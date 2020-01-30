Политика

RT на русскомRT на русскомПутин назвал условие для подписания закона о поправке к Конституции

Российский президент Владимир Путин заявил, что примет решение о подписании закона о поправке к Конституции только после результатов голосования граждан. Об этом, как передаёт РИА Новости, он сказал в ходе встречи с представителями общественности.
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