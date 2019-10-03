Политика

РБКРБКПутин назвал верхом цинизма заявления о развязывании войны Сталиным

Заявлять, что Сталин развязал Вторую мировую войну, — это верх цинизма, сказал президент России Владимир Путин во время пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай», передает корреспондент РБК.
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Путин назвал верхом цинизма заявления о развязывании войны Сталиным

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Путин назвал верхом цинизма утверждения о том, что Сталин развязал войну

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Путин назвал верхом цинизма заявления о том, что Сталин развязал войну с Германией

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Путин назвал верхом цинизма заявления о развязывании Сталиным войны

Взгляд.рувчера в 13:47
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Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 01:29, Ашберн
Политика

Грета Тунберг исправила свой профиль в Twitter из-за Путина

Шведская школьница и экоактивистка Грета Тунберг изменила информацию в своем профиле в соцсети Twitter после высказываний лидера России Владимира Путина.
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РБК вчера в 09:00
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Илья Резник прокомментировал инцидент с подростками в московской школе

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту инцидента с подростками в школе на юго-западе Москвы.
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Хирург-гепатолог Медицинского центра хирургии имени Вишневского доктор медицинских наук Юрий Коваленко рассказал, как надолго можно сохранить здоровье печени.
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Путин выступил на заседании клуба «Валдай»

В Сочи прошло пленарное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай", в нем принял участие Владимир Путин.
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Министр образования Украины Анна Новосад рассказала, что все русскоязычные школы страны в сентябре 2020 года перейдут на обучение на украинском языке.
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Политика

Выступление РФ в ПАСЕ прервали криками о терроризме

Выступление российского спикера в Парламентской ассамблее совета Европы (ПАСЕ) внезапно прервали крики о том, что Россия якобы "террористическое государство".
Газета.Ru вчера в 11:52
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Facebook выпустил мессенджер для пользователей Instagram

Приложении оснащено функцией информирования собеседников о том, где находится пользователь.
RuNews24.ru вчера в 16:45
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«Краснодар» в матче Лиги Европы уступил «Хетафе»

В матче второго тура группового этапа Лиги Европы "Краснодар" на поле домашней арены проиграл испанскому "Хетафе" со счетом 1:2.
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Дания сняла политические возражения по «Северному потоку — 2»

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BFM.ru 00:19
Политика

Путин рассказал об избежавшей гражданской войны России

Только благодаря трудолюбию и терпению россиян РФ смогла избежать в 90-е гражданской войны и не оказалась на периферии международных отношений, считает президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости вчера в 11:42
Политика

СНБО Украины возглавил бывший мэр Луганска

В июле глава украинского государства назначил Данилова заместителем секретаря СНБО. В 31 год Данилов стал мэром Луганска.
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Футбол

Клаудио Маркизио объявил о завершении карьеры

Полузащитник Клаудио Маркизио объявил о завершении карьеры, сообщение об этом футболист опубликовал в Twitter.
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Армия и оружие

На самом мощном атомном ледоколе в мире запустили реакторы

Пуск реакторной установки прошел на атомном ледоколе «Арктика», который считается самым мощным в мире.
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Армия и оружие

В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны силовиков

Украинские силовики два раза за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
РИА Новости вчера в 01:07
Политика

Соловьев заявил о травле против него

Телеведущий Владимир Соловьев в беседе с "Газетой.ру" заявил, что в последнее время на него обрушился шквал критики.
РИА Новости вчера в 17:30
Политика

Нидерланды призвали изучить роль Украины в крушении МН17

Депутаты парламента Нидерландов потребовали от кабмина страны изучить роль Украины в крушении рейса MH17 над Донбассом в 2014 году.
BFM.ru 02 октября в 01:22
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Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ

Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева стала обладательницей премии ТЭФИ как лучшая ведущая развлекательного шоу прайм-тайма.
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Бывший чемпион мира по боксу в среднем весе Геннадий Головкин из Казахстана и украинец Сергей Деревянченко провели открытую тренировку в преддверии боя, который состоится ранним утром 6 октября мск.
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Газета.Ru 02 октября в 03:00
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