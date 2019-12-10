Политика
ТАССПутин назвал Беслан своей личной болью на всю жизнь
Президент России Владимир Путин пообещал, что для пострадавших от действий террористов в Беслане будут продуманы дополнительные меры поддержки.
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с чего всё началось
Президент РФ Владимир Путин заявил, что трагедия в Беслане стала его личной болью на всю жизнь, и пообещал рассмотреть вопрос о дополнительной поддержке нуждающихся. На заседании Совета по правам человека был поднят вопрос об отсутствии психологической помощи пережившим трагедию в Беслане.РИА Новости09:20
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о расходах на импортозамещение.
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Извержение вулкана произошло на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, сообщает AP.
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С 2014 года число детей в России с нарушениями обмена веществ, расстройством питания и болезнями эндокринной системы выросло на 16,4%, сообщает RT.
Политика
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Политика
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Как следствие, в Суоми назначение женщины на пост премьер-министра теперь не просто возможно, а, с точки зрения Санни Марин, является будничным делом, о чем политикам слабого пола в других странах остается только мечтать.
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Путин прибыл на саммит «нормандской четверки» на лимузине Aurus
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Сестра российской певицы Жанны Фриске, скончавшейся в 2015 году, Наталья рассказала, как вел себя телеведущий Дмитрий Шепелев после новости о болезни супруги.
Авто
«АвтоВАЗ» выкупает Chevrolet Niva у General Motors
«АвтоВАЗ» готов приобрести 50% голосующих акций в совместном предприятии с американским автоконцерном General Motors.
Политика
Зеленский рассказал о подходе Путина к ведению переговоров
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