Политика
РИА НовостиПутин назвал убитого в Берлине организатором терактов в метро в Москве
Глава государства напомнил, что только в одном из терактов, к организации которого был причастен убитый, погибли 98 человек.
Читать в источнике
Оценить103
Подробнее о событии
Показать все источники
Путин сообщил о причастности убитого в Берлине грузина к теракту в московском метро
Интерфаксвчера в 18:27
Автоматически обработаны 7084 источника, обновлено в 05:15, Ашберн
Происшествия
Полиция: стрелок из чешской больницы покончил с собой
Общество
«Тинькофф» объявил о запуске первого суперприложения в России
Суперприложение создали на базе существующего мобильного приложения «Тинькофф».
Общество
Ушел из жизни бывший мэр Москвы Юрий Лужков
Во вторник, 10 декабря, в мюнхенской больнице скончался экс-мэр Москвы Юрий Лужков.
Спорт
Путин прокомментировал решение WADA об отстранении России
Президент России Владимир Путин, назвал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России политизированным и противоречащим Олимпийской хартии и заявил, что любое наказание должно быть индивидуальным, а не коллективным.
Происшествия
Неизвестный сообщил о минировании 25 станций московского метро
Неизвестные оставили сообщения о "минировании" 25 станций московского метро, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Экономика
Подсчитано число россиян с черными зарплатами
Как подсчитали экономисты, если каждый неформально занятый россиянин имеет среднюю для региона проживания зарплату, то бюджет недополучает около трех триллионов рублей — 0,9 триллиона доходов от налога на доходы физлиц (НДФЛ) и 2 триллиона со страховых взносов.
Происшествия
Глава района Крыма погибла в ДТП
В результате ДТП на трассе Черноморское — Евпатория в Крыму погибли четыре человека, включая главу Черноморского района Людмилу Глушко.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева стала похожей на Лилу из «Пятого элемента»
В кадрах легко угадывался образ Милы Йовович в роли Лилу из «Пятого элемента».
Политика
Путин процитировал детский стишок, говоря про газ для Украины
Владимир Путин уточнил, что вопрос транзита российского газа в Европу через территорию Украины обсуждался с Владимиром Зеленским во время двусторонних переговоров на полях саммита "нормандской четверки".
Здоровье
Врач назвала продукты людей, излечившихся от рака при последней стадии
Врач озвучил основные продукты для людей, излечившихся от злокачественной опухоли на последней стадии.
Общество
Китай запретил американские компьютеры и софт
Китай отказывается от американской техники Правительство Китая постановило, что офисы всех государственных служб должны быть очищены от зарубежного компьютерного оборудования.
Политика
Чем закончился первый саммит в «нормандском формате» с Зеленским
В Елисейском дворце Парижа состоялся первый с 2016 года саммит «нормандской четверки», который стал также первой личной встречей президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Гаджеты
Представлен новый дешевый «убийца флагманов» от Xiaomi
Производитель заявляет, что это один из самых доступных девайсов, работающих в сетях 5G, и позиционирует смартфон как «убийцу флагманов».
Футбол
Черчесов скорректировал план подготовки сборной перед Евро-2020
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил о том, что ему пришлось скорректировать план подготовки сборной перед Евро-2020.
Спорт
Журналистка из США: WADA не является легитимным судьёй
Журналистка американского издания The Washington Post Салли Дженкинс высказала мнение о решении Всемирного антидопингового агентства (WADA) по России.
Политика
Более 50 тысяч жителей ДНР получили российские паспорта
Более 51 тыс. жителей самопровозглашенной Донецкой Народной республики получили российские паспорта по состоянию на декабрь 2019 года.
Общество
31 декабря объявили выходным в Ленинградской области
Губернатор ленинградской области Александр Дрозденко объявил 31 декабря выходным днем, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу правительства.
Политика
Соловьев принял вызов Зеленского
Телеведущий и журналист Владимир Соловьев показал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что готов отправиться в Донбасс хоть сейчас, – экипировка у него подходящая.
Общество
Желающих поменять Конституцию россиян стало больше
68% россиян считают, что Конституцию стоит изменить, сообщает РБК со ссылкой на опрос фонда «Общественное мнение».
Общество
Volkswagen обвинили в нарушении закона об окружающей среде в Канаде
Канадские власти обвинили немецкий автоконцерн Volkswagen в нарушении закона страны по охране окружающей среды сразу по 60 пунктам.
Общество
Россиян предупредили о погодных аномалиях
На большей части территории России в ближайшие дни сохранятся аномалии, при которых температура воздуха превышает норму.
Политика
Симоньян ответила конгрессмену, недовольному законом о СМИ-иноагентах
Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала заявления американского конгрессмена-демократа Тома Малиновски о российском законе о СМИ-иноагентах.
Политика
Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма
Генассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей.
Спорт
Женская сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира по гандболу
Женская сборная России по гандболу в матче основного этапа чемпионата мира в Японии обыграла команду Черногории со счётом 35:28.
Политика
Владимир Путин прокомментировал встречу с Зеленским
По словам российского лидера, общение прошло «по-деловому». В Париже завершилась встреча президентов России и Украины.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян женился на молодой помощнице
Известный юморист Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой.
Кино
Первый трейлер «Чудо-Женщины 1984» появился в Сети
Первый трейлер фильма "Чудо-Женщина 1984" с Галь Гадот в главной роли появился на YouTube-канале WBRussia.
Политика
Украинский сайт «Миротворец» прекратил деятельность
Украинский сайт «Миротворец», который публикует персональные данные тех, кого администрация сайта считает «врагами Украины» и «изменниками родины», прекратил свою деятельность.
Гаджеты
DM: у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года
Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года.
Общество
В России власти обязали обеспечить жильем жертв репрессий
Региональные власти обязаны устранить правовые коллизии, мешающие детям реабилитированных жертв политических репрессий проживать на прежнем месте.