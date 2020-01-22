Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости комплексной работы по борьбе с созданием так называемых «групп смерти» в соцсетях. Глава государства весьма экспрессивно отозвался о людях, которые создают подобные паблики.

Авто Стали известны цены на все комплектации кроссовера Kia Seltos Новый компактный кроссовер KIA Seltos, чьи продажи в России начнутся в ближайшее время, предложат в пяти комплектациях по цене от 1 119 900 до 1 839 900 рублей.

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Шоу-бизнес Меган Маркл получила работу в компании Disney Вчера в Сети появилась информация о том, что компания Disney предложила Меган озвучить персонажа в новом проекте.

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Общество В дагестанском бассейне наступил мужской день Жительницы республики пожаловались на дискриминацию Руководство «самого длинного бассейна Северного Кавказа» — комплекса «Анжи Арена» — запретило женщинам посещение: абонементы перестали продавать около двух месяцев назад, а с 20 января начал действовать запрет на пользование бассейном.

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Наука ДНК смогла извлечь корень из 900 Биологи из Китая и США создали уникальную биохимическую логическую схему, которая может извлекать квадратные корни.