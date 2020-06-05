Политика
ИзвестияПутин назвал тупиковой логику «после нас хоть потоп»
Президент России Владимир Путин в пятницу, 5 июня, заявил, что проблемы окружающей среды и экологии остаются в числе наиболее чувствительных для общества. По словам главы государства, в стране многие по-прежнему живут, руководствуясь принципом «после нас хоть потоп», однако эта логика тупиковая.
Читать в источнике
Оценить322
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 14:34, Ашберн
Происшествия
Улицу перед Белым домом переименовали в честь погибших афроамериканцев
Часть улицы перед Белым домом переименовали в честь погибших афроамериканцев, сообщила в Twitter мэр города Мюриэл Боузер.
РИА Новости 12:13
Кино
Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов
Актер и режиссер Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщила поэтесса Любовь Воропаева на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 10:50
Политика
МИД прокомментировал высылку российских дипломатов из Чехии
Чехия поступила "непорядочно и недостойно", объявив персонами нон грата двух сотрудников Российского центра науки и культуры в Праге, заявили в МИД.
РИА Новости 12:08
Общество
В Петербурге с 8 июня возобновят работу непродовольственные магазины
"В Санкт-Петербурге возобновят работу непродовольственные магазины с 8 июня", - говорится в сообщении.
ТАСС 12:27
Политика
В Минске обсуждают вопрос пребывания военных объектов России в стране
В Минобороны Белоруссии заявили, что в настоящий момент вопрос условий дальнейшего пребывания российских военных объектов на белорусской территории проходит процедуру внутригосударственного согласования.
RT на русском 04:01
Происшествия
В Новгородской области сообщили об утечке мазута в реку
Спасатели в Новгородской области ликвидируют последствия утечки мазута из бочки на берегу реки Перетна в Окуловке, сообщила пресс-служба МЧС РФ.
РИА Новости 11:53
Экономика
Росстат назвал единственный вид услуг, показавший рост в апреле
В апреле в России из платных услуг населению рост в апреле продемонстрировал только прокат - он вырос на 26,5% в годовом выражении, сообщил Росстат.
Интерфакс 14:20
Наука
Ученые предупредили об опасности коронавируса для лысых мужчин
У лысых мужчин коронавирус чаще вызывает тяжелые последствия, сообщил профессор университета Брауна Карлос Вамбьер.
РИА Новости 10:41
Шоу-бизнес
Волочкова, Боня и Тимати оказались налоговыми должниками
Лидером оказалась главная балерина страны Анастасия Волочкова. У неё обнаружилось 12 задолженностей на сумму 347 тысяч рублей.
Paparazzi.ru 08:14
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов переболел коронавирусом
Вестник Кавказа 02:45
Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
Политика
В ФРГ допустили введение штрафных пошлин на газ из США
Германия может ввести штрафные пошлины на газ из США, если Вашингтон не прекратит давление на "Северный поток – 2". Об этом РИА "Новости" заявил глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст.
Газета.Ru 13:43
Общество
«Норникель» берет аварию на себя
Коммерсантъ 09:48
Общество
Правительство Пекина раздаст жителям 1,7 млн долларов на шопинг
Жители Пекина получат от правительства города 12,2 миллиарда юаней (1,7 миллиона долларов) в виде ваучеров на шопинг, походы в ресторан, туризм, образование и спорт, сообщило агентство Bloomberg.
Компания 12:25
Здоровье
Диетолог назвала самый вредный и опасный суп
Самым вредным, и опасным для здоровья супом с хроническими заболеваниями сердца, ожирением и гипертонией является обычная солянка, сообщила СМИ врач-диетолог Ирина Торопыгина.
Evo-rus.com 05:34
Общество
В Петербурге на следующей неделе ожидают аномальное тепло
Тут температурный фон превысит норму на 8-10 градусов. Подобные изменения следует ждать и на Урале. В Москве тоже станет значительно теплее.
Петербургский дневник вчера в 23:56
Шоу-бизнес
Опубликован запрещенный кадр с похорон Юлии Началовой
Анна Исаева поделилась с подписчиками редким кадром, который был сделан в день похорон Юлии Началовой 21 марта 2019 года.
Слово и Дело вчера в 08:21
Политика
Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России
Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ 04:10
Общество
Песков прокомментировал гибель жителя Екатеринбурга при задержании
«Ситуация с гибелью оказавшего сопротивление силовикам в квартире жителя Екатеринбурга — не вопрос Кремля», — отметил Дмитрий Песков, добавив, что есть определенная надзорная система задействования полицейских.
Kursk.com 14:24
Футбол
Турнир футбольной Лиги чемпионов может пройти в России
Россия является одним из претендентов на проведение матчей Лиги чемпионов.
Первый областной вчера в 03:36
Шоу-бизнес
Максим Галкин отправился за новой стрижкой в Подмосковье
Live24 вчера в 09:39
Технологии
Саратовцы могут узнать прослушивают ли их телефон
В совместной беседе эксперта агентства «Прайм» российским журналистам рассказали, как можно определить или заподозрить что ваш телефон прослушивается.
Evo-rus.com вчера в 10:05
Общество
Собянин анонсировал «радикальные решения» по снятию ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что положительная динамика в Москве сохраняется и на следующей неделе можно будет принять радикальные решения по снятию ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса.
Известия 14:15
Энергетика
Белоруссия ответила на требование «Газпрома» вернуть долг
Министерство энергетики Белоруссии ответило отказом на требование "Газпрома" вернуть долг, превышающий $165 млн.
Ruposters.ru 06:00
Политика
Турция намерена в июне восстановить авиасообщение с 40 странами
Турция планирует в июне восстановить прерванное из-за пандемии коронавируса авиасообщение с 40 странами, России среди них нет.
RT на русском вчера в 08:24
Футбол
«Зенит» может продлить контракт с Жирковым
Газета.Ru 13:59
Общество
Билл Гейтс высказался о теории «чипирования» человечества
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс прокомментировал теории о "чипировании" людей через прививки от коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 20:37
Шоу-бизнес
Forbes назвал самых высокооплачиваемых мировых знаменитостей
Кайли Дженнер возглавила рейтинг - доход мировой знаменитости равен примерно 600 миллионов долларов в год.
ИнфоСМИ вчера в 14:52