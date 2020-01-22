Президент России Владимир Путин раскритиковал так называемые «группы смерти» в социальных сетях и назвал их создателей уродами. Его цитирует ТАСС в среду, 22 января.

Шоу-бизнес Лариса Гузеева рассказала, о чем жалеет Телевизионная ведущая Лариса Гузеева рассказала в личном микроблоге своим подписчикам о чем жалеет в жизни.

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