Политика
РБКПутин назвал уходящий год трудовым
По словам президента России Владимира Путина уходящий год был для него трудовым. Об этом глава государства рассказал во время встречи с работниками автоконцерна «КамАЗ», отвечая на вопрос о самом важном событии уходящего года, сообщает ТАСС.
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Здоровье
Почему россиянам массово отказывают в оформлении инвалидности
Медико-социальные комиссии стали всё чаще отказывать даже тем людям, которым очевидно требуется группа инвалидности, — без льгот многие просто не смогут выжить.
Общество
Балерина обвинила Большой театр в расизме
Американская балерина Мисти Коупленд обвинила Большой театр в расизме.
Космос
В России модернизировали приемник излучения для «Спектра-УФ»
«Спектр-УФ» является совместным российско-германо-испанским проектом, в результате которого на орбите Земли должен будет оказаться один из самых совершенных инструментов для наблюдения за небом и звездами – ультрафиолетовый телескоп, способный принимать излучение в диапазоне длин волн 10-310 нм.
Происшествия
Суд Киева поместил под стражу Юлию Кузьменко, подозреваемую в убийстве Шеремета
Политика
Меркель объяснила продление санкций против России
Ранее стало известно, что лидеры стран-членов Евросоюза приняли решение продлить антироссийские санкции, срок действия которых истекает 31 декабря, еще на полгода.
Происшествия
При пожаре в наркологическом диспансере в Тюмени погиб человек
При пожаре в наркологическом диспансере в Тюмени один человек погиб, семеро госпитализированы.
Политика
Зеленский назвал сроки заключения контракта на транзит газа
Существует большая вероятность того, что новый контракт по транзиту российского газа через территорию Украины будет подписан до конца 2019 года.
Фигурное катание
Загитова объяснила решение сделать паузу в карьере
Космос
Ученые определили вес Млечного Пути
Политика
Пушков оценил возможные последствия испытания США новой ракеты
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков рассказал о потенциальных последствиях испытания США баллистической ракеты, ранее запрещённой договором о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).
Музыка
Названы самые популярные клипы десятилетия по версии Youtube
Youtube в преддверии Нового года подвел итоги минувшего десятилетия и составил рейтинг самых популярных музыкальных клипов с 2010-го по 2019 год.
Экономика
Медведев одобрил идею снизить порог беспошлинного ввоза посылок
Российский премьер Дмитрий Медведев поддержал предложение министра финансов Антона Силуанова о снижении порога беспошлинного ввоза в Россию посылок.
Армия и оружие
Аэродром на Кипре станет базой для турецких беспилотников
Газета Cyprus Mail сообщила, что аэродором «Лефконико» в северной части Кипра станет базой турецких беспилотных летательных аппаратов, которые занимаются поиском углеводородов в Восточном Средиземноморье.
Кино
Баз Лурман экранизирует «Мастера и Маргариту»
Голливудский режиссер Баз Лурман, создатель фильмов "Великий Гэтсби" и "Мулен Руж", экранизирует культовое произведение писателя Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".
Общество
«Красный» код погодной опасности объявлен в турецкой Анталье
Главное управление метеорологии Антальи объявило "красный", наивысший уровень погодной опасности, это значит, что погодные катаклизмы могут нанести значительный ущерб инфраструктуре.
Политика
Климкин предрек переход части территорий Украины под власть России
Ряд украинских территорий "перейдут под вассальную зависимость от России", если Киев в вопросе урегулирования внутреннего кризиса на юго-востоке страны пойдет на компромисс с Москвой, заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин в своей статье для издания "Европейская правда".
Политика
Игорь Кобзев назначен врио губернатора Иркутской области
Стало известно имя врио губернатора Иркутской области. Им назначен заместитель главы МЧС РФ Игорь Кобзев.
Гаджеты
Стартовали продажи Xiaomi Redmi K30
Экономика
Лукашенко одобрил проект соглашения с КНР о кредите на $500 млн
Проект соглашения о предоставлении Пекином срочного кредита Минску на 3,5 млрд юаней ($500 млн) был одобрен президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Хоккей
Олимпийская сборная России проиграла Швейцарии, пропустив восемь шайб
В составе швейцарской сборной заброшенными шайбами отметились Томас Рюфенахт (8-я минута), Ромен Леффель (13, 47, 49 и 52), Венсан Праплан (30), Алессио Бертаджия (47) и Тристан Шервай (60).
Экономика
Госдума отклонила законопроект об отмене транспортного налога
Отмена же транспортного налога, по расчетам контрольного органа, повлечет выпадающие доходы бюджетов субъектов РФ в размере не менее 160 миллиардов рублей в год.
Происшествия
В Приморье возбудили дело об обмане более 30 клиентов оконной фирмы
Полицейские в Приморье возбудили уголовное дело после обращения клиентов компании "Окна Эталон", с которых она взяла более 2,7 миллиона рублей, но не поставила окна, сообщает региональное УМВД.
Политика
США договорились с Китаем об условиях торговой сделки
Общество
Минюст предложил изменить порядок взыскания долгов
Авторы отмечают, что документ разработан «в целях защиты прав граждан от возврата просроченной задолженности недобросовестными участниками рынка».
Космос
Российским космонавтам ввели ограничения на вес для полетов на Луну
Российские космонавты с избытком веса не смогут полететь на Луну в космическом корабле "Орел" из-за введенного ограничения на суммарную массу, которую корабль может доставить к естественному спутнику Земли.
Культура
Круглые очки Джона Леннона ушли с молотка почти за 200 тысяч долларов
Легендарные круглые очки Джона Леннона были проданы на аукционе за 137,5 тысячи фунтов стерлингов (чуть более 183 тысяч долларов), сообщается на сайте аукционного дома Sotheby's.
Авто
«Кузбассразрезуголь» приобрел новый карьерный экскаватор
Карьерная машина произведена Тайюаньским заводом тяжелого машиностроения, входящим в китайскую государственную корпорацию AVIC.