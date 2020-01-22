Политика
ФАНПутин назвал «уродами» создателей «групп смерти» в соцсетях
Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости комплексной работы по борьбе с созданием так называемых «групп смерти» в соцсетях. Глава государства весьма экспрессивно отозвался о людях, которые создают подобные паблики.
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Происшествия
В России заподозрили первый случай заражения китайским коронавирусом
Врачи клинической инфекционной больницы имени Боткина в Петербурге готовятся принять первого пациента с подозрением на коронавирус.
Кино
Названа дата выхода 2 сезона «Видоизмененного углерода» от Netflix
Продолжение киберпанк-сериала «Видоизмененный углерод» Netflix анонсировал еще в 2018 году, после завершения первого сезона.
Авто
Стали известны цены на все комплектации кроссовера Kia Seltos
Новый компактный кроссовер KIA Seltos, чьи продажи в России начнутся в ближайшее время, предложат в пяти комплектациях по цене от 1 119 900 до 1 839 900 рублей.
Футбол
Российские клубы потратили на трансферы 285 миллионов в 2019 году
Согласно документу, российские клубы потратили на трансферы 285,6 миллионов долларов, заработали 100,4 миллионов.
Шоу-бизнес
Актриса Екатерина Гусева вышла на сцену без юбки
Российская актриса театра и кино Екатерина Гусева вышла на сцену в необычном для себя виде.
Политика
Первый заместитель генпрокурора Александр Буксман подал в отставку
Первый заместитель генерального прокурора Александр Буксман решил уйти в отставку, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник.
Общество
За Водонаеву вступились после предложения Володина оштрафовать ее
Пользователи сети вступились за телеведущую и блогера Алену Водонаеву после предложения спикера Госдумы Вячеслава Володина оштрафовать ее за слова о рожающем быдле.
Общество
За несколько часов в банкоматах Сбербанка сняли 250 миллиардов
За несколько часов с банкоматов Сбербанка было из-за фейка снято более 250 миллиардов рублей. Этот случай произошел в декабре 2014 года.
Технологии
Технология 5G приведет к большему числу DDoS-атак
«Более широкое внедрение 5G значительно увеличит количество традиционных атак, с которыми провайдеры сталкиваются в последние годы, например, мощность и частота DDoS-атак значительно вырастет благодаря большому количеству небезопасных устройств», — рассказал Фишман РИА «Новости».
Политика
Матвиенко предложила расширить запрет на иностранное гражданство
В ходе заседания Совета Федерации председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко предложила расширить список лиц, которым запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране.
Шоу-бизнес
Меган Маркл получила работу в компании Disney
Вчера в Сети появилась информация о том, что компания Disney предложила Меган озвучить персонажа в новом проекте.
Политика
Киев запросил встречу Путина и Зеленского в Израиле
Первая встреча Первая личная встреча Путина и Зеленского состоялась в начале декабря в Париже, где проходил саммит в "нормандском формате".
Политика
Комиссия Госдумы изучит кампанию по «самороспуску»
«Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России внимательно изучит публикации ряда СМИ, которые в последние дни активно распространяют различные лживые сценарии предстоящих перемен в российских органах власти», — заявил журналистам Пискарёв.
Происшествия
В Киеве избили депутата «Оппозиционной платформы»
В Киеве произошла драка с участием депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ильи Кивы.
Экономика
Альфа-банк: повестка правительства может пойти против повестки ЦБ
«Окончание бюджетной консолидации означает, что ЦБ придется контролировать инфляцию своими силами», — пояснила Орлова, предположив, что спустя время предпочтения бюджетной и монетарной политики будут разнонаправленными.
Политика
Россия догнала Конго в рейтинге демократии
Россия догнала Конго в рейтинге демократии, расположившись на 134-м месте.
Авто
Электрический кроссовер Hycan 007 готовится к выходу на рынок
Марка Hycan, которая была основана китайскими компаниями GAC и NIO, запустила производство электрического кроссовера Hycan 007.
Политика
Трамп ответил на критику Греты Тунберг
В декабре 2019-го Трамп раскритиковал признание Тунберг человеком года по версии журнала Time.
Общество
В дагестанском бассейне наступил мужской день
Жительницы республики пожаловались на дискриминацию Руководство «самого длинного бассейна Северного Кавказа» — комплекса «Анжи Арена» — запретило женщинам посещение: абонементы перестали продавать около двух месяцев назад, а с 20 января начал действовать запрет на пользование бассейном.
Футбол
Александр Кокорин не хочет в «Сочи»
Общество
Маргарита Симоньян попала в реанимацию
Главный редактор RT Маргарита Симоньян попала в реанимацию. Об этом передает Telegram-канал Mash.
Общество
Мишустин поручил подготовить поправки в федеральный бюджет
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о федеральном бюджете и закон о бюджете Пенсионного фонда, сообщает официальный сайт правительства России.
Политика
Путин призвал не экспериментировать с формой правления в России
Президент России Владимир Путин заявил, что теоретически в России возможен переход к парламентской республике, но он считает это нецелесообразным.
Наука
ДНК смогла извлечь корень из 900
Биологи из Китая и США создали уникальную биохимическую логическую схему, которая может извлекать квадратные корни.
Кино
Внезапно умер сын Раисы Рязановой
У Раисы Ивановны случилась трагедия — не стало ее единственного сына Данилы Перова. Смерть наступила в результате оторвавшегося тромба.
Хоккей
Новый клуб НХЛ начал строительство арены в Сиэтле
В Сиэтле начали строительство новой арены в центре города, которая должна открыться летом 2021 года, информирует сайт НХЛ.