Путин отметил, что блоковые стереотипы мышления прошлых лет не могут быть хорошим инструментом для поиска и принятия эффективных решений.

с чего всё началось

Сегодня мы обязаны исходить из того, что расширение НАТО, развитие её военной инфраструктуры вблизи российских границ — это одна из потенциальных угроз безопасности нашей страны.

В НАТО руководствуются устаревшими стереотипами мышления, на основе которых нельзя принимать эффективные решения в современном мире. На это обратил внимание президент России Владимир Путин в ходе совещания, посвященного гособоронзаказу в интересах нужд Военно-морского флота 3 декабря.

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