Президент РФ Владимир Путин заявил, что трагедия в Беслане стала его личной болью на всю жизнь, и пообещал рассмотреть вопрос о дополнительной поддержке нуждающихся. На заседании Совета по правам человека был поднят вопрос об отсутствии психологической помощи пережившим трагедию в Беслане.

с чего всё началось

Президент России Владимир Путин назвал теракт в Беслане личной болью на всю жизнь. На заседании Совета по правам человека он заявил, что если пережившим эту трагедию нужна дополнительная поддержка, ее надо оказать.

Путин назвал трагедию в Беслане болью на всю жизнь

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