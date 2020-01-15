Общество

ИзвестияИзвестияПутин назвал рост доходов россиян важнейшей задачей правительства

Создание условий для увеличения реальных доходов россиян является важнейшей задачей правительства РФ и Центрального банка, заявил президент страны Владимир Путин во время обращения с посланием к Федеральному собранию в среду, 15 января, в Москве.
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Путин назвал важнейшей задачей правительства и ЦБ повышение уровня доходов граждан

ТАСС05:30

Путин назвал рост доходов россиян важнейшей задачей правительства

Известия05:16

Путин поручил создать условия для повышения доходов граждан РФ

ФАН04:46

Путин назвал повышение уровня доходов россиян важнейшей задачей

Life.ru04:57

Путин назвал важнейшую задачу в экономике

Росбалт04:54

Путин назвал важнейшую задачу правительства и ЦБ

Вечерняя Москва04:47

Путин рассказал, как поднять доходы населения

НТВ05:00
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Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 07:57, Ашберн
Политика

Путин предложил пакет поправок в Конституцию и анонсировал голосование

Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что необходимости в новой Конституции нет, и предложил несколько изменений в основной закон.
Дождь 05:02
Интернет

Google Chrome запретит отслеживать пользователей через cookie

Что касается реакции представителей Google, то они не сильно довольны таким решением, ведь прибыль большинства ресурсов, зарабатывающих на рекламе, значительно снизится.
The GEEK 04:41
Общество

Все школьники начальных классов будут обеспечены горячим питанием

Вести.Ru 04:45
Общество

Вильфанд рассказал о наступлении аномального тепла в России

Большую часть России в ближайшие пять дней ждет отклонение от климатической нормы на 12 градусов.
Известия вчера в 23:29
Происшествия

Мужчина взял в заложники девушку в ТЦ «Москва-Сити»

Неизвестный взял в заложники женщину в ТЦ "Москва-Сити", полиции удалось освободить ее, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка полиции.
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Общество

Меган Маркл впервые вышла в свет после скандала в королевской семье

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от обязанностей члена королевской семьи.
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Происшествия

Сын экс-хоккеиста сборной России убил мать в невменяемом состоянии

Газета.Ru 07:16
Футбол

Московское «Динамо» согласовало трансфер Александра Соболева

Нападающий самарских "Крыльев Советов" Александр Соболев в ближайшее время подпишет контракт с московским "Динамо".
Вести.Ru 07:36
Общество

Трансляцию послания Путина не показали на зданиях Москвы

Ведомости 05:18
Происшествия

Омский педагог совратил восемь школьниц

Om1.ru 03:15
Кино

Список номинантов на «Оскар-2020» появился в сети

СМИ опубликовали список фильмов, которые будут бороться за звание лучшего в рамках кинопремии «Оскар».
Политическая Экспертиза 13 января в 11:04
Экономика

Минэкономразвития оценило социальные инициативы Путина

Инициативы были озвучены Путиным 15 января в послании Федеральному собранию и являются инструментами, направленными на реализацию трех важнейших для страны задач: снижение уровня бедности, преодоление последствий демографического спада и стимулирование инвестиций в реальный сектор экономики.
Известия 07:11
Общество

Голикова заявила о наличии средств на реализацию послания Путина

В федеральном бюджете есть средства на меры поддержки населения, которые анонсировал в своем послании 15 января президент Владимир Путин.
РБК 07:09
Энергетика

«Транснефть» исключает прекращение транзита нефти через Беларусь

Россия может перераспределить транзитные потоки нефти, которые идут в Европу через Беларусь, однако прекращение транзита исключено.
ГЛАС.RU 04:27
Культура

В Париже пройдёт выставка картин Бритни Спирс

News.ru вчера в 05:26
Политика

Путин призвал дать Совету Федерации больше полномочий

Президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию предложил, чтобы назначение руководителей всех силовых ведомств проходило по итогам консультаций с Советом Федерации.
Рамблер 06:30
Происшествия

Бандиты с автоматами угнали у петербургского водителя Range Rover

Около двух часов дня в среду, 15 января 2020 года, двое неизвестных человек напали на водителя автомобиля Range Rover, угрожали автоматами, вытолкнули владельца из машины и скрылись на ней.
КП - Санкт-Петербург 07:18
Происшествия

Модель Ксению Пунтус перевели из реанимации в отделение травматологии

Модель Ксению Пунтус, упавшую с высоты третьего этажа, перевели из отделения реанимации в травматологию, сообщили РИА Новости в Боткинской больнице.
РИА Новости 03:08
Общество

Кудрин считает отмену НДФЛ не лучшим способом борьбы с бедностью

Бороться с бедностью лучше не отменой подоходного налога, а выплатами субсидий, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
Газета.Ru вчера в 12:44
Единоборства

Российский боксер Беспутин провалил допинг-тест

Коммерсантъ вчера в 20:38
Кино

Актер из сериалов «Горец» и «Друзья» Стэн Кирш покончил с собой

Американский актер Стэн Кирш, популярность которому принесли съемки в сериале "Горец" (1992-1998), обнаружен мертвым у себя дома в Лос-Анджелесе, сообщает интернет-ресурс TMZ.
Инфорос 04:58
Авто

Кроссовер Skoda Kamiq получил версию Scoutline

Стоит сказать, что Skoda Kamiq станет первым кроссовером марки, который получит специальное исполнение под названием Scoutline.
Тарантас Ньюс 06:06
Политика

На Украине пригрозили сорвать спектакль с участием Башарова

На Украине активисты угрожают сорвать спектакль «Идея фикс» с российским актером Маратом Башаровым, сообщают местные СМИ.
Взгляд.ру 06:49
Авто

Genesis представил свой первый кроссовер Genesis GV80

Корейский премиум-бренд представил свой первый кроссовер Genesis GV80.
Автоновости дня вчера в 23:00
Политика

«Нафтогаз» объяснил отсутствие поставок российского газа на Украину

Никаких контрактов и переговоров по покупке Украиной газа у России напрямую нет, заявил исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко, передает «Радио Свобода».
РБК 13 января в 01:50
Общество

Путин предложил изменить порядок приема в медицинские вузы

Порядок приема в вузы по медицинским специальностям изменится в новом учебном году, 70% бюджетных мест по специальности «Лечебное дело» и 75% мест по направлению «Педиатрия» станут целевыми, заявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.
Rambler News Service 04:53
Экономика

Греф анонсировал снижение ставок по ипотеке в 2020 году

Процентные ставки по ипотеке продолжат снижаться в 2020 году, сообщил глава Сбербанка Герман Греф. Об этом пишет ТАСС в среду, 15 января.
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Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк отметила день рождения дочери в клинике

Актриса Анастасия Заворотнюк из-за состояния здоровья отметила день рождения дочери в клинике.
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Энергетика

Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти

Белоруссия направила Казахстану запрос на поставку нефти, сообщил журналистам глава казахстанского Минэнерго Нурлан Ногаев.
РИА Новости 01:00
Технологии

Windows 7 теряет поддержку Microsoft

ОС все еще остается на миллионах компьютеров по всему миру Сегодня Microsoft объявила о прекращении поддержки своей операционной системы Windows 7, спустя почти 11 лет после запуска ОС.
Коммерсантъ 04:56
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