Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин назвал убитого в Берлине организатором терактов в метро в Москве

Глава государства напомнил, что только в одном из терактов, к организации которого был причастен убитый, погибли 98 человек.
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Путин рассказал о терактах убитого в ФРГ чеченского полевого командира

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Путин сообщил о причастности убитого в Берлине грузина к теракту в московском метро

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Путин назвал убитого в Берлине организатором терактов в метро в Москве

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Путин прокомментировал убийство в Берлине

RT на русскомвчера в 18:34

Путин: Гражданин Грузии, который был убит в Берлине в конце августа, организовывал взрывы в московском метро

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Путин: убитый в Берлине гражданин Грузии был одним из организаторов терактов в метро Москвы

Дождьвчера в 18:18
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Неизвестные оставили сообщения о "минировании" 25 станций московского метро, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
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