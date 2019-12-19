Политика
ФАНПутин назвал важным вопрос межнациональных отношений в России
Вопросы межнациональных отношений в России являются наиболее важными, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в четверг. Путин напомнил о страшных событиях конца 90-х и начала «нулевых», когда «по сути на территории страны была гражданская война».
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Происшествия
Один сотрудник ФСБ погиб в результате стрельбы на Лубянке
Один сотрудник Федеральной службы безопасности (ФСБ) погиб в результате стрельбы на улице Большая Лубянка в Москве.
Происшествия
Убийцу двух женщин казнили в Белоруссии
Смертный приговор в отношении Александра Осиповича, признанного виновным в убийстве двух женщин, привели в исполнение в Белоруссии.
Спорт
РУСАДА оспорит санкции WADA в Спортивном арбитраже
Решение об обжаловании принято сегодня на заседании наблюдательного совета РУСАДА, сообщил журналистам глава наблюдательного совета агентства Александр Ивлев, передаёт RT.
Политика
Началась ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина
Предыдущая большая пресс-конференция Путина, на которую были аккредитованы 1702 журналиста, состоялась 20 декабря 2018 года.
Общество
В Британии живет девочка с «болезнью Бенджамина Баттона»
У девочки наблюдается быстрое старение клеток, и врачи не могут с уверенностью прогнозировать, что ждет ребенка в будущем.
Происшествия
СК закрыл уголовное дело о крушении Ту-154 в Сочи
Следственный комитет прекратил расследование дела о катастрофе самолета Ту-154 в Сочи в 2016 году, сообщил РИА Новости представитель потерпевших Игорь Трунов.
Общество
Опубликовано видео инцидента с Челябинским метеоритом
Исторический музей Южного Урала показал видео, на котором можно увидеть самопроизвольное поднятие защитного купола, под которым хранится фрагмент Челябинского метеорита.
Политика
Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях
Политика
Путин пошутил об украинских танках на Кубани
В ответ Путин уточнил, какие конкретно "украинские танки" журналист имеет в виду.
Гаджеты
IPhone SE 2 с металлической рамкой показали на рендерах
Недавно инсайдер распространил рендеры iPhone SE 2 с металлической рамкой, подобной как на моделях iPhone 4 и iPhone 5. Из современного в новом аппарате показали вырез вверху экрана.
Происшествия
Россияне пострадали при столкновении яхты и катера в Таиланде
При столкновении погиб капитан скоростного катера, 12 туристов из России, Эстонии, Пакистана, Великобритании, Ирана и Египта пострадали.
Общество
Путин назвал способы повышения зарплаты врачей
По мнению Путина, существуют такие способы изменения ситуации, как увеличение тарифа ОМС.
Политика
Путин сказал, кто был автором украинской идентичности
Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции рассказал, откуда взялась украинская идентичность.
Хоккей
СКА — ЦСКА 0:0 (1-й период)
Общество
Мособлсуд утвердил приговор осужденной в РФ израильтянке Иссахар
Московский областной суд оставил в силе приговор Химкинского суда израильтянке Нааме Иссахар, осужденной в России за контрабанду наркотиков.
Политика
От Зеленского потребовали реакции на слова Путина о русских территориях
Партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» потребовала от действующего главы государства Владимира Зеленского реакции на слова президента России Владимира Путина о русских территориях на Украине.
Политика
Чисток не будет: Путин прокомментировал дело Голунова
Путин не стал давать каких-либо оценок самому делу, повторив уже известные факты о том, то дело было засекречено «потому что возникают вопросы, связанные с организацией оперативно-розыскной деятельности, а это информация закрытая».
Технологии
Wargaming.net потребовала $1,6 млн с бывших сотрудников
Общая сумма иска составила $1,69 млн. Об этом заявила сама Blitz Team.
Шоу-бизнес
Пригожин оценил возвращение Натальи Фриске на сцену в образе сестры
Стоит отметить, что Наталья Фриске младше звездной сестры на 12 лет. Наталья пела в группе «Блестящие», после ухода сестры из шоу-бизнеса.
Здоровье
Врач предупредила об опасности для россиян аномально теплой зимы
Врач-кардиолог Наталья Нассибулина рассказала, какие опасности для здоровья несут температурные аномалии и как пережить слишком теплую зиму.
Общество
СКР проверит информацию о домах ветеранов в Сочи после вопроса Путину
Ранее в ходе большой пресс-конференции президента России Владимира Путина главный редактор газеты «Президент» Сергей Комков сообщил, что жилые дома в Краснодарском крае, которые были построены для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, «превратились в настоящие трущобы».
Культура
Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате
В некоторых СМИ публикуется информация о том, что фильм Аллы Пугачевой собрал около 30 миллионов рублей в прокате, однако журналисты НТВ утверждают, что это попытки скрыть провал.
Здоровье
Перечислены ошибки россиян в лечении гриппа и ОРВИ
Россияне зачастую совершают ошибки, когда пытаются самостоятельно вылечить грипп и ОРВИ без посещения врача.
Политика
Комитет сената США одобрил новые санкции против России
Комитет сената США по международным отношениям одобрил законопроект "О защите американской безопасности от агрессии Кремля" (DASKA), который содержит жесткие дополнительные санкции против России.
Армия и оружие
Генштаб РФ отказал иностранным военным кораблям в заходе на Севморпуть
Россия самостоятельно обеспечит безопасность для судов, проходящих по Северному морскому пути, заявил начальник Гештаба ВС РФ Валерий Герасимов, сообщает газета «Красная звезда».
Футбол