Политика

ФАНФАНПутин назвал «уродами» создателей «групп смерти» в соцсетях

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости комплексной работы по борьбе с созданием так называемых «групп смерти» в соцсетях. Глава государства весьма экспрессивно отозвался о людях, которые создают подобные паблики.
Читать в источнике
Комментировать190

Подробнее о событии

Путин назвал «мразями и уродами» организаторов «групп смерти» в соцсетях

ТАСС07:29

Путин назвал уродами создателей «групп смерти»

Известия07:47

Путин назвал создателей «групп смерти» в соцсетях «уродами»

РИА Новости07:30

Путин назвал уродами создателей «групп смерти»

РБК07:59

Путин потребовал защитить школьников от «уродов» из «групп смерти»

Интерфакс07:25

Путин: необходимо защитить школьников от так называемых «групп смерти»

Интерфакс - Россия07:19

Путин назвал уродами создателей «групп смерти»

Lenta.ru07:17
Показать все источники
Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 12:19, Ашберн
Общество

Онищенко прокомментировал ситуацию вокруг коронавируса из Китая

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию вокруг коронавируса из Китая.
RT на русском вчера в 11:44
Общество

В Сбербанке сообщили о снятии клиентами ₽250 млрд из-за одного фейка

Паника, возникшая в декабре 2014 года из-за слухов о предстоящем отключении карт Visa и Маsтеrсаrd, привела к тому, что клиенты Сбербанка за несколько часов сняли со своих счетов более 250 млрд руб. Об этом рассказал журналистам в Давосе зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, говоря о негативных последствиях фейковых новостей.
РБК 10:51
Авто

В России дилеры Renault столкнулись с дефицитом кроссоверов Duster

Rusargument 01:19
Происшествия

В России заподозрили первый случай заражения китайским коронавирусом

Врачи клинической инфекционной больницы имени Боткина в Петербурге готовятся принять первого пациента с подозрением на коронавирус.
Lenta.ru 09:51
Политика

Зеленский заявил о возможности завершить конфликт в Донбассе «завтра»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что полностью прекратить огонь в Донбассе не удалось, но верит, что если стороны захотят завершить конфликт, он закончится завтра.
РИА Новости 11:24
Футбол

Воспитанник «Спартака» Бакаев объявил о переходе в «Рубин»

Газета.Ru 07:28
Общество

Выпуск программы Малахова сняли с эфира

Lenta.ru 05:28
Политика

Израиль передал России права на Александровское подворье в Иерусалиме

Израиль передал России права на Александровское подворье в Иерусалиме 30 декабря 2019 года.
Коммерсантъ 03:32
Культура

Умер основатель комик-группы «Монти Пайтон» Терри Джонс

РИА Новости 08:21
Здоровье

В России появились новые правила лечения по полису ОМС

С 1 января 2020 года в программе лечения по полису ОМС появились новые услуги и сократились сроки ожидания отдельных жизненно важных процедур и исследований.
Daily вчера в 01:45
Политика

Путин предложил пересмотреть структуру потребительской корзины

Президент Владимир Путин предложил скорректировать структуру потребительской корзины в стране и увеличить в ней долю мясных и рыбных продуктов, а также фруктов и овощей.
Профиль 11:28
Происшествия

Boeing уличили в сокрытии ставших причиной двух катастроф неполадок

Проблемы, ставшие причиной запрета полетов Boeing 737, были обнаружены еще в 2009 году после жесткой посадки самолета Turkish Airlines в районе Амстердама.
Lenta.ru 20 января в 23:18
Шоу-бизнес

Скончался сын Раисы Рязановой — актёр Данила Перов

Ушёл из жизни сын актрисы Раисы Рязановой, артист театра "Содружество актёров Таганки" Данила Перов.
Life.ru 10:22
Общество

Маргарита Симоньян попала в реанимацию

Главный редактор RT Маргарита Симоньян попала в реанимацию. Об этом передает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 07:12
Авто

В России начались продажи обновленного седана Datsun on-DO

Российские дилеры автомобильной компании Datsun начали принимать заказы на обновленную версию седана on-DO.
Известия вчера в 03:36
Происшествия

Суд продлил срок ареста экс-министру Абызову еще на два месяца

«Ходатайство следствия удовлетворить, продлить Абызову срок содержания под стражей до 26 марта 2020 года», — огласил постановление судья Артур Карпов.
BFM.ru 11:05
Политика

Путин заявил о недопустимости двоевластия в России

Президент Владимир Путин считает неправильным включение в структуру власти России каких-то институтов, которые могут находиться над президентом.
Российская газета 11:49
Финансы

Внешний долг России составил почти полтриллиона долларов

Кстати, в январе прошлого года внешний долг Российской Федерации уменьшился в 2018 году на 64,4 миллиарда долларов США, или на 12,4%. Он составлял 453,7 миллиарда долларов, сообщает Банк России.
Национальная служба новостей вчера в 09:49
Происшествия

В Челябинской области пять человек погибли в ДТП на трассе

Пять человек, по предварительным данным, погибли в результате столкновения иномарки и "Камаза" на трассе в Челябинской области в среду, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону.
РИА Новости 10:09
Общество

За Водонаеву вступились после предложения Володина оштрафовать ее

Пользователи сети вступились за телеведущую и блогера Алену Водонаеву после предложения спикера Госдумы Вячеслава Володина оштрафовать ее за слова о рожающем быдле.
Lenta.ru вчера в 18:49
Игры

Все части Half-Life стали бесплатными

Lenta.ru 10:01
Шоу-бизнес

Евгения Феофилактова помирилась с восточным бизнесменом

Скажете странно, если бы не было так жизненно, ведь еще не остыла Сеть от бурных разоблачений подноготной обоими возлюбленными, как Евгения Феофилактова уже поздравляет с днем рождения Гиагиа, называя его, «мой дорогой Лев!» в личном блоге.
Хорошие новости 07:28
Хоккей

Артемий Панарин не сыграет на Матче звёзд НХЛ

Горняцкая правда 02:58
Политика

Обнародован состав нового правительства

Президент России Владимир Путин назначил новый состав правительства. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Газета.Ru 10:27
Шоу-бизнес

Кудрявцева вернулась к работе после удаления имплантов

48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева вышла на работу после операции по удалению грудных имплантов. Она около месяца провела в больнице.
ТВ Центр 20 января в 05:44
Общество

Онколог Стива Джобса рассказал о правилах жизни в мегаполисе

Легендарный врач-онколог из Кремниевой долины Дэвид Агус, известный как лечащий врач Стива Джобса, рассказал о четырех принципах, которые помогут быть здоровыми в мегаполисе.
Вести.Ru 11:00
Фигурное катание

Алиев стал вторым в короткой программе на чемпионате Европы

ProstoProSport 10:38
Технологии

Технология 5G приведет к большему числу DDoS-атак

«Более широкое внедрение 5G значительно увеличит количество традиционных атак, с которыми провайдеры сталкиваются в последние годы, например, мощность и частота DDoS-атак значительно вырастет благодаря большому количеству небезопасных устройств», — рассказал Фишман РИА «Новости».
Телеканал 360° 02:33
Политика

Зеленский ответил на вопрос о возможной встрече с Путиным в Израиле

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал журналистам, что Киев запросил у Москвы проведение встречи Зеленского с Путиным в Израиле.
РЕН ТВ 12:03
Политика

Матвиенко предложила расширить запрет на иностранное гражданство

В ходе заседания Совета Федерации председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко предложила расширить список лиц, которым запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране.
RT на русском 02:26
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное