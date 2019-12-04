Россия готова сохранить транзит газа через Украину, хотя украинская сторона пока предлагает России неприемлемые условия. Об этом президент России Владимир Путин сообщил журналистам на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Сербии Александаром Вучичем.

с чего всё началось

Владимир Путин подтвердил, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину. Вопрос только в том, какие требования предъявляют российской газовой компании украинские коллеги. Пока эти условия для России экономически не выгодны - сообщил российский лидер в ходе пресс-конференции в Сочи.

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