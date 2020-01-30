Политика
RT на русскомПутин назвал условие для подписания закона о поправке к Конституции
Российский президент Владимир Путин заявил, что примет решение о подписании закона о поправке к Конституции только после результатов голосования граждан. Об этом, как передаёт РИА Новости, он сказал в ходе встречи с представителями общественности.
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Политика
Путин пошутил про призыв Силуанова «беречь каждый рубль»
В своем выступлении Силуанов призвал выстроить систему управления на уровне регионов и муниципалитетов.
Здоровье
В США выявлен первый случай передачи коронавируса от человека человеку
В США в четверг, 30 января, впервые была зафиксирована передача коронавируса нового типа от человека человеку.
Хоккей
СКА прервал восьмиматчевую победную серию «Авангарда»
Здоровье
Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса
На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
Общество
Минюст опубликовал проект нового КоАП
Минюст России опубликовал проект нового Кодекса об административных правонарушениях.
Общество
Социальные выплаты и пособия в России проиндексируют с 1 февраля
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил размер индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году.
Политика
Польский ректор признался, что Сталин спас его семью от расстрела нацистами
Новый ректор Варшавской академии финансов и бизнеса Vistula Вавжинец Конарский неожиданно выпал из польского экспертного хора обличителей Владимира Путина в «фальсификации исторической правды».
Футбол
Федор Смолов перешел в испанскую «Сельту»
Общество
ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку нового коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения, сообщил генеральный директор Тедрос Адханом Гебрейесус.
Общество
Собчак сняли с рейса во Внуково
Телеведущую Ксению Собчак сняли с рейса в аэропорту Внуково. Об этом в Telegram сообщает проект Mash.
Происшествия
Таксист в Нижнем Новгороде избил пассажирку за дешевый заказ
Таксист избил пассажирку в Нижнем Новгороде за то, что «Яндекс» назначил слишком маленькую сумму заказа.
Киберспорт
Состоялся релиз Warcraft III: Reforged
Почти 1,5 года у разработчиков ушло на работу над игрой. Официальный релиз состоялся этой ночью. Игра уже доступна для скачивания.
Спорт
ОКР и Минспорт рекомендуют руководству ВФЛА сложить полномочия
Олимпийский комитет России (ОКР) и Минспорт РФ рекомендуют руководству Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) рассмотреть вопрос сложения полномочий, включая полномочия всех членов президиума, говорится в совместном заявлении ОКР и Минспорта, опубликованном на сайте ОКР.
Хоккей
Владимир Крикунов удивился вызову Андре Петерссона в сборную Швеции
Главный тренер московского "Динамо" Владимир Крикунов признался, что был удивлен тому, что форвард команды Андре Петерссон вызван в сборную Швеции для участия в февральских матчах Еврохоккейтура.
Происшествия
67 россиян находятся на борту заблокированного в Италии лайнера
На борту круизного лайнера Costa Crociere в порту Чивитавеккья, недалеко от Рима, оказались заблокированы около шести тысяч туристов, из которых 67 россиян, и порядка тысячи человек обслуживающего персонала - на судне проходит проверка на наличие коронавируса 2019-nCoV.
Происшествия
Задержана пассажирка, угрожавшая взорвать самолет в Домодедово
Хоккей
Овечкин обошел Айзермана в списке лучших снайперов НХЛ
Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин продолжает движение вверх в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги за всю историю.
Общество
Экономический форум в Сочи могут отменить из-за коронавируса
Российский инвестиционный форум в Сочи проводится с 2002 года.
Общество
В Италии объявили о распродаже домов по 1 евро
В итальянском Таранто (область Апулия) объявили о распродаже домов по 1 евро.
Музыка
Российский участник Евровидения-2020 выступит в первом полуфинале
В результате жеребьевки состоявшейся в Роттердаме, стало известно, что представитель РФ выступит в первой части полуфинала песенного конкурса Евровидение-2020.
Политика
Конгресс США отменил разрешение на применение силы в Ираке
Палата представителей конгресса США проголосовала за отмену разрешения на военные действия в Ираке от 2002 года, свидетельствуют результаты голосования.
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной прокомментировал новые слухи о разводе
Фотограф Дмитрий Исхаков дал комментарий по новым слухам о якобы его разводе и ухудшении отношений с певицей Полиной Гагариной.
Наука
Антропологи завяили, что пирсингу уже более 12 тысяч лет
Антропологи из Португалии считают, что у людей, которые жили на востоке Африки 12 тысяч лет назад, уже был пирсинг на лице.
Экономика
Минтруд выступил за понижение прожиточного минимума
"Установить по согласованию с Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за IV квартал 2019 года на душу населения 10609 рублей, для трудоспособного населения – 11510 рублей, пенсионеров – 8788 рублей, детей – 10383 рубля", - говорится в документе.
Кино
Вован и Лексус разыграли актера Хоакина Феникса от имени Греты Тунберг
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли голливудских актеров Хоакина Феникса (сыграл главную роль в «Джокере») и его невесту Руни Мару, позвонив им от лица 17-летней шведской экоактивистки Греты Тунберг и ее отца Сванте.