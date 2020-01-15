Общество

Журналистская правдаЖурналистская правдаПутин назвал важнейшей задачей рост реальных доходов россиян

Глава РФ Владимир Путин, выступая перед Федеральным собранием, подчеркнул, что важнейшей задачей российского правительства, а также Банка России является создание условий для существенного роста реальных доходов граждан страны. Об этом сообщает агентство РИА Новости.
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