Президент РФ Владимир Путин заявил, что трагедия в Беслане стала его личной болью на всю жизнь, и пообещал рассмотреть вопрос о дополнительной поддержке нуждающихся. На заседании Совета по правам человека был поднят вопрос об отсутствии психологической помощи пережившим трагедию в Беслане.

с чего всё началось

Президент России Владимир Путин пообещал, что для пострадавших от действий террористов в Беслане будут продуманы дополнительные меры поддержки.

Путин назвал Беслан своей личной болью на всю жизнь

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