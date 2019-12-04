Политика

Комсомольская правдаКомсомольская правдаПутин назвал условия Украины по транзиту газа неприемлемыми

Владимир Путин подтвердил, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину. Вопрос только в том, какие требования предъявляют российской газовой компании украинские коллеги. Пока эти условия для России экономически не выгодны - сообщил российский лидер в ходе пресс-конференции в Сочи.
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с чего всё началось

Путин заявил, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину

Россия готова сохранить транзит газа через Украину, хотя украинская сторона пока предлагает России неприемлемые условия. Об этом президент России Владимир Путин сообщил журналистам на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Сербии Александаром Вучичем.
ТАСС09:41

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Эксперты назвали способы выхода из газового конфликта России и Украины

Московский Комсомолец12:18

Путин признал условия Украины по транзиту газа неприемлемыми

РИА Новости08:54

Путин назвал условия Киева по транзиту газа неприемлемыми

РБК10:42

Путин заявил, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину

ТАСС09:41

Путин прокомментировал ситуацию с транзитом газа через Украину

RT на русском09:04

Путин отверг условия Киева по продолжению транзита газа

Lenta.ru08:58

«Условия, которые нам предлагают, экономически неприемлемы»

Коммерсантъ11:57
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Общество

Российские школьники стали хуже читать и считать

Школьники из России по итогам международного исследования качества образования PISA (Programme for International Student Assessment) показали спад читательской, математической и естественно-научной грамотности.
ТАСС вчера в 05:00
Политика

МИД Украины пригрозил Казахстану демаршем за слова Токаева о Крыме

Украина намерена принять в отношении Казахстана меры дипломатического характера из-за высказывания президента страны Касым-Жомарта Токаева о Крыме.
ТАСС 11:33
Экономика

«Росатом» станет совладельцем купившей «Трансконтейнер» группы «Дело»

Переговоры между «Росатомом» и Шишкаревым начались уже после того, как бизнесмен объявил о своем намерении принять участие в аукционе за «Трансконтейнер», а госкорпорация получила статус единого инфраструктурного оператора по развитию Северного морского пути (СМП), рассказывает один из собеседников РБК, — это были «два параллельных процесса».
РБК 02 декабря в 16:00
Происшествия

Неизвестные закидали снегом Вечный огонь на Марсовом поле в Петербурге

Вечный огонь на мемориале на Марсовом поле в центре Петербурга закидали снегом в среду вечером.
ТАСС 10:32
Общество

Instagram начнет запрашивать возраст пользователя при регистрации

Нововведение позволит Instagram рекомендовать новым молодым пользователям подходящие параметры конфиденциальности.
Радио Комсомольская правда 15:45
Общество

Егор Жуков выступил с последним словом в суде

Студент Высшей школы экономики (ВШЭ) Егор Жуков, которого обвиняют в призывах к экстремизму в рамках «дела 27 июля» о массовых беспорядках, выступил с последним словом в суде, сообщает «Новая газета».
РБК 16:34
Армия и оружие

Пентагон оценил важность прямого диалога министров обороны РФ и США

Американский министр обороны Марк Эспер считает важным и необходимым восстановление прямых контактов между руководителями военных ведомств США и РФ.
Российская газета 18:13
Авто

В России подешевели автомобили Ravon

32CARS.ru 03:40
Политика

Путин заявил о затягивании Болгарией строительства «Турецкого потока»

Болгария сознательно затягивает строительство «Турецкого потока» на своей территории, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции с сербским коллегой Александром Вучичем.
RT на русском 12:09
Армия и оружие

Отказ США от СНВ-3 приведет к ядерной войне. Колонка Евгения Беня

В США допускают прекращение СНВ-3 После того, как Белый дом простимулировал прекращение действия ДРСМД, что привело стороны к отказу от него, в американских СМИ не раз муссировалась информация о том, что группа американских конгрессменов не прочь отказаться и от пролонгации СНВ-3 в 2021 году.
ФАН 11:24
Происшествия

Минобороны расформирует часть, где служил рядовой Шамсутдинов

РБК 05:31
Армия и оружие

США заявили о задержании судна с иранским оружием в Османском заливе

Экипаж американского эсминца "Форест Шерман" задержал в Османском заливе судно с частями ракет.
РЕН ТВ 16:57
Здоровье

На Сахалине опровергли информацию о просроченных лекарствах в облбольнице

В свою очередь, информацию о просроченных лекарствах в больнице назвали ложью и клеветой.
REGNUM 18:33
Политика

Сенат Чехии объявил 21 августа днём памяти подавления «Пражской весны»

Новый закон призван закрепить в официальном чешском календаре дату памяти событий так называемой «Пражской весны», когда 21 августа 1968 года в Чехословакию с целью недопущения вырывания страны из социалистического блока были введены войска государств — членов Варшавского договора: СССР, ГДР, Польши, Болгарии и Венгрии.
REGNUM 18:10
Общество

В мессенджере TamTam заявили о блокировке террористических каналов

Российский мессенджер TamTam (запущен компанией Mail.ru Group) оперативно блокирует каналы и чаты с любыми проявлениями пропаганды насилия и терроризма, заявили «URA.RU» в пресс-службе сервиса.
URA.Ru 06:09
Футбол

В Петербурге начали выдавать паспорта болельщиков на Евро-2020

Во вторник, 3 декабря, стало известно, что в Петербурге начали выдавать паспорта болельщиков на чемпионат Европы 2020.
Форпост Северо-Запад вчера в 03:11
Экономика

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
РИА Новости 08:30
Происшествия

За нападение на капитана «Амура» возбуждено уголовное дело

Характер травм, полученный хоккеистом (открытая черепно-мозговая травма, линейный перелом правой теменной и височных костей, внутримозговая гематома) позволил органам правопорядка возбудить уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
Sportbox.RU 03:44
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева тайно вышла замуж

Модель и телеведущая Виктория Лопырева вышла замуж за своего возлюбленного Игоря Булатова.
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Политика

Трамп назвал Трюдо «двуличным» и покинул саммит НАТО

Президент США Дональд Трамп назвал канадского премьера Джастина Трюдо «двуличным» из-за насмешек, сообщает The Independent.
Lenta.ru 09:37
Спорт

РУСАДА призывает отстранить всех тренеров сборной по легкой атлетике

Помимо тренерского штаба национальной команды, РУСАДА предложило отстранить должностных лиц в национальном и региональных центрах спортивной подготовки (ЦСП) легкоатлетов с последующей их заменой на кандидатуры, согласованные с рабочей группой и РУСАДА.
РИА Новости 16:23
Футбол

Фати продлил контракт с «Барселоной», сумма отступных – 170 млн евро

Отмечается, что теперь сумма отступных за игрока составляет 170 млн евро.
Советский спорт 14:48
Культура

Картину Поля Гогена продали на аукционе в Париже за €9,5 млн

ТАСС вчера в 18:19
Экономика

Правительство России по графику «осушает» порты Латвии

Правительство РФ согласовало конкретный график прекращения транзита грузов через порты Латвии с российскими бизнесменами, пишет портал tvnet.lv.
REGNUM 02 декабря в 16:21
Шоу-бизнес

Отец Фриске пожелал Шепелеву смерти после его интервью Собчак

Ранее шоумен и телеведущий Дмитрий Шепелев, пожаловался на «коллапс» в своем Instagram после смерти жены — певицы Жанны Фриске.
ФАН 13:25
Политика

Президент Польши отказался считать Россию врагом

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что считает Россию сложным соседом, но подчеркнул, что речь не идет о враждебности.
РБК 14:45
Общество

ФАС уличила производителей стиральных порошков в двойных стандартах

Федеральная антимонопольная служба вынесла производителям стиральных порошков Ariel и Persil и шоколада Lindt предупреждения из-за того, что их товары, продающиеся в России, отличаются по качеству от таких же за рубежом.
РИА Новости 09:35
Хоккей

Армейцы победили «Ак Барс» и сохранили лидерство

Встреча лидеров «Запада» – а СКА в сезоне вышел на первое место в своей конференции впервые благодаря победе над ЦСКА в Москве – и «Востока» собрала полные трибуны Ледового дворца.
Петербургский дневник 14:13
Авто

Hyundai слегка рассекретил новый Sonata N-Line

Корейская компания Hyundai слегка рассекретила новый Sonata N-Line, который даже показали в камуфляже представителям СМИ.
Picsnews.net 05:51
Футбол

«Тоттенхэм» с Моуринью потерпел первое поражение в матче с «МЮ»

РБК 18:19
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