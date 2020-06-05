Политика

ИзвестияИзвестияПутин назвал тупиковой логику «после нас хоть потоп»

Президент России Владимир Путин в пятницу, 5 июня, заявил, что проблемы окружающей среды и экологии остаются в числе наиболее чувствительных для общества. По словам главы государства, в стране многие по-прежнему живут, руководствуясь принципом «после нас хоть потоп», однако эта логика тупиковая.
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Путин предупредил об опасности принципа «после нас хоть потоп»

РИА Новости10:13

Путин назвал тупиковой логику «после нас хоть потоп»

Известия09:02

Путин отметил опасность принципа «после нас хоть потоп» для экологии

RT на русском09:22

Путин объяснил «тупиковую и опасную» логику жизни в России

Lenta.ru09:19

Путин предостерег от действий по принципу «после нас - хоть потоп»

Российская газета09:15

Путин считает тупиковым принцип «после нас хоть потоп»

Газета.Ru09:14

Путин описал тупиковую и опасную для экологии логику

РБК09:34
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Происшествия

Улицу перед Белым домом переименовали в честь погибших афроамериканцев

Часть улицы перед Белым домом переименовали в честь погибших афроамериканцев, сообщила в Twitter мэр города Мюриэл Боузер.
РИА Новости 12:13
10
Общество

Умерла супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия

REGNUM 07:42
1,5K
Кино

Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов

Актер и режиссер Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщила поэтесса Любовь Воропаева на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 10:50
1,4K
Политика

МИД прокомментировал высылку российских дипломатов из Чехии

Чехия поступила "непорядочно и недостойно", объявив персонами нон грата двух сотрудников Российского центра науки и культуры в Праге, заявили в МИД.
РИА Новости 12:08
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Общество

В Петербурге с 8 июня возобновят работу непродовольственные магазины

"В Санкт-Петербурге возобновят работу непродовольственные магазины с 8 июня", - говорится в сообщении.
ТАСС 12:27
36
Политика

В Минске обсуждают вопрос пребывания военных объектов России в стране

В Минобороны Белоруссии заявили, что в настоящий момент вопрос условий дальнейшего пребывания российских военных объектов на белорусской территории проходит процедуру внутригосударственного согласования.
RT на русском 04:01
6
Происшествия

В Новгородской области сообщили об утечке мазута в реку

Спасатели в Новгородской области ликвидируют последствия утечки мазута из бочки на берегу реки Перетна в Окуловке, сообщила пресс-служба МЧС РФ.
РИА Новости 11:53
3
Экономика

Росстат назвал единственный вид услуг, показавший рост в апреле

В апреле в России из платных услуг населению рост в апреле продемонстрировал только прокат - он вырос на 26,5% в годовом выражении, сообщил Росстат.
Интерфакс 14:20
Наука

Ученые предупредили об опасности коронавируса для лысых мужчин

У лысых мужчин коронавирус чаще вызывает тяжелые последствия, сообщил профессор университета Брауна Карлос Вамбьер.
РИА Новости 10:41
4
Шоу-бизнес

Волочкова, Боня и Тимати оказались налоговыми должниками

Лидером оказалась главная балерина страны Анастасия Волочкова. У неё обнаружилось 12 задолженностей на сумму 347 тысяч рублей.
Paparazzi.ru 08:14
6
Шоу-бизнес

Эмин Агаларов переболел коронавирусом

Вестник Кавказа 02:45
10
Политика

Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны

Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
3,4K
Политика

В ФРГ допустили введение штрафных пошлин на газ из США

Германия может ввести штрафные пошлины на газ из США, если Вашингтон не прекратит давление на "Северный поток – 2". Об этом РИА "Новости" заявил глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст.
Газета.Ru 13:43
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Общество

«Норникель» берет аварию на себя

Коммерсантъ 09:48
1,3K
Общество

Правительство Пекина раздаст жителям 1,7 млн долларов на шопинг

Жители Пекина получат от правительства города 12,2 миллиарда юаней (1,7 миллиона долларов) в виде ваучеров на шопинг, походы в ресторан, туризм, образование и спорт, сообщило агентство Bloomberg.
Компания 12:25
3
Здоровье

Диетолог назвала самый вредный и опасный суп

Самым вредным, и опасным для здоровья супом с хроническими заболеваниями сердца, ожирением и гипертонией является обычная солянка, сообщила СМИ врач-диетолог Ирина Торопыгина.
Evo-rus.com 05:34
5
Общество

В Петербурге на следующей неделе ожидают аномальное тепло

Тут температурный фон превысит норму на 8-10 градусов. Подобные изменения следует ждать и на Урале. В Москве тоже станет значительно теплее.
Петербургский дневник вчера в 23:56
4
Шоу-бизнес

Опубликован запрещенный кадр с похорон Юлии Началовой

Анна Исаева поделилась с подписчиками редким кадром, который был сделан в день похорон Юлии Началовой 21 марта 2019 года.
Слово и Дело вчера в 08:21
3
Общество

Конфликт Delivery Club с собственными курьерами проверят прокуроры

Интерфакс 10:27
204
Политика

Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России

Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ 04:10
5,3K
Общество

Песков прокомментировал гибель жителя Екатеринбурга при задержании

«Ситуация с гибелью оказавшего сопротивление силовикам в квартире жителя Екатеринбурга — не вопрос Кремля», — отметил Дмитрий Песков, добавив, что есть определенная надзорная система задействования полицейских.
Kursk.com 14:24
592
Футбол

Турнир футбольной Лиги чемпионов может пройти в России

Россия является одним из претендентов на проведение матчей Лиги чемпионов.
Первый областной вчера в 03:36
Шоу-бизнес

Максим Галкин отправился за новой стрижкой в Подмосковье

Live24 вчера в 09:39
19
Технологии

Саратовцы могут узнать прослушивают ли их телефон

В совместной беседе эксперта агентства «Прайм» российским журналистам рассказали, как можно определить или заподозрить что ваш телефон прослушивается.
Evo-rus.com вчера в 10:05
331
Общество

Собянин анонсировал «радикальные решения» по снятию ограничений

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что положительная динамика в Москве сохраняется и на следующей неделе можно будет принять радикальные решения по снятию ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса.
Известия 14:15
2
Энергетика

Белоруссия ответила на требование «Газпрома» вернуть долг

Министерство энергетики Белоруссии ответило отказом на требование "Газпрома" вернуть долг, превышающий $165 млн.
Ruposters.ru 06:00
103
Политика

Турция намерена в июне восстановить авиасообщение с 40 странами

Турция планирует в июне восстановить прерванное из-за пандемии коронавируса авиасообщение с 40 странами, России среди них нет.
RT на русском вчера в 08:24
36
Футбол

«Зенит» может продлить контракт с Жирковым

Газета.Ru 13:59
Общество

Билл Гейтс высказался о теории «чипирования» человечества

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс прокомментировал теории о "чипировании" людей через прививки от коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 20:37
3,2K
Шоу-бизнес

Forbes назвал самых высокооплачиваемых мировых знаменитостей

Кайли Дженнер возглавила рейтинг - доход мировой знаменитости равен примерно 600 миллионов долларов в год.
ИнфоСМИ вчера в 14:52
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