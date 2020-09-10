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Ведомости
Ведомости

Путин призвал продолжать адресную поддержку потерявших работу россиян

Ситуация на рынке труда остается напряженной, нужно продолжать адресную поддержку людей, которые остаются без работы, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам. Стенограмма с заседания опубликована на сайте Кремля.В источнике
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РБК

Путин потребовал снижения безработицы до 4,7% к концу 2021 года

РБК07:08
Российская газета

Путин: Надо продолжить адресную поддержку людей, потерявших работу

Российская газета06:58
Будущее России. Национальные проекты

Путин: безработица в России к концу 2021 года не должна превышать 4,7%

Будущее России. Национальные проекты07:05
Комсомольская правда

Путин заявил о высоком уровне безработицы в России

Комсомольская правда06:42
Известия

Путин заявил о необходимости адресной поддержки оставшихся без работы россиян

Известия06:39
RT на русском

Путин оценил ситуацию с безработицей в России

RT на русском06:44
РИА Новости

Путин прокомментировал меры по восстановлению экономики

РИА Новости07:09

В России предложили запретить перевозку более 10 кг красной икры

Москва, 10 сентября 2020, 12:00 — REGNUM Правительство России рассмотрит вопрос о введении ограничений на перевозку гражданами лососевой икры в объеме не более 10 кг, сообщает пресс-служба вице-премьера РФ Виктории Абрамченко.
REGNUM05:00
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Итоги переговоров РФ и Украины назвали дипломатическим провалом Киева

Киев, 10 сентября 2020, 06:25 — REGNUM Невыполнение обещаний которые дал глава Украины Владимир Зеленский президенту РФ Владимиру Путину в рамках саммита «нормандской четверки» в Париже являются «дипломатическим провалом» Киева, считает бывший глава офиса украинского лидера Андрей Богдан.
REGNUM23:25
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Дмитрий Медведев предложил ввести базовый доход для россиян

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на совещании по социальным проектам партии предложил коллегам обсудить с членами правительства и профсоюзами идею введения в РФ гарантированного дохода граждан.
Live2405:00
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МИД РФ выразил протест послу Германии в Москве по ситуации с Навальным

Дипведомство требует незамедлительно предоставить развёрнутый ответ немецкой стороны на официальный запрос Генпрокуратуры России по ситуации с Навальным, со всеми медицинскими данными, включая биоматериалы, результаты экспертиз и пробы анализов.
Радио Маяк00:53
1,6K

ЦБ планирует начать публикацию траектории ключевой ставки в рамках своего макропрогноза

Банк России планирует начать публикацию траектории ключевой ставки в рамках своего макроэкономического прогноза, следует из проекта Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2021 год и период 2022 и 2023 годов.
ТАСС06:01

Лавров сравнил действия Берлина по Навальному с Солсбери и MH17

Москва, 10 сентября 2020, 13:46 — REGNUM Действия властей Германии в ситуации вокруг блогера Алексея Навального напоминают истории с отравлениями в британском Солсбери и крушением малайзийского Boeing на Украине, заявил 10 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров.
REGNUM06:46
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Кремль опроверг информацию о создании Путиным комиссии по Навальному

Напомним, ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте рассказал изданию Foglio о разговоре с президентом Владимиром Путиным, подчеркнув, что российский лидер планирует создать комиссию по расследованию произошедшего с оппозиционером, ведь тщательное расследование, по его словам, является наилучшим способом предотвращения обострения отношений между Евросоюзом и Россией.
RuNews24.ru05:39
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Лишенный сана уральский схимонах Сергий отлучен от церкви

Бывшего схиигумена Сергия (Романова), который своевольно удерживает Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области, отлучили от церкви, потому что он сам поставил себя вне общения с ней, написал в Telegram-канале заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).
Газета.Ru07:22
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Центр Гамалеи представил журналу Lancet протокол исследования вакцины

Центр Гамалеи представил в журнал The Lancet полноразмерный клинический протокол исследования вакцины "Спутник V", заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе центра Гамалеи Денис Логунов.
РИА Новости06:01
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