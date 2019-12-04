Политика
Комсомольская правдаПутин назвал условия Украины по транзиту газа неприемлемыми
Владимир Путин подтвердил, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину. Вопрос только в том, какие требования предъявляют российской газовой компании украинские коллеги. Пока эти условия для России экономически не выгодны - сообщил российский лидер в ходе пресс-конференции в Сочи.
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с чего всё началось
Россия готова сохранить транзит газа через Украину, хотя украинская сторона пока предлагает России неприемлемые условия. Об этом президент России Владимир Путин сообщил журналистам на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Сербии Александаром Вучичем.ТАСС09:41
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Общество
Российские школьники стали хуже читать и считать
Школьники из России по итогам международного исследования качества образования PISA (Programme for International Student Assessment) показали спад читательской, математической и естественно-научной грамотности.
Политика
МИД Украины пригрозил Казахстану демаршем за слова Токаева о Крыме
Украина намерена принять в отношении Казахстана меры дипломатического характера из-за высказывания президента страны Касым-Жомарта Токаева о Крыме.
Экономика
«Росатом» станет совладельцем купившей «Трансконтейнер» группы «Дело»
Переговоры между «Росатомом» и Шишкаревым начались уже после того, как бизнесмен объявил о своем намерении принять участие в аукционе за «Трансконтейнер», а госкорпорация получила статус единого инфраструктурного оператора по развитию Северного морского пути (СМП), рассказывает один из собеседников РБК, — это были «два параллельных процесса».
Происшествия
Неизвестные закидали снегом Вечный огонь на Марсовом поле в Петербурге
Вечный огонь на мемориале на Марсовом поле в центре Петербурга закидали снегом в среду вечером.
Общество
Instagram начнет запрашивать возраст пользователя при регистрации
Нововведение позволит Instagram рекомендовать новым молодым пользователям подходящие параметры конфиденциальности.
Общество
Егор Жуков выступил с последним словом в суде
Студент Высшей школы экономики (ВШЭ) Егор Жуков, которого обвиняют в призывах к экстремизму в рамках «дела 27 июля» о массовых беспорядках, выступил с последним словом в суде, сообщает «Новая газета».
Армия и оружие
Пентагон оценил важность прямого диалога министров обороны РФ и США
Американский министр обороны Марк Эспер считает важным и необходимым восстановление прямых контактов между руководителями военных ведомств США и РФ.
Авто
В России подешевели автомобили Ravon
Политика
Путин заявил о затягивании Болгарией строительства «Турецкого потока»
Болгария сознательно затягивает строительство «Турецкого потока» на своей территории, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции с сербским коллегой Александром Вучичем.
Армия и оружие
Отказ США от СНВ-3 приведет к ядерной войне. Колонка Евгения Беня
В США допускают прекращение СНВ-3 После того, как Белый дом простимулировал прекращение действия ДРСМД, что привело стороны к отказу от него, в американских СМИ не раз муссировалась информация о том, что группа американских конгрессменов не прочь отказаться и от пролонгации СНВ-3 в 2021 году.
Армия и оружие
США заявили о задержании судна с иранским оружием в Османском заливе
Экипаж американского эсминца "Форест Шерман" задержал в Османском заливе судно с частями ракет.
Здоровье
На Сахалине опровергли информацию о просроченных лекарствах в облбольнице
В свою очередь, информацию о просроченных лекарствах в больнице назвали ложью и клеветой.
Политика
Сенат Чехии объявил 21 августа днём памяти подавления «Пражской весны»
Новый закон призван закрепить в официальном чешском календаре дату памяти событий так называемой «Пражской весны», когда 21 августа 1968 года в Чехословакию с целью недопущения вырывания страны из социалистического блока были введены войска государств — членов Варшавского договора: СССР, ГДР, Польши, Болгарии и Венгрии.
Общество
В мессенджере TamTam заявили о блокировке террористических каналов
Российский мессенджер TamTam (запущен компанией Mail.ru Group) оперативно блокирует каналы и чаты с любыми проявлениями пропаганды насилия и терроризма, заявили «URA.RU» в пресс-службе сервиса.
Футбол
В Петербурге начали выдавать паспорта болельщиков на Евро-2020
Во вторник, 3 декабря, стало известно, что в Петербурге начали выдавать паспорта болельщиков на чемпионат Европы 2020.
Экономика
Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года
Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
Происшествия
За нападение на капитана «Амура» возбуждено уголовное дело
Характер травм, полученный хоккеистом (открытая черепно-мозговая травма, линейный перелом правой теменной и височных костей, внутримозговая гематома) позволил органам правопорядка возбудить уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева тайно вышла замуж
Модель и телеведущая Виктория Лопырева вышла замуж за своего возлюбленного Игоря Булатова.
Политика
Трамп назвал Трюдо «двуличным» и покинул саммит НАТО
Президент США Дональд Трамп назвал канадского премьера Джастина Трюдо «двуличным» из-за насмешек, сообщает The Independent.
Спорт
РУСАДА призывает отстранить всех тренеров сборной по легкой атлетике
Помимо тренерского штаба национальной команды, РУСАДА предложило отстранить должностных лиц в национальном и региональных центрах спортивной подготовки (ЦСП) легкоатлетов с последующей их заменой на кандидатуры, согласованные с рабочей группой и РУСАДА.
Футбол
Фати продлил контракт с «Барселоной», сумма отступных – 170 млн евро
Отмечается, что теперь сумма отступных за игрока составляет 170 млн евро.
Культура
Картину Поля Гогена продали на аукционе в Париже за €9,5 млн
Экономика
Правительство России по графику «осушает» порты Латвии
Правительство РФ согласовало конкретный график прекращения транзита грузов через порты Латвии с российскими бизнесменами, пишет портал tvnet.lv.
Шоу-бизнес
Отец Фриске пожелал Шепелеву смерти после его интервью Собчак
Ранее шоумен и телеведущий Дмитрий Шепелев, пожаловался на «коллапс» в своем Instagram после смерти жены — певицы Жанны Фриске.
Политика
Президент Польши отказался считать Россию врагом
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что считает Россию сложным соседом, но подчеркнул, что речь не идет о враждебности.
Общество
ФАС уличила производителей стиральных порошков в двойных стандартах
Федеральная антимонопольная служба вынесла производителям стиральных порошков Ariel и Persil и шоколада Lindt предупреждения из-за того, что их товары, продающиеся в России, отличаются по качеству от таких же за рубежом.
Хоккей
Армейцы победили «Ак Барс» и сохранили лидерство
Встреча лидеров «Запада» – а СКА в сезоне вышел на первое место в своей конференции впервые благодаря победе над ЦСКА в Москве – и «Востока» собрала полные трибуны Ледового дворца.
Авто
Hyundai слегка рассекретил новый Sonata N-Line
Корейская компания Hyundai слегка рассекретила новый Sonata N-Line, который даже показали в камуфляже представителям СМИ.