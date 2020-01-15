Глава РФ Владимир Путин, выступая перед Федеральным собранием, подчеркнул, что важнейшей задачей российского правительства, а также Банка России является создание условий для существенного роста реальных доходов граждан страны. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

Политика Путин предложил изменить Конституцию 15 января российский лидер Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что страна не нуждается в новой Конституции, однако в существующий закон РФ необходимо внести определенные изменения.

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Политика Дмитрий Медведев останется председателем партии «Единая Россия» "Уход правительства в отставку не требует каких-то изменений в отношении председателя партии", - сказал один из осведомленных собеседников агентству РИА "Новости".

Происшествия В Петербурге четверо неизвестных совершили вооруженный налет на банк "По предварительным данным, 15 января 2020 года в 19:52 мск четверо злоумышленников ворвались в офис финансово-кредитного учреждения в доме №127 на улице Савушкина, где под угрозой предмета, похожего на автомат, попытались похитить денежные средства", - сказал представитель ведомства.

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Космос У черной дыры в центре Млечного Пути нашли объекты нового типа Объекты обладают различными орбитами, но схожим происхождением, что позволяет выделить их в новых класс, который может быть уникальным для непосредственного окружения сверхмассивных черных дыр, пишут авторы в журнале Nature.

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