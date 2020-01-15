Экономика
ИзвестияПутин назвал рост доходов россиян важнейшей задачей правительства
Создание условий для увеличения реальных доходов россиян является важнейшей задачей правительства РФ и Центрального банка, заявил президент страны Владимир Путин во время обращения с посланием к Федеральному собранию в среду, 15 января, в Москве.
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Политика
Путин предложил изменить Конституцию
1. Путин рассказал об изменениях в основной закон страны Президент России в среду, 15 января, огласил ежегодное послание Федеральному собранию, в котором рассказал о возможных изменениях в Конституции страны.
Кино
Фёдор Добронравов рассказал, когда выйдет новый сезон сериала «Сваты»
Актёр российского сериала «Сваты» Фёдор Добронравов рассказал, когда состоится премьера седьмого сезона телешоу.
Авто
УАЗ «Патриот» получил «антарктическую» спецверсию
Из других внешних отличий внедорожника в новой спецверсии стоит выделить экспедиционный багажник на крыше с лестницей на пятой двери, сертифицированные и устанавливаемые на заводе в процессе производства, а также противотуманные фары и шильды с названием серии в нижней части двери водителя и на контейнере запасного колеса.
Экономика
Топилин оценил расходы на увеличение маткапитала в 100 млрд рублей
Глава Минтруда РФ Максим Топилин оценил расходы на предложения президента России Владимира Путина по материнскому капиталу, озвученные в послании Федеральному собранию, в сумму порядка 100 млрд рублей в текущем году.
Происшествия
Две квартиры пострадали при взрыве газа в жилом доме в Уфе
При взрыве бытового газа в многоквартирном двухэтажном жилом доме в Уфе повреждения получили две квартиры.
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от королевских привилегий
Жена принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от королевских привилегий.
Политика
Путин призвал пять ядерных держав устранить угрозы глобальной войны
Пять ядерных держав, которые основали Организацию Объединенных Наций, несут особую ответственность за сохранение и развитие человечества, считает Владимир Путин.
Автоспорт
Шибалов выиграл 10-й этап «Дакара» в зачете грузовиков
«КАМАЗ-мастер» продолжает тотально доминировать на ралли-марафоне «Дакар» в зачете грузовиков. На этот раз победа досталась Антону Шибалову.
Экономика
Россия планирует ограничить экспорт зерна
Россия может ввести квоту на экспорт зерна – с 1 января по 30 июня 2020 г. (т. е. до конца сельскохозяйственного сезона) можно будет вывезти не более 20 млн т. Такое ограничение предлагается в подготовленном Минсельхозом проекте постановления правительства, с которым ознакомились «Ведомости».
Футбол
Тедеско: после отпуска удивил Айртон
Удивил Айртон, не ожидали мы, что он вернётся блондином.
Общество
Путин объявил о введении доплаты классным руководителям
С 1 сентября 2020 года президент вводит специальную доплату для классных руководителей, которая будет составлять не менее пяти тысяч рублей.
Общество
Социальные контракты будут введены во всех субъектах России
Президент России Владимир Путин поручил правительству учесть имеющийся опыт механизма социальных контрактов и внедрить его с 2021 года во всех субъектах Федерации.
Происшествия
Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк отметила день рождения дочери в клинике
Актриса Анастасия Заворотнюк из-за состояния здоровья отметила день рождения дочери в клинике.
Общество
В России урежут пенсии в 2020 году
Некоторых российских пенсионеров в наступившем 2020 году ждет сокращение пенсионных выплат.
Общество
Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира на одну строчку
В первую пятерку "лучших стран" вошли также Германия и Австралия. Россия - на 23 месте, наша страна поднялась на одну позицию.
Энергетика
Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти
Белоруссия направила Казахстану запрос на поставку нефти, сообщил журналистам глава казахстанского Минэнерго Нурлан Ногаев.
Хоккей
Бэкстрем считает, что Овечкин подпишет контракт с «Вашингтоном» 2 июля
Форвард «Вашингтона» Никлас Бэкстрем, ранее подписавший пятилетний контракт с клубом, предположил, когда капитан команды Александр Овечкин продлит свое соглашение.
Шоу-бизнес
Помолодевшая Пугачева стала копией Орбакайте на новом селфи
Свое новое селфи выглядящая помолодевшей и посвежевшей Пугачева посвятила празднованию Нового года по старому стилю. — написала звезда.
Общество
Путин объявил об изменении системы оплаты труда врачей
«С этого года начнет поэтапно внедряться новая система оплаты труда в здравоохранении, основанная на прозрачных, справедливых и понятных правилах, с установлением фиксированной доли окладов в заработной плате», — сказал глава государства.
Игры
Вышел новый трейлер Resident Evil 3
В официальном канале опубликовали новый трейлер.
Футбол
«Барселона» представила Сетьена
Каталонский клуб представил тренера журналистам после утренней тренировки. Сетьен подписал с «Барселоной» контракт сроком на 2,5 года.
Финансы
Средняя максимальная ставка по вкладам в банках достигла минимума
Средняя максимальная ставка по вкладам российских банков из топ-10 в первой декаде января снизилась до 5,93% годовых, достигнув абсолютного минимума, следует из материалов ЦБ.
Армия и оружие
В Турции назвали сроки ввода в строй С-400
Политика
Путин: перед Россией стоят прорывные исторические задачи России
Обращаясь к Федеральному собранию, президент обозначил задачи, которые стоят перед Россией, назвав их "прорывными" и "историческими".
Общество
Оставленную на пять лет в клинике девочку перестали навещать
Родители, которые не забирают дочь из московской клиники «Мать и дитя» уже пять лет, в последнее время не навещали ребенка.
Футбол
Семак рассказал, как проходят тренировки Кокорина и Малкома в Катаре
Пресс-служба футбольного клуба «Зенит» сообщила, что главный тренер Сергей Семак прокомментировал восстановление Александра Кокорина и Малкома.
Шоу-бизнес
Об отношениях с женами хоккеиста Телегина рассказала мама Пелагеи
Светлана Ханова, мать певицы Пелагеи подтвердила тот факт, что ее дочь разводится с хоккеистом Иваном Телегиным из Новокузнецка.
Экономика
Сдающих квартиры обяжут уплатить 200 миллиардов налогов
Собственников сдающегося внаем жилья могут обязать зарегистрироваться на специальной платформе и платить налоги.