Политика
RT на русскомПутин назвал условие для подписания закона о поправке к Конституции
Российский президент Владимир Путин заявил, что примет решение о подписании закона о поправке к Конституции только после результатов голосования граждан. Об этом, как передаёт РИА Новости, он сказал в ходе встречи с представителями общественности.
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Нужно, чтобы люди пришли на пункты этого голосования и сказали, хотят они этого изменения или нет, чтобы граждане нашей страны фактически и были той окончательной инстанцией, которая или принимает этот закон о поправках, или отклоняет его.
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Происшествия
В Дагестане потушили пожар в министерстве промышленности
Происшествия
Один из обвиняемых по делу Голунова частично признал вину
Максим Уметбаев, обвиняемый в превышении должностных полномочий в отношении журналиста Ивана Голунова, признался, что дал журналисту пощечину, сообщает корреспондент ИА REGNUM из зала Басманного суда 30 января.
Политика
Стала известна зарплата Медведева в Совбезе РФ
Точная сумма зарплаты бывшего премьер-министра составит 618,3 тысячи рублей. Такая зарплата установлена с 16 января 2020 года.
Общество
Сын российского миллиардера снимает квартиру в Москве и ездит на метро
Александр Фридман, 19-летний сын одного из богатейших россиян Михаила Фридмана, снимает двухкомнатную квартиру на окраине Москвы за $500 (около 31 000 рублей по текущему курсу) в месяц и добирается до работы на метро.
Шоу-бизнес
Анна Курникова и Энрике Иглесиас ждут третьего ребенка
Испанский телеканал Telemundo Entretenimiento сообщил поклонникам Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса радостную новость: в звездной семье снова ожидается пополнение.
Футбол
Жиру согласился перейти в «Лацио» и ждет разрешения «Челси»
Нападающий «Челси» и сборной Франции Оливье Жиру дал согласие на переход в «Лацио».
Общество
Собчак сняли с рейса во Внуково
Политика
Захарова назвала «циничной игрой» санкции США и Канады против Крыма
Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова новые санкции США и Канады — отказом признавать демократический выбор крымчан, которые сами определили свою судьбу на историческом референдуме.
Политика
Путин поручил разработать проект новых основ местного самоуправления
Президент России Владимир Путин поручил начать разработку проекта новых основ политики местного самоуправления до 2030 года.
Энергетика
Россия и Белоруссия завершили переговоры по тарифам на транзит нефти
Переговоры Москвы и Минска, посвященные тарифам на транзит российской нефти, завершены.
Здоровье
Минздрав назвал три препарата для лечения коронавируса
Российский Минздрав назвал три препарата для лечения коронавируса, которые обычно используются для борьбы с ВИЧ, гепатитом С и рассеянным склерозом.
Политика
Sohu: Эрдоган поставил Путину ультиматум по Сирии
Материал носит громкий заголовок о том, что Реджеп Эрдоган поставил ультиматум Владимиру Путину.
Здоровье
В Челябинске школы закрыли на карантин после смерти семиклассницы
В Челябинске закрыта на карантин школа, в которой училась 13-летняя девочка, попавшая в больницу с высокой температурой и скончавшаяся через несколько часов.
Политика
Путин поручил ужесточить ответственность за оскорбления
Как сказано в пресс-релизе, Путин поручил к июлю «рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбление и совершенствовании механизмов опровержения недостоверной информации».
Общество
РЖД отменили приказ о приостановке грузового сообщения с Китаем
В четверг вечером грузоотправители получили от РЖД уведомление (приказ N89) о приостановке грузового движения с Китаем с 31 января до нормализации эпидемиологической обстановки (есть у РБК).
Происшествия
Жителя Омска госпитализировали с подозрением на коронавирус
В Омске в инфекционную больницу доставили женщину с подозрением на коронавирус, сообщает "Омск-онлайн".
Армия и оружие
NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут
Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.
Шоу-бизнес
Пластический хирург рассказала об операциях Пугачевой
Известный пластический хирург Лейла Еприкян рассказала об операциях певицы Аллы Пугачевой.
Политика
В Раде развили идею «марша на Крым»
«Марш достоинства» на Крым является довольно рискованным для его участников мероприятием, и поэтому к нему должны присоединиться лишь «те, кто уже пожил», заявил депутат Верховной рады Украины Мустафа Джемилев в интервью изданию «Апостроф».
Происшествия
67 россиян оказались на задержанном в Италии круизном лайнере
На круизном лайнере Costa Crociere, задержанном в итальянском порту Чивитавеккья, находятся 67 россиян.
Футбол
Жамалетдинов не перейдет в «Урал»
Общество
Правительство России проиндексировало выплаты инвалидам и ветеранам
«Установить с 1 февраля 2020 года коэффициент индексации 1,030 для выплат, пособий и компенсаций», — говорится в постановлении.
Космос
Опубликованы самые детальные снимки поверхности Солнца
Американские астрономы с помощью телескопа DKIST (Daniel K. Inouye Solar Telescope), расположенного на острове Мауи Гавайского архипелага, получили наиболее подробные на сегодняшний день снимки поверхности Солнца.
Армия и оружие
В ЛНР при обстреле пострадали два человека
Политика
КПРФ предложила свои поправки в Конституцию
Заместитель председателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков рассказал о предложенных поправках КПРФ ко второму чтению законопроекта.
Политика
Путин заявил о важности увеличения численности населения России
Президент РФ Владимир Путин заявил о важности увеличения численности населения страны.
Шоу-бизнес
Вдова Коби Брайанта впервые высказалась после гибели мужа и дочери
Ванесса Брайант, вдова легендарного баскетболиста Коби Брайанта, сделала первое заявление после гибели мужа и дочери Джианны.