Политика

RT на русскомRT на русскомПутин назвал условие для подписания закона о поправке к Конституции

Российский президент Владимир Путин заявил, что примет решение о подписании закона о поправке к Конституции только после результатов голосования граждан. Об этом, как передаёт РИА Новости, он сказал в ходе встречи с представителями общественности.
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Владимир Путин
Нужно, чтобы люди пришли на пункты этого голосования и сказали, хотят они этого изменения или нет, чтобы граждане нашей страны фактически и были той окончательной инстанцией, которая или принимает этот закон о поправках, или отклоняет его.
— Владимир ПутинРБК 10:54

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