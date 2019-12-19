Политика

ФАНФАНПутин назвал важным вопрос межнациональных отношений в России

Вопросы межнациональных отношений в России являются наиболее важными, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в четверг.
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Большая пресс-конференция Владимира Путина. Текстовая трансляция

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Межнациональные отношения не даст разрушить общество — Путин

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Путин назвал межнациональный вопрос одним из самых важных в России

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Путин прокомментировал вопрос о межнациональных отношениях в стране

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ФАН08:30
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Политика

Большая пресс-конференция Путина длилась более четырех часов

Большая пресс-конференция президента России Владимиру Путина длилась 4 часа 18 минут. Об этом в четверг сообщили «РИА Новости».
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Бывший президент СССР Михаил Горбачев попал в больницу. Свою госпитализацию он подтвердил Агентству городских новостей "Москва".
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Путин ответил на вопрос о бизнесе предполагаемых дочерей

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Президент России Владимир Путин впервые признал долг «Газпрома» перед «Нафтогазом Украины», возникший после решения Стокгольмского арбитража.
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На территории России в широкий прокат выходит девятый эпизод знаменитой киносаги "Звездные войны".
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"Донбасс порожняк не гонит" — это распространенная в Донбассе поговорка, которая известна с 40-50-х годов 20-го века.
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Свечников во второй раз в истории НХЛ забросил шайбу из-за ворот

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Путин добавил, что в годы Великой Отечественной войны речь в целом шла о сохранении восточнославянского этноса, в частности русских и украинцев, так как нацисты одну часть славян отправляли на работу, а другую — «на вымирание» за Урал, на северные территории.
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Пятилетняя россиянка Анастасия Радзинская заняла третье место среди самых высокооплачиваемых блогеров мира.
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Пять человек погибли в ДТП с полицейской машиной в Алтайском крае

Столкновение служебного автомобиля полиции ВАЗ-21074 и Toyota Corolla Fielder привело к гибели пяти человек в Алейском районе, сообщили Amic.ru в ГУ МВД России по Алтайскому краю.
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Путин рассказал об отношении к закону о домашнем насилии

Президент России во время большой пресс-конференции заявил, что общался со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко, которая рассказала о сути законопроекта о домашнем насилии.
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Следственный комитет прекратил расследование дела о катастрофе самолета Ту-154 в Сочи в 2016 году, сообщил РИА Новости представитель потерпевших Игорь Трунов.
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Официальный курс евро на пятницу снизился до 69,59 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 10,48 копейки - до 69,5877 рубля, курс доллара - на 5,48 копейки - до 62,5283 рубля, следует из данных Банка России.
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Путин предложил вариант адаптации мигрантов в России

Президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции высказал мнение о том, нужно ли улучшать демографию за счет мигрантов.
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Путин ответил на вопрос о выносе тела Ленина из Мавзолея

Президент России Владимир Путин считает, что не нужно выносить тело Владимира Ленина из Мавзолея на Красной площади.
РБК 05:17
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Палата представителей США поддержала импичмент Трампа

Ранее американский сенатор Линдси Грэм выразил мнение о скором прекращении процедуры импичмента Трампа.
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«Уральские пельмени» прокомментировали уход Юлии Михалковой

Коллеги Юлии Михалковой по шоу «Уральские пельмени» прокомментировали её уход. Юмористка покинула шоу в сентябре 2019 года.
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В Калмыкии в колонии заключенные создали террористическую ячейку

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Путин пообещал построить метро в Екатеринбурге после Красноярска

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Путин: дальневосточную программу помощи семьям хотят ввести в Зауралье

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной итоговой пресс-конференции заявил о планах распространить дальневосточную программу поддержки семей на Зауралье.
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