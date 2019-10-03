Политика
Аргументы и ФактыПутин назвал верхом цинизма заявления о развязывании войны Сталиным
Президент РФ Владимир Путин раскритиковал заявления о том, что советский лидер Иосиф Сталин развязал Великую Отечественную войну, сообщает РИА Новости.
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Политика
Силовики предотвратили теракты в четырех городах России
Силовые структуры с января предотвратили четыре теракта в крупных городах России.
Lenta.ru 06:53
Политика
Порошенко нанял российского адвоката
Экс-президент Украины Петр Порошенко нанял российского адвоката Илью Новикова для собственной защиты в связи с рядом открытых против него уголовных дел.
Российская газета 06:16
Происшествия
Задержанная в Иране россиянка не информировала посольство о проблемах
Россиянка Юлия Юзик, задержанная 2 октября в Тегеране, не информировала посольство в РФ в Иране ни о возможных проблемах в Исламской Республике, ни об изъятии паспорта, сообщил РИА Новости пресс-атташе российской дипмиссии в Тегеране Андрей Ганенко.
РИА Новости 07:19
Происшествия
В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти ребенка на борту
Самолет, следовавший из Грозного в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Волгограда - на его борту оказалась двухмесячная девочка с врожденным заболеванием сердца.
Газета.Ru 04:12
Происшествия
Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани
Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
BFM.ru 02:45
Политика
Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина
РИА Новости вчера в 18:42
Происшествия
В Красноярске учитель обратилась в полицию из-за злой шутки школьников
В Красноярске учительница обратилась с заявлением в полицию из-за злой шутки школьников.
Известия 01:10
Общество
Суд взыскал с оппозиционеров 54 тыс рублей в пользу метрополитена
Суд взыскал с незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму и других оппозиционеров 53 747 рублей в пользу Московского метрополитена.
Московский Комсомолец 07:19
Волейбол
На Кубке мира российские волейболисты проиграли Австралии
Напомним: российские волейболисты потерпели первое поражение на турнире после двух побед: над канадцами и Ираном.
МонаВиста 05:52
Политика
Песков рассказал, как Путин проведет свой день рождения
Президент России Владимир Путин проведет свой день рождения, 7 октября, на природе в компании родных и близких людей.
ТАСС 07:00
Политика
Волкер и Сондланд готовили заявление для Зеленского по «делу Байденов»
Два высокопоставленных дипломата США в Европе подготовили заявление для президента Украины Владимира Зеленского, в котором он должен был подтвердить приверженность расследованию по газовой компании Burisma, пишет The New York Times со ссылкой на трех человек, знакомых с ситуацией.
Интерфакс вчера в 21:32
Происшествия
Мэр Львова назвал груз причиной гибели людей при крушении Ан-12
Мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что причиной гибели пяти человек во время экстренной посадки грузового самолета Ан-12 стал перевозимый груз, который задавил людей.
РИА Новости 07:19
Политика
Порошенко заявил о готовности помогать в реализации минских соглашений
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что услышал призыв нынешнего главы государства Владимира Зеленского к единству и готов помогать нынешней власти в реализации минских соглашений.
Lenta.ru 05:17
Политика
Польша намерена отказаться от российского газа после 2022 года
По истечении контакта с «Газпромом» в 2022 году Польша планирует отказаться от российского газа, заменив его поставками из Катара и США, заявил представитель правительства Польши по вопросам развития стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.
Коммерсантъ 04:19
Наука
Красное мясо не влияет на возникновение раковых опухолей
Ugpressa.ru 01 октября в 10:57
Политика
Зеленский встретился с Лукашенко
Газета.Ru 04:13
Культура
На должность худрука театра «Ленком» утвержден Марк Варшавер
Актуальные Новости 04:04
Политика
Попытка сорвать выступление Толстого в ПАСЕ попала на видео
В Сети появилось видео попытки неизвестного активиста сорвать выступление Петра Толстого — главы российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Известия вчера в 16:20
Общество
Елена Малышева предлагает российским женщинам не бездельничать на пенсии, а работать до 67 лет
Как сообщает Царьград, о том, что пенсионный возраст надо повысить до 67 лет, Елена Малышева заявила в одном из интервью.
Vologda-poisk.ru 06:29
Экономика
Стоимость выброшенных россиянами продуктов оценили в 1,6 трлн рублей
Выброшенной еды хватило бы, чтобы прокормить 30 млн человек в течение года — больше, чем россиян, живущих за чертой бедности.
BFM.ru 06:51
Спорт
ИААФ пересмотрела результаты финала с участием Шубенкова
Спорт день за днем вчера в 15:40
Транспорт
Крым получил новые локомотивы к запуску поездов по мосту
По словам и.о. генерального директора КЖД Алексея Красоткина, уже доставлены семь тепловозов ТЭП 70 ТС и три электровоза ВЛ-10.
Российская газета 05:27
Кино
Кэмерон показал фото со съемок второй части «Аватара»
Первые фотографии со съемок новой части фантастического фильма «Аватар» появились в социальных сетях.
iReactor вчера в 16:11
Общество
Лишившаяся рук Маргарита Грачева выходит замуж
Жительница Серпухова Маргарита Грачева, которой в декабре 2017 года муж из ревности отрубил кисти рук, выходит замуж, передает StarHit.
Газета.Ru 07:17
Шоу-бизнес
Солистке «ВИА Гра» Эрике Герцег приписали роман с Меладзе: фотоинтрига
В 2013 году Эрика приняла участи в кастинге солисток для поп-группы "ВИА Гра", успешно прошла отбор и с тех пор уже шесть лет выступает в ее составе.
Московский Комсомолец 05:44
Единоборства
Емельяненко показал видео драки с Кокляевым
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко выложил в своем профиле в социальной сети Instagram ролик, на кадрах которого запечатлена его потасовка с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым, произошедшая накануне в одном из ресторанов в центре Москвы.
Журналистская правда вчера в 07:38
Футбол
Павел Мамаев провел первую тренировку в «Ростове»
Полузащитник Павел Мамаев провел первую тренировку в составе "Ростова".
Вести.Ru 06:49
Происшествия
Школьники окунули головой в унитаз солиста ансамбля Ильи Резника
Школьники окунули головой в унитаз солиста детского ансамбля Ильи Резника, пишет Telegram-канал Life Shot.
Московский Комсомолец вчера в 04:06
Происшествия
В Сбербанке произошла крупнейшая на рынке утечка персональных данных
Издание уточнило, что пока материал готовился к выпуску, Сбербанк выпустил пресс-релиз с информацией о возможной утечке персональных данных 200 клиентов и начатом внутреннем расследовании.
Вести.Ru 02 октября в 21:10
Общество
Прокуроры не считают решение КС помехой для посадки митингующих
В решении Конституционный суд указал: не может рассматриваться как уголовное преступление нарушение порядка организации публичного мероприятия, которое имело формальный характер и не повлекло за собой наступления негативных последствий.
Ведомости вчера в 17:15