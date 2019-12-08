Владимир Путин заявил, что убитый в Берлине гражданин Грузии был одним из организаторов взрывов в московском метро, передает РИА Новости.

Путин назвал убитого в Берлине организатором терактов в метро Москвы

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