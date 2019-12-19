Вопросы межнациональных отношений в России являются наиболее важными, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в четверг.

Экономика Федералы поставили на место чиновников Зауралья, обманувших президента Федеральная антимонопольная служба и Минэнерго остановили надвигающийся кризис в Курганской области: ведомства отказались идти на поводу у амбиций местных чиновников, и не стали пересматривать систему расчета тарифов на электроэнергию в Зауралье.

Политика Путин назвал придурками рассуждающих о «сдаче» блокадного Ленинграда Путин добавил, что в годы Великой Отечественной войны речь в целом шла о сохранении восточнославянского этноса, в частности русских и украинцев, так как нацисты одну часть славян отправляли на работу, а другую — «на вымирание» за Урал, на северные территории.

Происшествия Пять человек погибли в ДТП с полицейской машиной в Алтайском крае Столкновение служебного автомобиля полиции ВАЗ-21074 и Toyota Corolla Fielder привело к гибели пяти человек в Алейском районе, сообщили Amic.ru в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Политика Путин рассказал об отношении к закону о домашнем насилии Президент России во время большой пресс-конференции заявил, что общался со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко, которая рассказала о сути законопроекта о домашнем насилии.

Общество Следователи проверят информацию о ветеранских «ночлежках» в Сочи Ранее на большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина журналист рассказал, что ветеранские дома в Сочи, построенные к 60-летию Победы, превращены в трущобы, ночлежки, а городские власти используют эти объекты в собственных целях - заселяют посторонних лиц и взимают плату.

Финансы Официальный курс евро на пятницу снизился до 69,59 рубля Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 10,48 копейки - до 69,5877 рубля, курс доллара - на 5,48 копейки - до 62,5283 рубля, следует из данных Банка России.

Политика Путин предложил вариант адаптации мигрантов в России Президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции высказал мнение о том, нужно ли улучшать демографию за счет мигрантов.