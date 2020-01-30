Президент Владимир Путин заявил, что будет принимать решение о том, подписывать ли закон об изменениях в Конституцию, после результатов общероссийского голосования. Об этом глава государства сообщил на встрече с представителями общественности.

Путин назвал условие для подписания закона о поправках в Конституцию

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