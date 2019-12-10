Политика

ВедомостиВедомостиПутин назвал убитого в Берлине организатором взрывов в метро Москвы

МИД Германии ранее объявил о высылке двух сотрудников российского посольства в Берлине, обвинив Москву в «неоказании надлежащей помощи в расследовании убийства» Хангошвили. Генеральная прокуратура Германии заявила о возможной причастности к преступлению российских или чеченских властей.
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Владимир Путин
Я знаю, что в Берлине погиб человек, это не просто грузин, это человек, который принимал активное участие в боевых действиях на стороне сепаратистов на Кавказе. Он не грузин по национальности. Этот человек находился у нас в розыске. Это боевик, причем очень жесткий и кровавый человек.
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