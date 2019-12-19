Политика
ФАНПутин назвал важным вопрос межнациональных отношений в России
Вопросы межнациональных отношений в России являются наиболее важными, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в четверг.
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Политика
Большая пресс-конференция Путина длилась более четырех часов
Большая пресс-конференция президента России Владимиру Путина длилась 4 часа 18 минут. Об этом в четверг сообщили «РИА Новости».
Общество
Михаил Горбачев попал в больницу с воспалением легких
Бывший президент СССР Михаил Горбачев попал в больницу. Свою госпитализацию он подтвердил Агентству городских новостей "Москва".
Политика
Путин ответил на вопрос о бизнесе предполагаемых дочерей
Политика
Путин признал долг «Газпрома» перед Украиной
Президент России Владимир Путин впервые признал долг «Газпрома» перед «Нафтогазом Украины», возникший после решения Стокгольмского арбитража.
Общество
Угроза наводнения в Петербурге миновала
Затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) в Санкт-Петербурге открыты, сообщает дирекция КЗС.
Экономика
Федералы поставили на место чиновников Зауралья, обманувших президента
Федеральная антимонопольная служба и Минэнерго остановили надвигающийся кризис в Курганской области: ведомства отказались идти на поводу у амбиций местных чиновников, и не стали пересматривать систему расчета тарифов на электроэнергию в Зауралье.
Кино
В России выходит девятый эпизод «Звездных войн»
На территории России в широкий прокат выходит девятый эпизод знаменитой киносаги "Звездные войны".
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк опубликовали фото преследующих семью журналистов
Родные Анастасии Заворотнюк опубликовали несколько фотографий журналистов из тех, кто круглосуточно преследует семью, надеясь на сенсацию.
Армия и оружие
Армия Хафтара продвигается к центру ливийской столицы
Футбол
Криштиану Роналду сравнил себя с Майклом Джорданом
Политика
Путин: Донбасс порожняк не гонит
"Донбасс порожняк не гонит" — это распространенная в Донбассе поговорка, которая известна с 40-50-х годов 20-го века.
Хоккей
Свечников во второй раз в истории НХЛ забросил шайбу из-за ворот
Политика
Путин назвал придурками рассуждающих о «сдаче» блокадного Ленинграда
Путин добавил, что в годы Великой Отечественной войны речь в целом шла о сохранении восточнославянского этноса, в частности русских и украинцев, так как нацисты одну часть славян отправляли на работу, а другую — «на вымирание» за Урал, на северные территории.
Общество
Пятилетняя девочка из России вошла в тройку самых богатых блогеров
Пятилетняя россиянка Анастасия Радзинская заняла третье место среди самых высокооплачиваемых блогеров мира.
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП с полицейской машиной в Алтайском крае
Столкновение служебного автомобиля полиции ВАЗ-21074 и Toyota Corolla Fielder привело к гибели пяти человек в Алейском районе, сообщили Amic.ru в ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Политика
Кадыров поблагодарил Путина за слова о его отце
Политика
Путин обещал изучить дело осужденного за участие в митингах Котова
Президент России Владимир Путин сказал, что ознакомится с обстоятельствами дела Константина Котова, осужденного за участие в летних несанкционированных митингах в Москве.
Шоу-бизнес
Сергей Безруков представил клип на песню «Трудный день»
Новый клип олицетворяет прошедший год певца. В нем собраны различные отрывки со съемок и кадры из спектаклей актера.
Политика
Путин рассказал об отношении к закону о домашнем насилии
Президент России во время большой пресс-конференции заявил, что общался со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко, которая рассказала о сути законопроекта о домашнем насилии.
Происшествия
СК закрыл уголовное дело о крушении Ту-154 в Сочи
Следственный комитет прекратил расследование дела о катастрофе самолета Ту-154 в Сочи в 2016 году, сообщил РИА Новости представитель потерпевших Игорь Трунов.
Общество
Следователи проверят информацию о ветеранских «ночлежках» в Сочи
Ранее на большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина журналист рассказал, что ветеранские дома в Сочи, построенные к 60-летию Победы, превращены в трущобы, ночлежки, а городские власти используют эти объекты в собственных целях - заселяют посторонних лиц и взимают плату.
Финансы
Официальный курс евро на пятницу снизился до 69,59 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 10,48 копейки - до 69,5877 рубля, курс доллара - на 5,48 копейки - до 62,5283 рубля, следует из данных Банка России.
Политика
Путин предложил вариант адаптации мигрантов в России
Президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции высказал мнение о том, нужно ли улучшать демографию за счет мигрантов.
Политика
Путин ответил на вопрос о выносе тела Ленина из Мавзолея
Президент России Владимир Путин считает, что не нужно выносить тело Владимира Ленина из Мавзолея на Красной площади.
Политика
Палата представителей США поддержала импичмент Трампа
Ранее американский сенатор Линдси Грэм выразил мнение о скором прекращении процедуры импичмента Трампа.
Шоу-бизнес
«Уральские пельмени» прокомментировали уход Юлии Михалковой
Коллеги Юлии Михалковой по шоу «Уральские пельмени» прокомментировали её уход. Юмористка покинула шоу в сентябре 2019 года.
Происшествия
В Калмыкии в колонии заключенные создали террористическую ячейку
Политика
Путин пообещал построить метро в Екатеринбурге после Красноярска
Владимир Путин ответил на просьбу журналистки из Екатеринбурга о помощи в строительстве метро.
Общество
Путин: дальневосточную программу помощи семьям хотят ввести в Зауралье
Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной итоговой пресс-конференции заявил о планах распространить дальневосточную программу поддержки семей на Зауралье.