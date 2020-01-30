Политика
РБКПутин назвал условие для подписания закона о поправках в Конституцию
Президент Владимир Путин заявил, что будет принимать решение о том, подписывать ли закон об изменениях в Конституцию, после результатов общероссийского голосования. Об этом глава государства сообщил на встрече с представителями общественности.
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Космос
Опубликованы самые детальные снимки поверхности Солнца
Политика
Лукашенко назвал «монстрами» Китай, Россию, ЕС и США
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с чиновниками во время рассмотрения кадровых вопросов назвал Китай, Россию, ЕС и США экономическими «монстрами».
Общество
Мишустин раскритиковал информподачу по прожиточному минимуму
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин раскритиковал информационную подачу по снижению прожиточного минимума, которое многие восприняли как уменьшение размера МРОТ.
Общество
В Союзе садоводов разъяснили, введут ли в России «налог на огород»
Если патент куплен на 6 - 12 месяцев, то налог оплачивается в два срока, 1/3 стоимости патента - в течение 90 календарных дней с начала действия патента; 2/3 стоимости - в оставшийся срок действия.
Фигурное катание
Определен состав сборной России по фигурному катанию на чемпионат мира
Руководство Федерации фигурного катания на коньках России определило состав сборной на чемпионат мира, который пройдет в Монреале с 18 по 22 марта.
Гаджеты
Google упростила процесс перепрошивки смартфонов Android
Android Flash Tool корректно работает с браузерами: Microsoft Edge 79 и новее, Opera 43 и новее, Chrome с версии 61.
Происшествия
Mash: китайские туристы вызвали скорую в отель «Four Seasons» в Москве
Группа туристов из Китая вызвала врачей в отель "Four Seasons", расположенный в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Политика
Путин потребовал строже наказывать чиновников за хамство
Президент России Владимир Путин на встрече с общественными деятелями подчеркнул, что чиновники, который позволяют себе хамство в общении с народом, должны наказываться строже, чем простые граждане.
Энергетика
Глава польской «PGNiG» связал снижение ее капитализации с «Газпромом»
Нефтегазовая компания «PGNiG» считает, что соглашение с «Газпромом» повлияло на стоимость ее акций на рынке.
Политика
ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения обязательств десятью странами-членами организации, документ содержит ряд претензий к России.
ЖКХ
Минприроды предложило оплачивать сбор мусора по факту
Минприроды предложило перейти на оплату сбора твердых коммунальных отходов по факту и подготовило проект соответствующего постановления правительства.
Политика
Нетаньяху и Иссахар вернулись в Израиль
Политика
Лукашенко заявил, что Белоруссия ведет войну за энергоресурсы
Белоруссия ведет войну за энергоресурсы, заявил президент республики Александр Лукашенко.
Фигурное катание
Плющенко: Титова пришла ко мне от Тутберидзе с двойными прыжками
«Пришла она ко мне с двойными прыжками, ни одного тройного прыжка не было», — сказал тренер, добавив, что сейчас они с Титовой изучают четверные прыжки, а также тройной аксель.
Общество
Минюст опубликовал проект нового КоАП
Минюст России опубликовал проект нового Кодекса об административных правонарушениях.
Шоу-бизнес
Располневшая Дана Борисова поделилась снимком в купальнике
Телеведущая опубликовала фото с отдыха, на котором она позирует в купальнике кирпичного цвета.
Общество
В Москве не подтвердили сообщения о первом заболевшем коронавирусом
В секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой не подтвердили данные о первом заболевшем коронавирусом в Москве.
Хоккей
Овечкин опередил Айзермана по заброшенным шайбам в НХЛ
Политика
Названа зарплата Медведева на новой должности
Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Происшествия
В Ираке разбился американский военно-транспортный самолет
Происшествия
Суд арестовал пятерых экс-полицейских по делу Голунова
Басманный суд Москвы арестовал на два месяца пятерых бывших полицейских УВД по ЗАО ГУМВД, в том числе их бывшего начальника, по делу о фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Биатлон
Евгений Сидоров: «Драчев озаботился моей карьерой, так как хотел помочь реализоваться. Не понравилось, что начали говорить про блат»
Российский биатлонист Евгений Сидоров прокомментировал обвинения о попадании в сборную благодаря административному ресурсу.
Культура
Умерла актриса Светлана Агеева, игравшая в фильме про Шурика
Прощание с актрисой пройдет в Москве. Агеева родилась 16 января 1941 года.
Общество
В Калининграде почтили легендарный подвиг Александра Маринеско
Футбол
Федор Смолов перешел в испанский футбольный клуб
В клубе из Роттердама футболист провел 14 матчей и забил один гол. Смолов играл за «Локомотив» с августа 2018 года.
Здоровье
Минздрав назвал препараты для лечения коронавируса
Минздрав в четверг, 30 декабря, опубликовал временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции 2019-nCoV.
Экономика
Владелец Lipton задумался о продаже чайного бизнеса
Финансовый директор Unilever Грэм Питкетли заявил американской газете The Wall Street Journal, что после проверки руководство компании может принять решение о продаже части или всего чайного бизнеса, также рассматривается вариант уступки доли или выделения чайных активов в отдельную структуру.
Кино
Россиянка Юлия Чиркова стала обладательницей «Порно-Оскара»
За океаном, как сообщает «Московский комсомолец», объявили лауреатов кинопремии AVN Awards, более известной как «Порно-Оскар».