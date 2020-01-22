Политика
ФАНПутин назвал «уродами» создателей «групп смерти» в соцсетях
Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости комплексной работы по борьбе с созданием так называемых «групп смерти» в соцсетях. Глава государства весьма экспрессивно отозвался о людях, которые создают подобные паблики.
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Общество
Онищенко прокомментировал ситуацию вокруг коронавируса из Китая
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию вокруг коронавируса из Китая.
Общество
В Сбербанке сообщили о снятии клиентами ₽250 млрд из-за одного фейка
Паника, возникшая в декабре 2014 года из-за слухов о предстоящем отключении карт Visa и Маsтеrсаrd, привела к тому, что клиенты Сбербанка за несколько часов сняли со своих счетов более 250 млрд руб. Об этом рассказал журналистам в Давосе зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, говоря о негативных последствиях фейковых новостей.
Происшествия
В России заподозрили первый случай заражения китайским коронавирусом
Врачи клинической инфекционной больницы имени Боткина в Петербурге готовятся принять первого пациента с подозрением на коронавирус.
Политика
Зеленский заявил о возможности завершить конфликт в Донбассе «завтра»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что полностью прекратить огонь в Донбассе не удалось, но верит, что если стороны захотят завершить конфликт, он закончится завтра.
Общество
Выпуск программы Малахова сняли с эфира
Политика
Израиль передал России права на Александровское подворье в Иерусалиме
Израиль передал России права на Александровское подворье в Иерусалиме 30 декабря 2019 года.
Культура
Умер основатель комик-группы «Монти Пайтон» Терри Джонс
Здоровье
В России появились новые правила лечения по полису ОМС
С 1 января 2020 года в программе лечения по полису ОМС появились новые услуги и сократились сроки ожидания отдельных жизненно важных процедур и исследований.
Политика
Путин предложил пересмотреть структуру потребительской корзины
Президент Владимир Путин предложил скорректировать структуру потребительской корзины в стране и увеличить в ней долю мясных и рыбных продуктов, а также фруктов и овощей.
Происшествия
Boeing уличили в сокрытии ставших причиной двух катастроф неполадок
Проблемы, ставшие причиной запрета полетов Boeing 737, были обнаружены еще в 2009 году после жесткой посадки самолета Turkish Airlines в районе Амстердама.
Шоу-бизнес
Скончался сын Раисы Рязановой — актёр Данила Перов
Ушёл из жизни сын актрисы Раисы Рязановой, артист театра "Содружество актёров Таганки" Данила Перов.
Общество
Маргарита Симоньян попала в реанимацию
Главный редактор RT Маргарита Симоньян попала в реанимацию. Об этом передает Telegram-канал Mash.
Авто
В России начались продажи обновленного седана Datsun on-DO
Российские дилеры автомобильной компании Datsun начали принимать заказы на обновленную версию седана on-DO.
Происшествия
Суд продлил срок ареста экс-министру Абызову еще на два месяца
«Ходатайство следствия удовлетворить, продлить Абызову срок содержания под стражей до 26 марта 2020 года», — огласил постановление судья Артур Карпов.
Политика
Путин заявил о недопустимости двоевластия в России
Президент Владимир Путин считает неправильным включение в структуру власти России каких-то институтов, которые могут находиться над президентом.
Финансы
Внешний долг России составил почти полтриллиона долларов
Кстати, в январе прошлого года внешний долг Российской Федерации уменьшился в 2018 году на 64,4 миллиарда долларов США, или на 12,4%. Он составлял 453,7 миллиарда долларов, сообщает Банк России.
Происшествия
В Челябинской области пять человек погибли в ДТП на трассе
Пять человек, по предварительным данным, погибли в результате столкновения иномарки и "Камаза" на трассе в Челябинской области в среду, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону.
Общество
За Водонаеву вступились после предложения Володина оштрафовать ее
Пользователи сети вступились за телеведущую и блогера Алену Водонаеву после предложения спикера Госдумы Вячеслава Володина оштрафовать ее за слова о рожающем быдле.
Игры
Все части Half-Life стали бесплатными
Шоу-бизнес
Евгения Феофилактова помирилась с восточным бизнесменом
Скажете странно, если бы не было так жизненно, ведь еще не остыла Сеть от бурных разоблачений подноготной обоими возлюбленными, как Евгения Феофилактова уже поздравляет с днем рождения Гиагиа, называя его, «мой дорогой Лев!» в личном блоге.
Хоккей
Артемий Панарин не сыграет на Матче звёзд НХЛ
Политика
Обнародован состав нового правительства
Президент России Владимир Путин назначил новый состав правительства. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Шоу-бизнес
Кудрявцева вернулась к работе после удаления имплантов
48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева вышла на работу после операции по удалению грудных имплантов. Она около месяца провела в больнице.
Общество
Онколог Стива Джобса рассказал о правилах жизни в мегаполисе
Легендарный врач-онколог из Кремниевой долины Дэвид Агус, известный как лечащий врач Стива Джобса, рассказал о четырех принципах, которые помогут быть здоровыми в мегаполисе.
Фигурное катание
Алиев стал вторым в короткой программе на чемпионате Европы
Технологии
Технология 5G приведет к большему числу DDoS-атак
«Более широкое внедрение 5G значительно увеличит количество традиционных атак, с которыми провайдеры сталкиваются в последние годы, например, мощность и частота DDoS-атак значительно вырастет благодаря большому количеству небезопасных устройств», — рассказал Фишман РИА «Новости».
Политика
Зеленский ответил на вопрос о возможной встрече с Путиным в Израиле
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал журналистам, что Киев запросил у Москвы проведение встречи Зеленского с Путиным в Израиле.
Политика
Матвиенко предложила расширить запрет на иностранное гражданство
В ходе заседания Совета Федерации председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко предложила расширить список лиц, которым запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране.