Путин призвал продолжать адресную поддержку потерявших работу россиян
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Ситуация на рынке труда остается напряженной, нужно продолжать адресную поддержку людей, которые остаются без работы, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам. Стенограмма с заседания опубликована на сайте Кремля.В источнике
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