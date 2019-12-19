Вопросы межнациональных отношений в России являются наиболее важными, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в четверг. Путин напомнил о страшных событиях конца 90-х и начала «нулевых», когда «по сути на территории страны была гражданская война».

Происшествия Убийцу двух женщин казнили в Белоруссии Смертный приговор в отношении Александра Осиповича, признанного виновным в убийстве двух женщин, привели в исполнение в Белоруссии.

Спорт РУСАДА оспорит санкции WADA в Спортивном арбитраже Решение об обжаловании принято сегодня на заседании наблюдательного совета РУСАДА, сообщил журналистам глава наблюдательного совета агентства Александр Ивлев, передаёт RT.

Общество Опубликовано видео инцидента с Челябинским метеоритом Исторический музей Южного Урала показал видео, на котором можно увидеть самопроизвольное поднятие защитного купола, под которым хранится фрагмент Челябинского метеорита.

Гаджеты IPhone SE 2 с металлической рамкой показали на рендерах Недавно инсайдер распространил рендеры iPhone SE 2 с металлической рамкой, подобной как на моделях iPhone 4 и iPhone 5. Из современного в новом аппарате показали вырез вверху экрана.

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Политика От Зеленского потребовали реакции на слова Путина о русских территориях Партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» потребовала от действующего главы государства Владимира Зеленского реакции на слова президента России Владимира Путина о русских территориях на Украине.

Политика Чисток не будет: Путин прокомментировал дело Голунова Путин не стал давать каких-либо оценок самому делу, повторив уже известные факты о том, то дело было засекречено «потому что возникают вопросы, связанные с организацией оперативно-розыскной деятельности, а это информация закрытая».

Общество СКР проверит информацию о домах ветеранов в Сочи после вопроса Путину Ранее в ходе большой пресс-конференции президента России Владимира Путина главный редактор газеты «Президент» Сергей Комков сообщил, что жилые дома в Краснодарском крае, которые были построены для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, «превратились в настоящие трущобы».

Культура Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате В некоторых СМИ публикуется информация о том, что фильм Аллы Пугачевой собрал около 30 миллионов рублей в прокате, однако журналисты НТВ утверждают, что это попытки скрыть провал.