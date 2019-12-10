Политика

Телеканал 360°Телеканал 360°Путин назвал трагедию в Беслане болью на всю жизнь

Президент России Владимир Путин назвал теракт в Беслане личной болью на всю жизнь. На заседании Совета по правам человека он заявил, что если пережившим эту трагедию нужна дополнительная поддержка, ее надо оказать.
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Путин назвал трагедию в Беслане своей личной болью на всю жизнь

Президент РФ Владимир Путин заявил, что трагедия в Беслане стала его личной болью на всю жизнь, и пообещал рассмотреть вопрос о дополнительной поддержке нуждающихся. На заседании Совета по правам человека был поднят вопрос об отсутствии психологической помощи пережившим трагедию в Беслане.
РИА Новости09:20

Подробнее о событии

Путин пообещал дополнительную помощь пострадавшим в Беслане

Коммерсантъ10:31

Путин признался, что Беслан для него – личная боль на всю жизнь

Комсомольская правда09:13

Путин назвал Беслан своей личной болью на всю жизнь

ТАСС09:37

Путин: Беслан — это боль на всю жизнь

Life.ru09:28

Путин назвал трагедию в Беслане своей личной болью на всю жизнь

РИА Новости09:20

Путин назвал теракт в Беслане своей личной болью

РБК09:18

Путин назвал трагедию в Беслане своей личной болью

RT на русском09:39
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Политика

Путин назвал заложившего мину под государственностью России правителя

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Lenta.ru 11:46
Политика

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Общество

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News.ru 12:37
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МедиаПоток 08 декабря в 09:02
Политика

Песков опроверг слова Авакова о «сдавших нервах» у Суркова в Париже

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг слова главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что у участников нормандского саммита из России якобы "сдали нервы".
РИА Новости 11:28
Спорт

Путин отреагировал на решение WADA по России

Решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) требует анализа, в том числе и того, что лежит на поверхности – таким образом президент России Владимир Путин прокомментировал санкции организации в отношении российского спорта.
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Степаненко прокомментировала новость о свадьбе Петросяна

Экс-супруга юмориста Елена Степаненко прокомментировала появившуюся в СМИ информацию.
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ТАСС 01:21
Общество

Умерла вокалистка группы Roxette Мари Фредрикссон

На 62-м году жизни умерла вокалистка музыкальной группы Roxette Мари Фредрикссон, сообщают во вторник шведские СМИ.
Интерфакс 07:11
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Владимир Путин уточнил, что вопрос транзита российского газа в Европу через территорию Украины обсуждался с Владимиром Зеленским во время двусторонних переговоров на полях саммита "нормандской четверки".
Московский Комсомолец вчера в 19:22
Политика

Зеленский прокомментировал переговоры с Путиным

Впервые же во встрече в «нормандском формате» принял участие президент Украины Владимир Зеленский, который также провёл двухсторонние переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
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Белый дом назвал темы переговоров Трампа и Лаврова

Белый дом сообщил темы, которые президент США Дональд Трамп обсудит на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
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Московский "Спартак" проведет зимние тренировочные сборы в Абу-Даби (ОАЭ), Дохе (Катар) и в Сочи, сообщается на сайте столичного футбольного клуба.
РИА Новости 12:31
Общество

Шнуров посвятил стихи экс-мэру Москвы Лужкову

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил стихотворение бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову.
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Экономика

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Первоисточник Сыктывкар вчера в 12:00
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Путин рассказал о найденной поисковиками могиле брата

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Согласно первому, долги предлагается запретить взыскивать со страховых пенсий россиян.
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В Киеве допустили вероятность срыва договоренностей по Донбассу

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк, комментируя результаты встречи в "нормандском формате", заявил, что процесс урегулирования в Донбассе не будет быстрым, велика вероятность срыва договоренностей на любом этапе.
РИА Новости 08:42
Политика

Путин высказался о приговорах за «брошенный стаканчик»

Президент Российской Федерации Владимир Путин высказался о публичных протестах России и нарушениях закона, связанных с нападением на сотрудников правоохранительных органов.
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Российские операторы-связи и интернет-компании потратили больше 10 млрд рублей на закупку российского оборудования для исполнения "закона Яровой", сообщил директор радиоэлектронного комплекса "Ростеха" Сергей Сахненко.
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