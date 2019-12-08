Политика

Москва 24Москва 24Путин назвал убитого в Берлине организатором терактов в метро Москвы

Владимир Путин заявил, что убитый в Берлине гражданин Грузии был одним из организаторов взрывов в московском метро, передает РИА Новости.
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Меркель ожидает кооперации от России по расследованию убийства гражданина Грузии в Берлине

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Путин назвал убитого в Берлине организатором терактов в метро в Москве

РИА Новостивчера в 18:55
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Патриарх совершит отпевание Лужкова в храме Христа Спасителя

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в четверг, 12 декабря, совершит отпевание скончавшегося экс-мэра Москвы Юрия Лужкова в храме Христа Спасителя, сообщается на сайте Русской православной церкви.
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Путин рассказал про опасения повторения Сребреницы в Донбассе

Президент России не исключил, что если у Киева будет контроль над границей в Донбассе, а у жителей не будет гарантий, там может повториться ситуация, как резня в Сребренице.
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Идущего в Москву якутского шамана снова задержали

Якутского шамана Александра Габышева, который 7 декабря возобновил свой поход в Москву, снова задержали.
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На Украине против Порошенко возбуждено дело за госизмену

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о госизмене против экс-президента Украины Петра Порошенко.
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Соловьев принял вызов Зеленского

Телеведущий и журналист Владимир Соловьев показал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что готов отправиться в Донбасс хоть сейчас, – экипировка у него подходящая.
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В России дорожает вторичное жилье

Лидерами по росту цен стали города Дальнего Востока – там вторичное жилье подорожало в среднем на 10% за год, пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные ЦИАН.
Вести.Ru вчера в 10:40
Общество

Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав

В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Вести.Ru 04:43
Общество

В России закроется журнал Men’s Health

В декабре этого года в продажу поступит последний номер российской версии журнала Men’s Health, после чего издание прекратит свое существование, сообщило издание BluePrint.
РБК 06:35
Спорт

WADA на 4 года запретило России участвовать в Олимпийских играх и ЧМ

Сегодня исполком WADA принял решение лишить Россию права участия в крупных международных соревнованиях на четыре года.
Новый Век вчера в 05:48
Игры

Ubisoft даёт временный бесплатный доступ к экономическому симулятору Anno 1800

В сети появилась информация о том, что игровой издатель Ubisoft откроет бесплатный доступ к своему экономическому симулятору Anno 1800 для всех желающих.
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Спорт

Женская сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира по гандболу

Женская сборная России по гандболу в матче основного этапа чемпионата мира в Японии обыграла команду Черногории со счётом 35:28.
Чемпионат 02:30
Общество

Умерла вокалистка Roxette Мари Фредрикссон

Солистка шведской группы Roxette Мари Фредрикссон умерла в возрасте 61 года.
ТАСС 06:57
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DM: у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года

Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года.
ТАСС 01:21
Политика

Путин процитировал детский стишок, говоря про газ для Украины

Владимир Путин уточнил, что вопрос транзита российского газа в Европу через территорию Украины обсуждался с Владимиром Зеленским во время двусторонних переговоров на полях саммита "нормандской четверки".
Московский Комсомолец вчера в 19:22
Авто

Водителям дали советы по прогреву машин зимой

Лучший результат дает кратковременный прогрев - и по экологии, и по расходу топлива. Это также позволит снизить вероятность поломок.
Piter.tv вчера в 01:02
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Аваков рассказал о «сдавших нервах» Суркова на переговорах в Париже

Глава МВД Украины Арсен Аваков рассказал журналисту Дмитрию Гордону, что в ходе переговоров в Париже лидеров стран "нормандской четверки" у членов делегации "сдали нервы".
Газета.Ru 06:44
Экономика

Госдума одобрила в I чтении законопроект о защите инвестиций

«Ко второму чтению законопроекты планируется дополнить нормами прямого действия, снизить требования к объему инвестиций по ряду отраслей экономики, уточнить понятийный аппарат и предусмотреть механизм привлечения малого и среднего бизнеса»,— сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Коммерсантъ 09:41
Политика

Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма

Генассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей.
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В Удмуртии спасли ребенка, запертого в квартире с умершей матерью

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Вышел трейлер второго сезона сериала «Содержанки»

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Анна Семенович показала себя в детстве

Популярная российская фигуристка, актриса, телеведущая и эстрадная певица Анна Семенович поделилась с поклонниками на своей странице в социальной сети фотографией из детства.
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Путин прибыл на саммит «нормандской четверки» на лимузине Aurus

Президент России Владимир Путин приехал из аэропорта Шарль-де-Голль в Елисейский дворец на лимузине Aurus.
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Врач назвала продукты людей, излечившихся от рака при последней стадии

Врач озвучил основные продукты для людей, излечившихся от злокачественной опухоли на последней стадии.
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Борисов раскритиковал бюрократию в ВЭБ, Минфине и Минэкономики

Вице-премьер Юрий Борисов раскритиковал бюрократию в Минфине, Минэкономики и ВЭБ при составлении программы инвестиций в микроэлектронную промышленность.
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Победительницей «Мисс Вселенная» стала представительница ЮАР

Победительницей конкурса «Мисс Вселенная» в этом году стала представительница из Южно-Африканской республики Зозибини Тунзи.
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Позиции Льва Пономарева порой далеки от правозащитных, заявил Путин

Президент России Владимир Путин на встрече с членами президентского совета по правам человека (СПЧ) пообещал посмотреть на ситуацию вокруг правозащитной организации Льва Пономарева "За права человека", заявив, что до сих пор ему никто не мешал работать, хотя его позиции порой далеки от правозащитной деятельности.
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Прокуратура разберется с давкой в ходе эвакуации петербургской школы

Прокуратура Приморского района начала проверку информации о том, что во время эвакуации школьников и учителей школы № 246 на Планерной улице случилась серьезная давка.
Российская газета 08:04
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СМИ: США и Китай планируют отсрочить введение импортных пошлин

США и Китай планируют договориться и отложить намеченное на 15 декабря введение американских импортных пошлин на товары из Китая, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц с обеих сторон.
ПРАЙМ 09:43
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В Петербурге семеро мужчин напали на девушку из-за внешнего вида

В Санкт-Петербурге на Лиговском проспекте семеро мужчин напали на группу девушек из-за их внешнего вида, передает "Бумага".
Газета.Ru 09:22
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Джон Траволта заметил киноляп в фильме «Однажды в Голливуде»

Life.ru вчера в 16:45
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