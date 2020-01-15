Общество
Журналистская правдаПутин назвал важнейшей задачей рост реальных доходов россиян
Глава РФ Владимир Путин, выступая перед Федеральным собранием, подчеркнул, что важнейшей задачей российского правительства, а также Банка России является создание условий для существенного роста реальных доходов граждан страны. Об этом сообщает агентство РИА Новости.
Читать в источнике
Оценить14
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 13:49, Ашберн
Политика
Путин предложил изменить Конституцию
15 января российский лидер Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что страна не нуждается в новой Конституции, однако в существующий закон РФ необходимо внести определенные изменения.
Политика
Кадыров назначил исполняющего обязанности руководителя Чечни
Политика
Госдума завтра рассмотрит кандидатуру Мишустина на пост премьера
Госдума завтра, 16 января, рассмотрит назначение главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост нового премьер-министра России.
Происшествия
Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки
Общество
Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира на одну строчку
В первую пятерку "лучших стран" вошли также Германия и Австралия. Россия - на 23 месте, наша страна поднялась на одну позицию.
Политика
Медведев лишился кресла премьера из-за неисполнения майского указа
Отставка премьер-министра Дмитрия Медведева связана с недовольством Кремля работой правительства по исполнению майского указа президента.
Футбол
Карпин: нефть где-то точно есть, деньги на Мбаппе надо срочно найти
Копаем тут, а потом там, нефть где-то точно есть.
Политика
США и Китай подписали первую часть торгового соглашения
Напомним, накануне подписания временного торгового соглашения США и Китая стали известны основные его параметры, а именно возврат тарифов к состоянию на конец 2017 года, снижение КНР барьеров для внешней торговли с США, переговоры по постоянному торговому договору раз в полгода, а также увеличение американского импорт.
Технологии
VR-шлем Valve Index практически раскупили по всему миру
Запасы комплектов шлема виртуальной реальности Valve Index практически закончились по всему миру.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк отметила день рождения дочери в клинике
Актриса Анастасия Заворотнюк из-за состояния здоровья отметила день рождения дочери в клинике.
Общество
Путин предложил изменить порядок набора в вузы по медспециальностям
Владимир Путин предложил в новом учебном году существенно изменить порядок приема в вузы по медицинским специальностям.
Происшествия
Пьяная жительница Воронежа швырнула ребёнка на лестницу поезда
Кино
Комедия «Холоп» вновь возглавила кинопрокат в выходные
Политика
Дмитрий Медведев останется председателем партии «Единая Россия»
"Уход правительства в отставку не требует каких-то изменений в отношении председателя партии", - сказал один из осведомленных собеседников агентству РИА "Новости".
Армия и оружие
Handelsblatt назвала проект российского авианосца ошеломительным
На авианосце, предположительно, смогут установить такое «новое сверхзвуковое чудо-оружие», как ракеты «Кинжал» и «Циркон».
Общество
Кудрин назвал послание Путина «самым дорогим» в истории
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин рассказал Telegram-каналу Life Shot, что считает озвученное президентом послание Федеральному Собранию «самым дорогим».
Происшествия
В Петербурге четверо неизвестных совершили вооруженный налет на банк
"По предварительным данным, 15 января 2020 года в 19:52 мск четверо злоумышленников ворвались в офис финансово-кредитного учреждения в доме №127 на улице Савушкина, где под угрозой предмета, похожего на автомат, попытались похитить денежные средства", - сказал представитель ведомства.
Экономика
Чубайс назвал неплатежи главной проблемой российской экономики 90-ых
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс считает, что неплатежи стали главной проблемой экономической реформы 90-ых годов.
Общество
В школах введут бесплатное горячее питание для младшеклассников
Политика
В «Нафтогазе» поделились впечатлениями от встречи с Путиным
Исполнительный директор «Нафтогаз Украина» Юрий Витренко рассказал о встрече с президентом России Владимиром Путиным в ходе газовых переговоров.
Наука
Частый секс может задержать менопаузу
Политика
Улицу в Симферополе назвали именем Александра Захарченко
Одной из улиц нового жилого квартала в Симферополе присвоили имя первого главы Донецкой народной республики Александра Захарченко.
Гаджеты
Следующий складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip получит новый дизайн
На презентации 11 февраля южнокорейская компания Samsung представит не только флагманскую линейку смартфонов Galaxy S20, но и вторую версию своего концептуального складного смартфона Galaxy Fold, которая, по последним данным, получит название Samsung Galaxy Z Flip.
Автоспорт
Экипаж Шибалова победил на десятом этапе «Дакара» в зачете грузовиков
Экипаж российской команды "КАМАЗ-мастер" под управлением Антона Шибалова стал победителем десятого этапа ралли-рейда "Дакар" в зачете грузовиков, проходящего впервые в Саудовской Аравии.
Армия и оружие
Украинские силовики заявили о девяти обстрелах их позиций в Донбассе
Украинские силовики заявили о девяти обстрелах их позиций в Донбассе в среду, один военный погиб.
Космос
У черной дыры в центре Млечного Пути нашли объекты нового типа
Объекты обладают различными орбитами, но схожим происхождением, что позволяет выделить их в новых класс, который может быть уникальным для непосредственного окружения сверхмассивных черных дыр, пишут авторы в журнале Nature.
Кино
Авторы фильма «Дау» намерены подать в суд на Министерство культуры
Во вторник, 14 января, стало известно, что авторы фильма "Дау" намерены подать в суд на Министерство культуры РФ.
Экономика
Курс рубля упал после отставки правительства
В среду, 15 января, российская валюта весьма нервно отреагировала на новость об отставке правительства Дмитрия Медведева.
Политика
В Сеть попали слова Гончарука о «примитивном понимании» экономики Зеленским
Украинские СМИ опубликовали расшифровку записи с одного из совещаний у премьера страны Алексея Гончарука, где он заявляет, что у президента Украины Владимира Зеленского «очень примитивное понимание экономических процессов».