Политика

ФАНФАНПутин назвал «уродами» создателей «групп смерти» в соцсетях

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости комплексной работы по борьбе с созданием так называемых «групп смерти» в соцсетях. Глава государства весьма экспрессивно отозвался о людях, которые создают подобные паблики.
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Путин назвал уродами создателей «групп смерти»

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РИА Новости07:30

Путин назвал уродами создателей «групп смерти»

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