрении с 1 марта в России бесплатного доступа к социально значимым сайтам, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.
Хоккей
Поединок «Барыса» и «Металлурга» завершился массовой дракой
Биатлон
МОК обвинили в передаче документов с поддельными подписями Родченкова
Международный Олимпийский Комитет (МОК) по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной представил документы с поддельными подписями бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
Армия и оружие
Эрдоган попросил Путина не вмешиваться в «сирийский вопрос»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что попросил президента России Владимира Путина не вмешиваться в решение «сирийского вопроса» и оставить Турцию «один на один» в борьбе с сирийским режимом.
Армия и оружие
В Польше начались масштабные военные учения с участием США
На территории Польши начались масштабные военные учения «Защитник Европы 2020».
Транспорт
Люксембург стал страной с бесплатным общественным транспортом
С 29 февраля Люксембург стал первой страной с бесплатным общественным транспортом для всех жителей и гостей страны, сообщает «ТАСС».
Общество
Власти Якутска предложили ввести налог на собак
Депутатский корпус Госсобрания Республики Саха совместно с властями Якутска предложили ввести налог или сбор с владельцев собак.
Общество
Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов
В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Общество
Названы регионы России с высокой платёжной дисциплиной по кредитам
Добавим, что по итогам 2019 года просроченная задолженность населения по банковским кредитам в номинальном выражении практически сохранилась на уровне конца 2018 года, а доля просрочки ощутимо снизилась с 5,1% на 1 января 2019 года до 4,33% на начало текущего года.
Экономика
Российский рынок начал неделю ростом после обвала пятницы
Прошлая неделя завершилась для российского рынка обвалом. В пятницу падение РТС превысило 7%, а индекс Мосбиржи падал темпами выше 5%.
Происшествия
В Хабаровске найден мертвым в своем кабинете руководитель угрозыска
Руководитель уголовного розыска отдела полиции в Хабаровске найден мертвым в своем кабинете. Предположительно офицер покончил с собой.