Экономика

ИзвестияИзвестияПутин назвал рост доходов россиян важнейшей задачей правительства

Создание условий для увеличения реальных доходов россиян является важнейшей задачей правительства РФ и Центрального банка, заявил президент страны Владимир Путин во время обращения с посланием к Федеральному собранию в среду, 15 января, в Москве.
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Путин назвал важнейшей задачей правительства и ЦБ повышение уровня доходов граждан

ТАСС05:30

Путин назвал важнейшую задачу в экономике

Взгляд.ру04:48

Путин рассказал, как поднять доходы населения

НТВ05:00

Путин назвал повышение уровня доходов россиян важнейшей задачей

Life.ru04:57

Путин назвал важнейшую задачу в экономике

Росбалт04:54

Путин назвал рост доходов россиян важнейшей задачей правительства

Известия05:16

Путин: инфляция находится на предсказуемо низком уровне

Комсомольская правда04:48
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Политика

Путин предложил изменить Конституцию

1. Путин рассказал об изменениях в основной закон страны Президент России в среду, 15 января, огласил ежегодное послание Федеральному собранию, в котором рассказал о возможных изменениях в Конституции страны.
Lenta.ru 06:04
Кино

Фёдор Добронравов рассказал, когда выйдет новый сезон сериала «Сваты»

Актёр российского сериала «Сваты» Фёдор Добронравов рассказал, когда состоится премьера седьмого сезона телешоу.
News.ru вчера в 10:24
Авто

УАЗ «Патриот» получил «антарктическую» спецверсию

Из других внешних отличий внедорожника в новой спецверсии стоит выделить экспедиционный багажник на крыше с лестницей на пятой двери, сертифицированные и устанавливаемые на заводе в процессе производства, а также противотуманные фары и шильды с названием серии в нижней части двери водителя и на контейнере запасного колеса.
Движок 05:36
Экономика

Топилин оценил расходы на увеличение маткапитала в 100 млрд рублей

Глава Минтруда РФ Максим Топилин оценил расходы на предложения президента России Владимира Путина по материнскому капиталу, озвученные в послании Федеральному собранию, в сумму порядка 100 млрд рублей в текущем году.
ТАСС 05:56
Происшествия

Две квартиры пострадали при взрыве газа в жилом доме в Уфе

При взрыве бытового газа в многоквартирном двухэтажном жилом доме в Уфе повреждения получили две квартиры.
RT на русском вчера в 23:24
Общество

Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от королевских привилегий

Жена принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от королевских привилегий.
Lenta.ru 05:31
Политика

Путин призвал пять ядерных держав устранить угрозы глобальной войны

Пять ядерных держав, которые основали Организацию Объединенных Наций, несут особую ответственность за сохранение и развитие человечества, считает Владимир Путин.
Вести.Ru 05:21
Автоспорт

Шибалов выиграл 10-й этап «Дакара» в зачете грузовиков

«КАМАЗ-мастер» продолжает тотально доминировать на ралли-марафоне «Дакар» в зачете грузовиков. На этот раз победа досталась Антону Шибалову.
Bookmaker-ratings.ru 05:00
Экономика

Россия планирует ограничить экспорт зерна

Россия может ввести квоту на экспорт зерна – с 1 января по 30 июня 2020 г. (т. е. до конца сельскохозяйственного сезона) можно будет вывезти не более 20 млн т. Такое ограничение предлагается в подготовленном Минсельхозом проекте постановления правительства, с которым ознакомились «Ведомости».
Ведомости вчера в 15:56
Футбол

Тедеско: после отпуска удивил Айртон

Удивил Айртон, не ожидали мы, что он вернётся блондином.
Чемпионат 06:06
Общество

Путин объявил о введении доплаты классным руководителям

С 1 сентября 2020 года президент вводит специальную доплату для классных руководителей, которая будет составлять не менее пяти тысяч рублей.
Комсомольская правда 04:36
Общество

Социальные контракты будут введены во всех субъектах России

Президент России Владимир Путин поручил правительству учесть имеющийся опыт механизма социальных контрактов и внедрить его с 2021 года во всех субъектах Федерации.
Комиинформ 05:20
Происшествия

Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки

РИА Новости 01:35
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк отметила день рождения дочери в клинике

Актриса Анастасия Заворотнюк из-за состояния здоровья отметила день рождения дочери в клинике.
URA.Ru 02:28
Общество

В России урежут пенсии в 2020 году

Некоторых российских пенсионеров в наступившем 2020 году ждет сокращение пенсионных выплат.
Primpress.ru вчера в 13:30
Общество

Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира на одну строчку

В первую пятерку "лучших стран" вошли также Германия и Австралия. Россия - на 23 месте, наша страна поднялась на одну позицию.
Газета.Ru 06:10
Энергетика

Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти

Белоруссия направила Казахстану запрос на поставку нефти, сообщил журналистам глава казахстанского Минэнерго Нурлан Ногаев.
РИА Новости 01:00
Хоккей

Бэкстрем считает, что Овечкин подпишет контракт с «Вашингтоном» 2 июля

Форвард «Вашингтона» Никлас Бэкстрем, ранее подписавший пятилетний контракт с клубом, предположил, когда капитан команды Александр Овечкин продлит свое соглашение.
Спорт-Экспресс 02:46
Шоу-бизнес

Помолодевшая Пугачева стала копией Орбакайте на новом селфи

Свое новое селфи выглядящая помолодевшей и посвежевшей Пугачева посвятила празднованию Нового года по старому стилю. — написала звезда.
WMJ.ru 13 января в 12:31
Общество

Путин объявил об изменении системы оплаты труда врачей

«С этого года начнет поэтапно внедряться новая система оплаты труда в здравоохранении, основанная на прозрачных, справедливых и понятных правилах, с установлением фиксированной доли окладов в заработной плате», — сказал глава государства.
Lenta.ru 04:55
Игры

Вышел новый трейлер Resident Evil 3

В официальном канале опубликовали новый трейлер.
КМВ Новости вчера в 12:51
Футбол

«Барселона» представила Сетьена

Каталонский клуб представил тренера журналистам после утренней тренировки. Сетьен подписал с «Барселоной» контракт сроком на 2,5 года.
Sports.ru вчера в 08:11
Финансы

Средняя максимальная ставка по вкладам в банках достигла минимума

Средняя максимальная ставка по вкладам российских банков из топ-10 в первой декаде января снизилась до 5,93% годовых, достигнув абсолютного минимума, следует из материалов ЦБ.
Коммерсантъ 05:44
Армия и оружие

В Турции назвали сроки ввода в строй С-400

Взгляд.ру 05:39
Политика

Путин: перед Россией стоят прорывные исторические задачи России

Обращаясь к Федеральному собранию, президент обозначил задачи, которые стоят перед Россией, назвав их "прорывными" и "историческими".
Pravda.Ru 05:58
Общество

Оставленную на пять лет в клинике девочку перестали навещать

Родители, которые не забирают дочь из московской клиники «Мать и дитя» уже пять лет, в последнее время не навещали ребенка.
Lenta.ru вчера в 14:39
Футбол

Семак рассказал, как проходят тренировки Кокорина и Малкома в Катаре

Пресс-служба футбольного клуба «Зенит» сообщила, что главный тренер Сергей Семак прокомментировал восстановление Александра Кокорина и Малкома.
ИА DixiNews // Санкт-Петербург 01:19
Происшествия

В Саратовской области автобус с росгвардейцами попал в ДТП

РБК 03:40
Шоу-бизнес

Об отношениях с женами хоккеиста Телегина рассказала мама Пелагеи

Светлана Ханова, мать певицы Пелагеи подтвердила тот факт, что ее дочь разводится с хоккеистом Иваном Телегиным из Новокузнецка.
Privet-Rostov.ru 05:35
Экономика

Сдающих квартиры обяжут уплатить 200 миллиардов налогов

Собственников сдающегося внаем жилья могут обязать зарегистрироваться на специальной платформе и платить налоги.
Рамблер 01:08
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