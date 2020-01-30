Политика

РБКРБКПутин назвал условие для подписания закона о поправках в Конституцию

Президент Владимир Путин заявил, что будет принимать решение о том, подписывать ли закон об изменениях в Конституцию, после результатов общероссийского голосования. Об этом глава государства сообщил на встрече с представителями общественности.
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Путин назвал условие для подписания закона о поправках в Конституцию

РБК11:26

Путин назвал условие для подписания закона о поправке к Конституции

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Путин заявил, что может не подписать поправки к Конституции, если их не поддержат граждане

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Путин назвал условие принятия поправок к Конституции

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Коммерсантъ11:15

Путин прокомментировал голосование по поправкам в Конституцию

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Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения обязательств десятью странами-членами организации, документ содержит ряд претензий к России.
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Минприроды предложило оплачивать сбор мусора по факту

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«Пришла она ко мне с двойными прыжками, ни одного тройного прыжка не было», — сказал тренер, добавив, что сейчас они с Титовой изучают четверные прыжки, а также тройной аксель.
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В секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой не подтвердили данные о первом заболевшем коронавирусом в Москве.
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Российский биатлонист Евгений Сидоров прокомментировал обвинения о попадании в сборную благодаря административному ресурсу.
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В Калининграде почтили легендарный подвиг Александра Маринеско

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Минздрав назвал препараты для лечения коронавируса

Минздрав в четверг, 30 декабря, опубликовал временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции 2019-nCoV.
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