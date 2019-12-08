Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин назвал убитого в Берлине организатором терактов в метро в Москве

На прошлой неделе МИД Германии объявил персонами нон грата двух сотрудников российского посольства в Берлине в связи с делом об убийстве гражданина Грузии. В российском МИД назвали недопустимым политизированный подход к расследованию убийства.
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Путин рассказал о терактах убитого в ФРГ чеченского полевого командира

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Путин заявил о связи убитого в Берлине чеченца со взрывами в метро Москвы

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Меркель ожидает кооперации от России по расследованию убийства гражданина Грузии в Берлине

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Путин сообщил о причастности убитого в Берлине грузина к теракту в московском метро

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Путин назвал убитого в Берлине организатором терактов в метро в Москве

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Путин: Гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили, убитый в Берлине, был хорошо известен правоохранительным органам

Эхо Москвы06:05
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Общество

Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков

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Фигурант дела о теракте в метро в Петербурге получил пожизненный срок

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Политика

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РЕН ТВ вчера в 17:55
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