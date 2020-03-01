Экономика

Газета.RuГазета.RuПутин назвал цены на нефть приемлемыми

Политик констатировал, что цены на нефть снижаются, поэтому Россия должна быть готова к любым сценариям развития ситуации. Однако в настоящее время для экономики страны текущий уровень цен на нефть является удовлетворительным, подчеркнул Путин.
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Что произошло за выходные. Главные новости РБК

РБКвчера в 12:05

Главные новости за выходные 29 февраля—1 марта

Коммерсантъвчера в 11:20

Путин назвал текущие цены на нефть приемлемыми для России

RT на русскомвчера в 03:16

Путин назвал цены на нефть приемлемыми

Газета.Ruвчера в 10:46

Путин: для российской экономики текущий уровень цен на нефть является приемлемым

Финмаркетвчера в 03:14

Путин: Текущие цены на нефть приемлемы для России

МИР 24вчера в 03:09

Путин проводит совещание по ситуации в экономике из-за коронавируса

РИА Новостивчера в 03:04
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Общество

Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов

Вести.Ru 29 февраля в 08:34
Армия и оружие

Сирийские ПВО ведут огонь по беспилотникам в районе города Хама

Зенитные установки сирийской армии ведут интенсивный огонь в районе Хамы, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 11:40
Политика

Экс-командир «Айдара» сообщил о задержании у Греции по запросу России

Бывшего командира украинского батальона «Айдар» Сергея Мельничук задержали на границе с Грецией.
РБК вчера в 18:28
Здоровье

Из-за ОРВИ в школах и детсадах Подмосковья введены чрезвычайные меры

Из-за острых респираторных вирусных инфекций в учебных заведениях Подмосковья с понедельника, 2-го марта вводятся чрезвычайные меры.
Ugpressa.ru вчера в 22:54
Происшествия

В Подмосковье мужчина с дочерью погибли на масленичных гуляньях

РИА Новости вчера в 07:43
Происшествия

В Забайкалье двенадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов

РИА Новости вчера в 19:30
Происшествия

В Башкирии горит ферма на площади 1800 «квадратов»

Спасатели тушат пожар площадью 1,8 тысячи квадратных метров на ферме в населенном пункте Нижнесикиязово в Башкирии, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
РИА Новости вчера в 22:55
Армия и оружие

Эрдоган попросил Путина не вмешиваться в противостояние Турции и Сирии

Ореанда-Новости 29 февраля в 05:27
Общество

Россиянам предложили ипотеку под 2,7% на курортах

В курортных поселениях Краснодарского края россияне смогут получить ипотечные кредиты под 2,7%. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на Министерство сельского хозяйства региона.
РИА Новости вчера в 19:29
Здоровье

Главный хирург США призвал перестать покупать респираторные маски

Занимающий пост главного хирурга офицерского корпуса здравоохранения США, вице-адмирал Джером Адамс призвал американское население перестать покупать респираторные маски.
Российская газета вчера в 06:07
Общество

В Петербургском НИИ назвали сроки создания вакцины от коронавируса

Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток ФМБА рассчитывает в третьем квартале 2020 года создать вакцину от коронавирусной инфекции COVID-2019.
РБК вчера в 23:58
Общество

Начало Великого поста: что нельзя делать в Чистый понедельник, 2 марта

2 марта, у православных верующих начинается Великий пост.
Тема Воронеж вчера в 15:50
Политика

Путин почтил память павших в Чечне псковских десантников

РИА Новости вчера в 10:34
Происшествия

Суд арестовал замглавы Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии

Замглавы Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятии арестован по обвинению во взяточничестве.
РБК вчера в 23:47
Шоу-бизнес

Катя Гордон назвала Айзу Анохину наркоманкой

35-летняя Айза Анохина раскрыла шокирующую правду о 39-летней правозащитнице. Так, она утверждает, что наркоманкой является сама Гордон.
Вечерний курьер 29 февраля в 10:47
Экономика

«Сбербанк Инвестор» сбился с рынка

Клиенты крупнейшего брокера испытали временные трудности с торговлей Минувшая неделя показала, что розничные инвесторы фондового рынка, число которых быстро растет, могут оказаться в весьма неприятной ситуации на фоне его резких колебаний.
Коммерсантъ вчера в 17:52
Происшествия

Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне

Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
ТАСС 29 февраля в 08:00
Экономика

Банки сократили выдачу кредитных карт россиянам на 20%

Банки за январь выдали россиянам на 20% меньше кредитных карт, чем в 2019 г. Их выдача снизилась впервые как минимум за пять лет в этом месяце, сообщает РБК со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс» за период с 2015 года.
Ведомости вчера в 23:15
Общество

Названы регионы с наибольшей просрочкой по кредитам

Самая высокая доля просроченной задолженности среди российских регионов наблюдается в Ингушетии, а самыми дисциплинированными субъектами по возврату банковских кредитов являются Севастополь, НАО, Крым и Чукотка.
Известия вчера в 19:48
Политика

Названы возможные сценарии выборов в Госдуму

Еще два собеседника издания, близких к администрации главы государства, не исключают варианта, при котором на выборах в Госдуму списки партии возглавит президент Владимир Путин.
Lenta.ru вчера в 19:41
Шоу-бизнес

Валерия предстала в платье с неприлично откровенным декольте до талии

Регион online вчера в 07:45
Фигурное катание

Тарасова вспомнила о работе с Родниной и пожалела ее

Весной 2017-го Роднина раскритиковала работу Тарасовой в качестве телекомментатора.
Lenta.ru вчера в 22:22
Общество

Тиньков внёс залог в £20 млн по делу о претензиях налоговиков США

Российский бизнесмен Олег Тиньков внес залог в размере £20 млн за разрешение оставаться на свободе во время процесса в лондонском суде по делу о налоговых претензиях со стороны США.
REGNUM вчера в 15:23
Космос

Физик рассказал, почему инопланетяне не смогут услышать наши сигналы

Человечество на сегодняшний день не располагает аппаратурой, позволяющей выделить из общего космического шума и расшифровать сигналы внеземных цивилизаций, но и земные трансляции тоже нельзя понять на фоне этих шумов, пишет «ПМ».
Алтапресс 29 февраля в 07:21
Шоу-бизнес

В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой

Ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАН Ольга Григорьян в беседе с «Говорит Москва» отметила, что такой режим питания правильный и очень полезный.
Говорит Москва вчера в 05:10
Общество

Испанский диетолог Санчес опроверг пользу воды с лимоном натощак

iReactor 29 февраля в 01:51
Фигурное катание

Фигуристка Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры

Первая в российской истории олимпийская чемпионка в женском одиночном катании фигуристка Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры.
Коммерсантъ вчера в 21:02
Шоу-бизнес

40-летняя Елена Подкаминская стала мамой в третий раз

Актерский состав 2-го сезона сериала "ИП Пирогова" Напомним, что с Денисом Гущиным, за которого звезда сериала "Кухня" вышла в 2018 году, Елена Подкаминская познакомились во время перепланировки квартиры актрисы.
Вокруг ТВ вчера в 05:26
Экономика

«Ъ»: в России отложили внедрение бесплатного доступа к значимым сайтам

Минкомсвязь не сумела в срок согласовать выход постановления правительства, согласно которому россияне получат доступ бесплатный доступ к социально значимым интернет-ресурсам.
Газета.Ru вчера в 23:51
Общество

Белоруссия намерена договариваться с Польшей о реверсе нефти

Ранее польский оператор нефтепровода «Дружба» PERN объявил, что намерен технически подготовить трубопровод к транспортировке нефти в восточном направлении.
News.ru 28 февраля в 10:38
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