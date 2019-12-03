Политика

ИзвестияИзвестияПутин назвал устаревшими стереотипы мышления НАТО

В НАТО руководствуются устаревшими стереотипами мышления, на основе которых нельзя принимать эффективные решения в современном мире. На это обратил внимание президент России Владимир Путин в ходе совещания, посвященного гособоронзаказу в интересах нужд Военно-морского флота 3 декабря.
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Владимир Путин
Сегодня мы обязаны исходить из того, что расширение НАТО, развитие её военной инфраструктуры вблизи российских границ — это одна из потенциальных угроз безопасности нашей страны.
— Владимир ПутинRT на русском 08:53
с чего всё началось

Путин заявил, что расширение НАТО представляет угрозу для России

Путин отметил, что блоковые стереотипы мышления прошлых лет не могут быть хорошим инструментом для поиска и принятия эффективных решений.
РИА Новости08:25

Подробнее о событии

Путин заявил о «некорректных» действиях НАТО в отношении России

Интерфакс08:54

Путин: устаревшие стереотипы мышления НАТО не могут быть инструментом сотрудничества

ТАСС08:16

Путин указал на опасность расширения НАТО для России

Газета.Ru08:35

Путин назвал устаревшими стереотипы мышления НАТО

Известия08:31

Путин назвал приближение НАТО к границам России угрозой безопасности

Московский Комсомолец08:28

Путин заявил, что расширение НАТО представляет угрозу для России

РИА Новости08:25

Путин назвал расширение НАТО потенциальной угрозой для России

RT на русском08:53
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Кино

Кит Харингтон объяснил убийство Дейенерис в «Игре престолов»

Известия 07:38
Армия и оружие

Путин рассказал об оснащении ВМФ России современным оружием на 68%

iReactor 08:10
Общество

Российские школьники стали хуже читать и считать

Школьники из России по итогам международного исследования качества образования PISA (Programme for International Student Assessment) показали спад читательской, математической и естественно-научной грамотности.
ТАСС 05:00
Экономика

Медведев выделил 45 млрд рублей регионам с эффективными властями

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении 45 млрд рублей грантов между 50 российскими регионами с самыми эффективными руководителями и органами исполнительной власти.
RT на русском 03:09
Происшествия

В Новом Уренгое кот вытолкнул ребенка из окна

В Новом Уренгое семилетняя девочка упала с девятого этажа из-за кота.
Вести.Ru 06:59
Политика

Зеленский призвал США помочь в «возвращении» Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский полагает, что американские власти могут помочь Украине в ситуации вокруг Крыма.
Политическая Экспертиза вчера в 05:01
Политика

Экс-депутата Госдумы Шлегеля отстранили от работы в Германии

Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель сообщил, что его отстранили от работы в международной компании по информационной безопасности Acronis в Германии, пишет РБК.
РИА Новости 04:45
Политика

Киев намерен привлечь НАТО к урегулированию в Донбассе для руксита

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил о намерении Киева привлечь НАТО к урегулированию конфликта в Донбассе.
RT на русском 07:19
Кино

Опубликован первый трейлер «Черной вдовы»

Премьера в России - 30 апреля 2020 Студия Marvel опубликовала первый трейлер суперегеройского фильма "Черная вдова" со Скарлетт Йоханссон в главной роли.
Газета.Ru 02:57
Общество

Текущее десятилетие может стать самым жарким в истории метеонаблюдений

Текущее десятилетие может стать самым жарким с начала метеонаблюдений.
Москва 24 07:47
Политика

Сербия приостанавливает закупки оружия, заявил Вучич

Руководство Сербии решило приостановить дальнейшие закупки вооружений и заняться реформой армии, сообщил президент страны Александр Вучич в ходе визита белорусского лидера Александра Лукашенко.
РИА Новости 07:27
Происшествия

В ГИБДД уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом под Воронежем

Госавтоинспекция уточнила данные о пострадавших в ДТП с участием автобуса в Воронежской области.
ТАСС 06:59
Общество

Лучшие и худшие наряды звезд на British Fashion Awards 2019

Наоми Кэмпбелл получила на British Fashion Awards 2019 звание "Икона стиля" и тут же доказала, что не зря.
Wday.ru 00:26
Кино

Вышел тизер нового фильма о Джеймсе Бонде

В сети появился короткий тизер фильма «Не время умирать», 25-го в серии об агенте MI6 Джеймсе Бонде.
Аргументы и Факты вчера в 06:10
Шоу-бизнес

Лещенко прокомментировал оговорку Бузовой на музыкальной премии

Народный артист РСФСР Лев Лещенко заявил, что не обижается на певицу Ольгу Бузову, которая допустила ошибку в его фамилии на музыкальной премии "Золотой хит – 2019".
РИА Новости 08:14
Происшествия

В ГИБДД прокомментировали смертность на российских дорогах

Позднее Госавтоинспекция скорректировала данные, отметив, что в 2019 году происходит снижение уровня смертности на российских дорогах почти на 9,5%.
RT на русском вчера в 03:09
Политика

Пилоты самолета Путина рассказали о посадке в сильном тумане в Бишкеке

Пилоты самолета российского лидера Владимира Путина рассказали, как посадили аваилайнер в Бишкеке во время сильного тумана.
РЕН ТВ 01 декабря в 19:26
Общество

ГИБДД исключит «площадку» из экзамена на права

ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.
РИА Новости 04:28
Общество

Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Известия вчера в 08:36
Политика

Второе Солсбери: немецкие прокуроры считают Россию причастной к убийству чеченского боевика в Берлине

Федеральные прокуроры Германии считают, что российская разведка причастна к убийству в Берлине грузинского гражданина Зелимхана Хангошвили.
Ruposters.ru 08:47
Политика

СБ Украины объявила Цемаха в розыск

Служба безопасности Украины объявила в розыск бывшего командира одного из подразделений "противовоздушной обороны" самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимира Цемаха, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:59
Политика

Венгрия попросила Россию помочь бороться с националистами на Украине

Lenta.ru 07:59
Энергетика

Россия и Украина договорились о транзите нефти на десять лет

Украинская «Укртранснафта» и российская «Транснефть» заключили соглашение о продлении действующего контракта на транзит нефти через территорию Украины на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030-го.
Lenta.ru 08:03
Здоровье

Количество ВИЧ-инфицированных в России превысило 1 млн человек

Число ВИЦ-инфицированных в России составило 1,06 млн человек, сообщил Интерфаксу глава Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе с ВИЧ-инфекцией, академик РАН Вадим Покровский.
DP.RU 01 декабря в 04:14
Политика

Bild: США готовят санкции против «Северного потока-2»

Ранее НСН писала, что конгрессмены США считают, что санкции против газопровода «Северный поток — 2» должны войти в оборонный бюджет на 2020 год.
Национальная служба новостей вчера в 02:32
Экономика

Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы

Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы.
REGNUM вчера в 15:58
Транспорт

Проезд в московском метро подорожает

По новым правилам, разовая поездка по карте "Тройка" в метро, поездах Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров в зоне "Центральная" составит 40 рублей, а билет "Единый" на одну поездку будет стоить пассажирам 57 рублей.
Газета.Ru 08:02
Происшествия

Солдат-срочник умер после отказа мыть туалеты

Как стало известно, 19-летний Владимир Кялов отправился на службу в воинскую часть 20925 ВКС РФ из Ставрополя.
Наша версия 08:14
Здоровье

Доктор Мясников перечислил опасные для пожилых людей лекарства

Известный телеведущий и врач Александр Мясников в программе «О самом главном» назвал лекарственные препараты, прием которых может быть опасным для пожилых людей.
ФедералПресс 01 декабря в 21:52
Происшествия

В Мытищах нарушитель напал с ножом на полицейского

19 октября в в переходе станции метро «Савеловская» в Москве нетрезвый мужчина ударил ножом в грудь полицейского, который пытался проверить у него документы.
Известия 06:44
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