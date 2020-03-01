Экономика
РИА НовостиПутин назвал текущую цену на нефть приемлемой для российской экономики
"Хочу подчеркнуть: для российского бюджета, для нашей экономики текущий уровень цен на нефть является приемлемым", - сообщил Путин в ходе совещания.
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Армия и оружие
Турецкие войска разбомбили сирийский военный аэродром
Общество
Мишустин поручил учесть в бюджете связанные с коронавирусом риски
«При формировании ключевых показателей нужно тщательно проанализировать все риски: как прежние, которые были связаны с санкциями, так и возможные новые — из-за реакции мировой экономики на эпидемию коронавируса», — цитирует ТАСС Мишустина.
Хоккей
Дубль Овечкина принёс «Вашингтону» победу над «Миннесотой»
«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Миннесотой Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:3.
Общество
Завтра у православных христиан начинается Великий пост
В зависимости от даты празднования Пасхи, Великий пост начинается не раньше 15 февраля и завершается не позже 7 мая включительно.
Армия и оружие
Сирийская армия вернула контроль над Саракибом
Политика
Владимир Путин почтил в Пскове память воинов-десантников 6-й роты
Президент России Владимир Путин сегодня, 1 марта, в Пскове почтил память воинов-десантников 6-й роты, героически погибших 20 лет назад на высоте 776 в Аргунском ущелье Чечни.
Футбол
Федун поделился мнением об игре «Спартака» в матче против «Динамо»
Владелец футбольного клуба "Спартак-Москва" Леонид Федун поделился мнением об игре своей команды в матче против московского "Динамо" в рамках 20-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (Тинькофф РПЛ).
Политика
США и «Талибан» подписали соглашение о мире
«Принципиального соглашения» об условиях мирного договора США и «Талибан» достигли в начале сентября 2019 года.
Космос
Ученые обнаружили белок в метеорите
Происшествия
В Краснодаре на Масленице отравились более 20 детей
В воскресенье, 1 марта, в Краснодаре были госпитализированы 22 человека, принимавшие участие в праздновании Масленицы, сообщило управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.
Музыка
Лазарев устроил скандал на телешоу из-за несправедливого судейства
Политика
Путин поздравил Горбачева с днем рождения
Футбол
Эвертон — Манчестер Юнайтед 1:1
Общество
Психолог объяснила реакцию блогерши на смерть мужа на банной вечеринке
Реакцию российской блогерши Катерины Диденко на смерть мужа, который погиб после вечеринки в банном комплексе с сухим льдом, можно объяснить.
Единоборства
Анкалаев высказался о своей скандальной победе в UFC
Российский боец Магомед Анкалаев уверен, что заслужил победу над молдавским бойцом Ионом Куцелабой, которую он одержал на турнире UFC Fight Night 169 в США.
Политика
Названы возможные сценарии выборов в Госдуму РФ в 2021 году
Ещё одним сценарием думских выборов может стать вариант, при котором списки «Единой России» возглавит президент России Владимир Путин, как он уже делал в 2007 году.
Происшествия
В Приморье суд оштрафовал водителя автобуса за отказ везти ветерана
Суд оштрафовал водителя из Приморского края за то, что тот отказал в бесплатном проезде и вытолкнул 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны из автобуса.
Политика
Путин заявил о нежелании России ни с кем воевать
Россия не собирается ни с кем воевать и создаёт такую ситуацию, чтобы у других не было даже намерения развязать с ней вооружённый конфликт, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС.
Спорт
Олимпиада-2020 из-за коронавируса может пройти без зрителей
Олимпиада-2020 в Японии может пройти без-зрителей из-за коронавируса, сообщает Daily Mail.
Армия и оружие
США требуют от России «немедленно убрать военные самолеты» над Сирией
США «полностью поддерживают» право Турции «ответить в порядке самообороны на неоправданные» атаки турецких войск в сирийском Идлибе, в результате которых погибли три десятка военнослужащих, заявила постоянный представитель США при ООН Келли Крафт.
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми
Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.
Политика
Бывший комбат «Айдара» задержан в Греции по запросу России
Бывший командир украинского националистического батальона "Айдар" Сергей Мельничук был задержан на границе Греции и Болгарии.
Общество
В Москве открылся парк «Остров мечты»
29 февраля в Москве открылся парк развлечений "Остров мечты".
Футбол
«Аталанта» забила «Лечче» 7 голов
Общество
Тиньков внёс залог в £20 млн по делу о претензиях налоговиков США
Российский бизнесмен Олег Тиньков внес залог в размере £20 млн за разрешение оставаться на свободе во время процесса в лондонском суде по делу о налоговых претензиях со стороны США.
Экономика
Внедрение бесплатного доступа к значимым сайтам в России затянулось
На сегодняшний день в России бесплатный доступ к социально значимым сайтам, который планировалось ввести с 1 марта 2020 года, действовать пока не начал.
Футбол
Сампаоли возглавил «Атлетико Минейро»
Последним местом работы аргентинского специалиста был «Сантос», который он возглавлял в 2019 году и с которым занял второе место в турнирной таблице бразильской Серии А. Ранее Сампаоли тренировал сборные Чили и Аргентины, «Севилью» и ряд клубов из Южной Америки.