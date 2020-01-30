Российский президент Владимир Путин заявил, что примет решение о подписании закона о поправке к Конституции только после результатов голосования граждан. Об этом, как передаёт РИА Новости, он сказал в ходе встречи с представителями общественности.

Путин назвал условие для подписания закона о поправке к Конституции

Здоровье Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.

Общество ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку нового коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения, сообщил генеральный директор Тедрос Адханом Гебрейесус.

Общество Собчак сняли с рейса во Внуково Телеведущую Ксению Собчак сняли с рейса в аэропорту Внуково. Об этом в Telegram сообщает проект Mash.

Киберспорт Состоялся релиз Warcraft III: Reforged Почти 1,5 года у разработчиков ушло на работу над игрой. Официальный релиз состоялся этой ночью. Игра уже доступна для скачивания.

Спорт ОКР и Минспорт рекомендуют руководству ВФЛА сложить полномочия Олимпийский комитет России (ОКР) и Минспорт РФ рекомендуют руководству Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) рассмотреть вопрос сложения полномочий, включая полномочия всех членов президиума, говорится в совместном заявлении ОКР и Минспорта, опубликованном на сайте ОКР.

Хоккей Владимир Крикунов удивился вызову Андре Петерссона в сборную Швеции Главный тренер московского "Динамо" Владимир Крикунов признался, что был удивлен тому, что форвард команды Андре Петерссон вызван в сборную Швеции для участия в февральских матчах Еврохоккейтура.

Происшествия 67 россиян находятся на борту заблокированного в Италии лайнера На борту круизного лайнера Costa Crociere в порту Чивитавеккья, недалеко от Рима, оказались заблокированы около шести тысяч туристов, из которых 67 россиян, и порядка тысячи человек обслуживающего персонала - на судне проходит проверка на наличие коронавируса 2019-nCoV.

Хоккей Овечкин обошел Айзермана в списке лучших снайперов НХЛ Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин продолжает движение вверх в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги за всю историю.

Музыка Российский участник Евровидения-2020 выступит в первом полуфинале В результате жеребьевки состоявшейся в Роттердаме, стало известно, что представитель РФ выступит в первой части полуфинала песенного конкурса Евровидение-2020.

Шоу-бизнес Муж Полины Гагариной прокомментировал новые слухи о разводе Фотограф Дмитрий Исхаков дал комментарий по новым слухам о якобы его разводе и ухудшении отношений с певицей Полиной Гагариной.

Экономика Минтруд выступил за понижение прожиточного минимума "Установить по согласованию с Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за IV квартал 2019 года на душу населения 10609 рублей, для трудоспособного населения – 11510 рублей, пенсионеров – 8788 рублей, детей – 10383 рубля", - говорится в документе.