Политика

РБКРБКПутин назвал условие для подписания закона о поправках в Конституцию

Президент Владимир Путин заявил, что будет принимать решение о том, подписывать ли закон об изменениях в Конституцию, после результатов общероссийского голосования. Об этом глава государства сообщил на встрече с представителями общественности.
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Путин заявил, что может не подписать поправки к Конституции, если их не поддержат граждане

ТАСС11:01

Путин назвал условие для подписания закона о поправке к Конституции

RT на русском11:11

Путин прокомментировал голосование по поправкам в Конституцию

РИА Новости11:05

Путин назвал условие для подписания закона о поправках в Конституцию

РБК11:26

Путин назвал условие отказа от поправок к Конституции

Lenta.ru10:50

Путин назвал условие принятия поправок к Конституции

Известия10:49

Путин: подписание поправок к Конституции зависит от итогов общероссийского обсуждения

Коммерсантъ11:15
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Политика

Путин отправил главу Чувашии Игнатьева в отставку

Президент России Владимир Путин отправил главу Чувашии Михаила Игнатьева в отставку. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Пятый канал вчера в 09:29
Происшествия

Суд арестовал бывших полицейских по делу Голунова

РБК 12:45
Гаджеты

Рассекречены будущие продукты Apple

Авторитетный аналитик Мин-Чи Ко представил отчет о новинках Apple первой половины 2020 года. С документом ознакомилось издание 9to5mac.
Lenta.ru 13:00
Политика

Стала известна зарплата Медведева в Совбезе РФ

Точная сумма зарплаты бывшего премьер-министра составит 618,3 тысячи рублей. Такая зарплата установлена с 16 января 2020 года.
REGNUM 09:50
Политика

Путин пошутил про призыв Силуанова «беречь каждый рубль»

Владимир Путин иронично ответил на призыв министра финансов Антона Силуанова к бережливости.
РИА Новости 12:30
Политика

Путин и премьер Баварии обсудили убийство гражданина Грузии в Берлине

Сотрудничество России и Германии по расследованию убийства гражданина Грузии в Берлине будет содействовать развитию отношений двух стран, заявил премьер-министр германской федеральной земли Бавария Маркус Зедер на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве 29 января.
Газета.Ru вчера в 11:51
Политика

Путин и Нетаньяху обсудили «сделку века» в Кремле

Пятый канал 13:10
Политика

США расширили санкции против России

Восемь россиян и одна компания были внесены в санкционный список США.
Газета.Ru вчера в 14:11
Общество

Лукашенко поручил начать переговоры с Казахстаном по нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, дающий правительству право провести переговоры с Казахстаном о поставках нефти и нефтепродуктов, сообщили в пресс-службе главы государства.
РИА Новости вчера в 10:39
Общество

Сергей Шнуров посвятил коронавирусу стихотворение

Вокруг ТВ 08:43
Политика

Совет ЕС одобрил решение о выходе Великобритании из Евросоюза

Совет ЕС одобрил договор о выходе Великобритании из Европейского союза, говорится в сообщении совета.
Ведомости 08:26
Происшествия

В ФСБ заявили о контроле за угрожавшей взорвать самолет S7 пассажиркой

Пассажирку рейса Симферополь — Москва авиакомпании S7, которая будучи в неадекватном состоянии угрожала взорвать самолет, в ходе полета контролировали оказавшиеся на борту двое сотрудников ФСБ.
РБК 13:38
Футбол

Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов перешёл в «Сельту»

REGNUM 13:33
Происшествия

Борт Utair с неполадками благополучно сел во «Внуково»

Ранее сообщалось, что в самолете сработал датчик положения закрылок, и командир решил в целях безопасности вернуться в аэропорт вылета.
Интерфакс 13:27
Здоровье

Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса

На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
REGNUM 04:02
Общество

Собчак сняли с рейса во Внуково

Lenta.ru 10:34
Политика

Путин поправил главу Сарова, неверно процитировавшего Ильфа и Петрова

Президент России Владимир Путин поправил главу администрации города Сарова Алексея Голубева, который сделал ошибку при цитировании реплики из романа "Двенадцать стульев" Ильи Ильфа и Евгения Петрова, сообщает ТАСС.
РЕН ТВ 12:40
Политика

Глава Крыма пообещал уволить подаривших блокадникам хлеб чиновников

Газета.Ru 10:08
Общество

Минюст опубликовал проект нового КоАП

Минюст России опубликовал проект нового Кодекса об административных правонарушениях.
REGNUM 12:21
Общество

Экономический форум в Сочи могут отменить из-за коронавируса

Российский инвестиционный форум в Сочи проводится с 2002 года.
Коммерсантъ 09:30
Общество

Впервые показана коллекция фотографий из концлагеря Собибор

Немецкий музей "Топография террора" показал ранее неизвестную публике коллекцию фотографий, сделанных на территории концлагеря Собибор.
Москва 24 вчера в 13:09
Политика

Путин назвал полезной работу правительства Медведева

Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что правительство, которое возглавлял Дмитрий Медведев, сумело сделать немало полезного.
Национальная служба новостей вчера в 08:31
Футбол

В Instagram Роналду нашли более 50 миллионов фейковых подписчиков

Число подписчиков португальца в Instagram достигло 200 миллионов. Британская газета The Sun утверждает, что здесь не все чисто.
Советский спорт 11:42
Армия и оружие

В Китае предсказали России быстрое поражение в случае войны с США

В случае начала войны с Западом Россия потерпит поражение за три часа, уверены авторы китайского портала China.com.
Газета.Ru 09:12
Политика

Путин призвал строже наказывать чиновников за хамство

– РИА Новости. Наказание для хамов-чиновников должно быть строже, чем для обычных граждан, считает президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 10:53
Общество

Социальные выплаты и пособия в России проиндексируют с 1 февраля

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил размер индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году.
RT на русском 03:45
Кино

Вован и Лексус разыграли актера Хоакина Феникса от имени Греты Тунберг

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли голливудских актеров Хоакина Феникса (сыграл главную роль в «Джокере») и его невесту Руни Мару, позвонив им от лица 17-летней шведской экоактивистки Греты Тунберг и ее отца Сванте.
РБК 06:58
Происшествия

В порту Италии заблокирован круизный лайнер с 6 тыс. пассажиров

Круизный лайнер Costa Crociere, на борту которого примерно 6 тыс. пассажиров, временно заблокирован в порту Чивитавеккьи (около 100 км к югу от Рима) после того, как у двух туристов из Гонконга обнаружили симптомы вирусного заболевания.
ТАСС 05:19
Авто

GM возродит Hummer в виде 1000-сильного электропикапа

Концерн General Motors возродит название Hummer в новом электрическом пикапе GMC с 1000-сильной силовой установкой.
Автоновости дня 12:32
Теннис

В финале Australian Open сыграют Кенин и Мугуруса

Испанка Гарбинье Мугуруса и американка София Кенин сыграют в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open).
DP.RU 02:57
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