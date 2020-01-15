Создание условий для увеличения реальных доходов россиян является важнейшей задачей правительства РФ и Центрального банка, заявил президент страны Владимир Путин во время обращения с посланием к Федеральному собранию в среду, 15 января, в Москве.

Политика Путин предложил изменить Конституцию 1. Путин рассказал об изменениях в основной закон страны Президент России в среду, 15 января, огласил ежегодное послание Федеральному собранию, в котором рассказал о возможных изменениях в Конституции страны.

Авто УАЗ «Патриот» получил «антарктическую» спецверсию Из других внешних отличий внедорожника в новой спецверсии стоит выделить экспедиционный багажник на крыше с лестницей на пятой двери, сертифицированные и устанавливаемые на заводе в процессе производства, а также противотуманные фары и шильды с названием серии в нижней части двери водителя и на контейнере запасного колеса.

Экономика Топилин оценил расходы на увеличение маткапитала в 100 млрд рублей Глава Минтруда РФ Максим Топилин оценил расходы на предложения президента России Владимира Путина по материнскому капиталу, озвученные в послании Федеральному собранию, в сумму порядка 100 млрд рублей в текущем году.

Экономика Россия планирует ограничить экспорт зерна Россия может ввести квоту на экспорт зерна – с 1 января по 30 июня 2020 г. (т. е. до конца сельскохозяйственного сезона) можно будет вывезти не более 20 млн т. Такое ограничение предлагается в подготовленном Минсельхозом проекте постановления правительства, с которым ознакомились «Ведомости».

Общество Путин объявил о введении доплаты классным руководителям С 1 сентября 2020 года президент вводит специальную доплату для классных руководителей, которая будет составлять не менее пяти тысяч рублей.

Общество Социальные контракты будут введены во всех субъектах России Президент России Владимир Путин поручил правительству учесть имеющийся опыт механизма социальных контрактов и внедрить его с 2021 года во всех субъектах Федерации.

Общество Путин объявил об изменении системы оплаты труда врачей «С этого года начнет поэтапно внедряться новая система оплаты труда в здравоохранении, основанная на прозрачных, справедливых и понятных правилах, с установлением фиксированной доли окладов в заработной плате», — сказал глава государства.

Футбол «Барселона» представила Сетьена Каталонский клуб представил тренера журналистам после утренней тренировки. Сетьен подписал с «Барселоной» контракт сроком на 2,5 года.