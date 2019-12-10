Политика

ТАССТАССПутин назвал Беслан своей личной болью на всю жизнь

Президент России Владимир Путин пообещал, что для пострадавших от действий террористов в Беслане будут продуманы дополнительные меры поддержки.
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с чего всё началось

Путин назвал трагедию в Беслане своей личной болью на всю жизнь

Президент РФ Владимир Путин заявил, что трагедия в Беслане стала его личной болью на всю жизнь, и пообещал рассмотреть вопрос о дополнительной поддержке нуждающихся. На заседании Совета по правам человека был поднят вопрос об отсутствии психологической помощи пережившим трагедию в Беслане.
РИА Новости09:20

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Путин назвал трагедию в Беслане болью на всю жизнь

Телеканал 360°09:32

Путин назвал трагедию в Беслане своей личной болью

RT на русском09:39

Путин назвал Беслан своей личной болью на всю жизнь

ТАСС09:37

Путин назвал теракт в Беслане личной болью

Lenta.ru09:40

Путин назвал трагедию в Беслане своей личной болью на всю жизнь

РИА Новости09:20

Путин назвал теракт в Беслане своей личной болью

РБК09:18

Путин признался, что Беслан для него – личная боль на всю жизнь

Комсомольская правда09:13
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Автоматически обработаны 7084 источника, обновлено в 09:48, Ашберн
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«Ко второму чтению законопроекты планируется дополнить нормами прямого действия, снизить требования к объему инвестиций по ряду отраслей экономики, уточнить понятийный аппарат и предусмотреть механизм привлечения малого и среднего бизнеса»,— сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
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Илон Маск проехался по улицам Лос-Анджелеса на новом Tesla Cybertruck

Американский предприниматель Илон Маск проехал по улицам Лос-Анджелеса за рулём электропикапа Cybertruck, произведённого его компанией Tesla.
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Экономика

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о расходах на импортозамещение.
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Извержение вулкана произошло на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, сообщает AP.
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Как заявил Минюст США, некий «российский олигарх подкупил президента ФИФА, чтобы Россия могла выиграть право на проведение чемпионата мира».
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Умерла вокалистка Roxette Мари Фредрикссон

Солистка шведской группы Roxette Мари Фредрикссон умерла в возрасте 61 года.
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В России выросло число детей с нарушениями обмена веществ

С 2014 года число детей в России с нарушениями обмена веществ, расстройством питания и болезнями эндокринной системы выросло на 16,4%, сообщает RT.
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Политика

Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма

Генассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей.
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Санна Марин из Финляндии стала самым молодым премьер-министром в мире

Как следствие, в Суоми назначение женщины на пост премьер-министра теперь не просто возможно, а, с точки зрения Санни Марин, является будничным делом, о чем политикам слабого пола в других странах остается только мечтать.
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Прокуратура разберется с давкой в ходе эвакуации петербургской школы

Прокуратура Приморского района начала проверку информации о том, что во время эвакуации школьников и учителей школы № 246 на Планерной улице случилась серьезная давка.
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Россиянам перечислили альтернативы отдыху в Турции

Альтернативой может стать только Египет, отмечает Барзыкин, однако летом там жарко, а на данный момент государство закрыто.
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Экономика

Счетная палата нашла нарушения в сфере сельского хозяйства в ЮФО

Счетная палата РФ провела проверку, как распределялись и использовались субсидии в сельхозпредприятиях в Южном федеральном округе.
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Шоу-бизнес

Сестра Фриске рассказала о поведении Шепелева во время болезни певицы

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«АвтоВАЗ» выкупает Chevrolet Niva у General Motors

«АвтоВАЗ» готов приобрести 50% голосующих акций в совместном предприятии с американским автоконцерном General Motors.
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Бегун шлепнул журналистку по ягодицам в прямом эфире и был наказан

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Зеленский рассказал о подходе Путина к ведению переговоров

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Российское электричество для заводов оказалось дороже американского

Стоимость электроэнергии для бизнеса в России оказалась выше, чем в США.
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Роскачество проверило оливковый майонез

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