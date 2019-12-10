Политика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыПутин назвал трагедию в Беслане своей болью на всю жизнь

На заседании Совета по правам человека был поднят вопрос об отсутствии психологической помощи пережившим трагедию в Беслане. Президент назвал эту трагедию своей личной болью на всю жизнь и заявил, что если люди нуждаются в дополнительной поддержке, нужно будет ее оказать.
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Путин назвал трагедию в Беслане своей личной болью на всю жизнь

Президент РФ Владимир Путин заявил, что трагедия в Беслане стала его личной болью на всю жизнь, и пообещал рассмотреть вопрос о дополнительной поддержке нуждающихся. На заседании Совета по правам человека был поднят вопрос об отсутствии психологической помощи пережившим трагедию в Беслане.
РИА Новости09:20

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Путин назвал трагедию в Беслане своей личной болью на всю жизнь

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Путин назвал трагедию в Беслане своей личной болью

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Путин назвал Беслан своей личной болью на всю жизнь

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Путин: Беслан — это боль на всю жизнь

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Путин назвал теракт в Беслане своей личной болью

РБК09:18

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Комсомольская правда09:13
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