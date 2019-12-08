Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин назвал убитого в Берлине организатором терактов в метро в Москве

Глава государства напомнил, что только в одном из терактов, к организации которого был причастен убитый, погибли 98 человек.
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Появилась на коровой дорожке и Алика Смехова.
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