На прошлой неделе МИД Германии объявил персонами нон грата двух сотрудников российского посольства в Берлине в связи с делом об убийстве гражданина Грузии. В российском МИД назвали недопустимым политизированный подход к расследованию убийства.

Путин назвал убитого в Берлине организатором терактов в метро в Москве

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