Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПутин назвал текущую цену на нефть приемлемой для российской экономики

"Хочу подчеркнуть: для российского бюджета, для нашей экономики текущий уровень цен на нефть является приемлемым", - сообщил Путин в ходе совещания.
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Что произошло за выходные. Главные новости РБК

РБКвчера в 12:05

Путин: Текущие цены на нефть приемлемы для России

МИР 24вчера в 03:09

Путин назвал текущие цены на нефть приемлемыми для России

RT на русскомвчера в 03:16

Путин рассказал о влиянии обвала цен на нефть на Россию

Lenta.ruвчера в 03:54

Путин: прошедшая неделя стала худшей для глобальных рынков с 2008 года

ТАССвчера в 03:07

Путин заявил, что нынешние цены на нефть являются приемлемыми для РФ

РЕН ТВвчера в 03:18

Путин призвал работать с партнерами для стабилизации энергорынков

РИА Новостивчера в 04:22
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 03:19, Ашберн
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Турецкие войска разбомбили сирийский военный аэродром

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Мишустин поручил учесть в бюджете связанные с коронавирусом риски

«При формировании ключевых показателей нужно тщательно проанализировать все риски: как прежние, которые были связаны с санкциями, так и возможные новые — из-за реакции мировой экономики на эпидемию коронавируса», — цитирует ТАСС Мишустина.
RT на русском 02:27
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Дубль Овечкина принёс «Вашингтону» победу над «Миннесотой»

«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Миннесотой Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:3.
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Завтра у православных христиан начинается Великий пост

В зависимости от даты празднования Пасхи, Великий пост начинается не раньше 15 февраля и завершается не позже 7 мая включительно.
Тульские Известия вчера в 09:55
Армия и оружие

Сирийская армия вернула контроль над Саракибом

Взгляд.ру 01:43
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Владимир Путин почтил в Пскове память воинов-десантников 6-й роты

Президент России Владимир Путин сегодня, 1 марта, в Пскове почтил память воинов-десантников 6-й роты, героически погибших 20 лет назад на высоте 776 в Аргунском ущелье Чечни.
REGNUM вчера в 06:22
Футбол

Федун поделился мнением об игре «Спартака» в матче против «Динамо»

Владелец футбольного клуба "Спартак-Москва" Леонид Федун поделился мнением об игре своей команды в матче против московского "Динамо" в рамках 20-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (Тинькофф РПЛ).
Газета.Ru 01:59
Политика

США и «Талибан» подписали соглашение о мире

«Принципиального соглашения» об условиях мирного договора США и «Талибан» достигли в начале сентября 2019 года.
Телеканал RTVI 29 февраля в 08:21
Космос

Ученые обнаружили белок в метеорите

Машины и Механизмы 28 февраля в 13:57
Происшествия

В Краснодаре на Масленице отравились более 20 детей

В воскресенье, 1 марта, в Краснодаре были госпитализированы 22 человека, принимавшие участие в праздновании Масленицы, сообщило управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.
Коммерсантъ 03:06
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Лазарев устроил скандал на телешоу из-за несправедливого судейства

ToDay News Ufa вчера в 03:31
Политика

Путин поздравил Горбачева с днем рождения

РИА Новости 01:51
Футбол

Эвертон — Манчестер Юнайтед 1:1

Чемпионат вчера в 09:16
Общество

Психолог объяснила реакцию блогерши на смерть мужа на банной вечеринке

Реакцию российской блогерши Катерины Диденко на смерть мужа, который погиб после вечеринки в банном комплексе с сухим льдом, можно объяснить.
Lenta.ru вчера в 19:41
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Анкалаев высказался о своей скандальной победе в UFC

Российский боец Магомед Анкалаев уверен, что заслужил победу над молдавским бойцом Ионом Куцелабой, которую он одержал на турнире UFC Fight Night 169 в США.
РИА Новости вчера в 11:37
Политика

Названы возможные сценарии выборов в Госдуму РФ в 2021 году

Ещё одним сценарием думских выборов может стать вариант, при котором списки «Единой России» возглавит президент России Владимир Путин, как он уже делал в 2007 году.
REGNUM 00:46
Происшествия

В Приморье суд оштрафовал водителя автобуса за отказ везти ветерана

Суд оштрафовал водителя из Приморского края за то, что тот отказал в бесплатном проезде и вытолкнул 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны из автобуса.
Известия 01:37
Политика

Путин заявил о нежелании России ни с кем воевать

Россия не собирается ни с кем воевать и создаёт такую ситуацию, чтобы у других не было даже намерения развязать с ней вооружённый конфликт, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС.
RT на русском 02:37
Общество

Уроженка Барнаула вылетела в первом же выпуске «Холостяка»

Алтапресс 03:04
Спорт

Олимпиада-2020 из-за коронавируса может пройти без зрителей

Олимпиада-2020 в Японии может пройти без-зрителей из-за коронавируса, сообщает Daily Mail.
Спорт-Экспресс вчера в 23:55
Армия и оружие

США требуют от России «немедленно убрать военные самолеты» над Сирией

США «полностью поддерживают» право Турции «ответить в порядке самообороны на неоправданные» атаки турецких войск в сирийском Идлибе, в результате которых погибли три десятка военнослужащих, заявила постоянный представитель США при ООН Келли Крафт.
HotGeo 29 февраля в 12:37
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми

Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.
Вокруг ТВ 28 февраля в 06:30
Политика

Бывший комбат «Айдара» задержан в Греции по запросу России

Бывший командир украинского националистического батальона "Айдар" Сергей Мельничук был задержан на границе Греции и Болгарии.
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Общество

В Москве открылся парк «Остров мечты»

29 февраля в Москве открылся парк развлечений "Остров мечты".
Российская газета 29 февраля в 06:47
Общество

Омского «мальчика на гречке» возьмет под временную опеку бабушка

Новый Омск 00:18
Футбол

«Аталанта» забила «Лечче» 7 голов

Матч ТВ вчера в 10:54
Общество

Тиньков внёс залог в £20 млн по делу о претензиях налоговиков США

Российский бизнесмен Олег Тиньков внес залог в размере £20 млн за разрешение оставаться на свободе во время процесса в лондонском суде по делу о налоговых претензиях со стороны США.
REGNUM вчера в 15:23
Происшествия

В Маниле вооруженный человек захватил заложников в торговом центре

Вести.Ru 00:57
Экономика

Внедрение бесплатного доступа к значимым сайтам в России затянулось

На сегодняшний день в России бесплатный доступ к социально значимым сайтам, который планировалось ввести с 1 марта 2020 года, действовать пока не начал.
REGNUM 01:46
Футбол

Сампаоли возглавил «Атлетико Минейро»

Последним местом работы аргентинского специалиста был «Сантос», который он возглавлял в 2019 году и с которым занял второе место в турнирной таблице бразильской Серии А. Ранее Сампаоли тренировал сборные Чили и Аргентины, «Севилью» и ряд клубов из Южной Америки.
Чемпионат 03:02
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