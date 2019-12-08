Политика
РИА НовостиПутин назвал убитого в Берлине организатором терактов в метро в Москве
На прошлой неделе МИД Германии объявил персонами нон грата двух сотрудников российского посольства в Берлине в связи с делом об убийстве гражданина Грузии. В российском МИД назвали недопустимым политизированный подход к расследованию убийства.
Читать в источнике
Оценить121
Подробнее о событии
Показать все источники
Путин сообщил о причастности убитого в Берлине грузина к теракту в московском метро
Интерфаксвчера в 18:27
Автоматически обработаны 7084 источника, обновлено в 06:48, Ашберн
Общество
Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков
Политика
Премьер-министр Украины не исключил «газовой войны» с Россией
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, комментируя результаты встречи в "нормандском формате", заявил, что Киев будет договариваться с Москвой о газе дальше, но возможно - на фоне "газовой войны".
Гаджеты
DM: у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года
Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года.
Политика
Спикер Рады оценил итоги нормандского саммита
Ранее Разумков заявил, что от успешности переговоров в рамках нормандского саммита зависит будущее Украины.
Политика
Украину обвинили в манипуляциях на переговорах в Париже
Украинская делегация использовала на переговорах в «нормандском формате» те же методы манипуляций, которые были у окружения бывшего президента Петра Порошенко.
Политика
Зеленский пригласил в Киев журналистов РИА и RT
Президент Украины Владимир Зеленский пригласил на Украину журналистов RT и РИА, сообщила в Telegram главный редактор RT Маргарита Симоньян.
Фигурное катание
Плющенко пробил трубу с водой во время выступления
Об инциденте в своем Instagram-акаунте рассказала жена Евгения Плющенко Яна Рудковская.
Спорт
ВАДА запретило России выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира
Исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) принял решение отстранить Россию от всех крупных международных соревнований на ближайшие четыре года, в которые входят Олимпиады и чемпионаты мира, передает ТАСС.
Политика
Зеленский рассказал, когда состоится обмен пленными в Донбассе
Общество
Путин присудил госпремию Хабенскому за благотворительную деятельность
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о присуждении государственных премий за выдающиеся достижения в правозащитной деятельности и в благотворительной отрасли за текущий год.
Происшествия
Полиция: стрелок из чешской больницы покончил с собой
Футбол
В Испании фанат угрожал несовершеннолетней судье изнасилованием
В Испании во время игры региональной лиги между командами "Чилегуа" и "Хандиа" фанат угрожал несовершеннолетней судье изнасилованием.
Общество
В России закроется журнал Men’s Health
В декабре этого года в продажу поступит последний номер российской версии журнала Men’s Health, после чего издание прекратит свое существование, сообщило издание BluePrint.
Общество
В России подорожает мобильная связь
Мобильная связь в России в 2020 году может подорожать на 17-18 процентов, говорится в исследовании агентства Content Review, выдержки из которого приводит РИА Новости.
Футбол
«Зенит» сыграет с «Бенфикой» в лазурной форме
Петербургская команда выйдет на поле с "Бенфикой" в лазурной форме. От этой игры зависит, попадёт ли российская команда на Евро-2020.
Политика
Посол: Россия закрыла тему выплат Эстонии за «советскую оккупацию»
Россия закрыла темы "аннексии территорий" и выплаты Эстонии компенсации за якобы "советскую оккупацию" раз и навсегда, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Эстонии Александр Петров.
Музыка
София Ротару выступила на «Песне года» в Москве
Певица София Ротару выступила на фестивале "Песня года" в Москве. Видео с концерта появилась на фан-страничке артистки в Instagram.
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Воронежской области
В дорожно-транспортном происшествии погибли пять человек, среди которых водитель автобуса и четыре пассажира.
Политика
В Раду внесли законопроект об отмене закона о государственном языке
Депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский («Слуга народа») внес в парламент законопроект об отмене закона о государственном языке.
Спорт
Женская сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира
Женская сборная России одолела сборную Черногории (35:28) и оформила досрочный выход в полуфинал чемпионата мира-2019 в Японии.
Общество
В ГИБДД рассказали об идее конфискации машин у пьяных водителей
Заместитель главы ГИБДД Владимир Кузин рассказал об идее ведомства конфисковать машины у пьяных водителей.
Спорт
Россияне выиграли мужскую эстафету на этапе КМ по лыжным гонкам
Общество
Борисов раскритиковал бюрократию в ВЭБ, Минфине и Минэкономики
Вице-премьер Юрий Борисов раскритиковал бюрократию в Минфине, Минэкономики и ВЭБ при составлении программы инвестиций в микроэлектронную промышленность.
Шоу-бизнес
Грудь конусом: Ольга Бузова выпустила клип «Не виновата»
В клипе Ольга Бузова в образах из 90-х, с невероятной прической и фиолетовом платье с конусами на груди поет о нелегкой женской доле.
Общество
Шесть регионов России сделали 31 декабря выходным
Уже шесть регионов России объявили 31 декабря 2019 года официальным выходным.
Происшествия
Число жертв извержения вулкана в Новой Зеландии достигло пяти
С новозеландского острова Уайт-Айленд, где днем в понедельник началось извержение вулкана, вывезли тела пяти погибших, заявил TVNZ представитель местной полиции Джон Тимс.
Экономика
Медведев рассказал, сколько Россия тратит на импортозамещение
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в 2019-2020 годах на импортозамещение выделяется 1,3 трлн рублей.