Политика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыПутин назвал верхом цинизма заявления о развязывании войны Сталиным

Президент РФ Владимир Путин раскритиковал заявления о том, что советский лидер Иосиф Сталин развязал Великую Отечественную войну, сообщает РИА Новости.
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Путин назвал верхом цинизма заявления о развязывании войны Сталиным

РБКвчера в 15:40

Путин назвал верхом цинизма утверждения о том, что Сталин развязал войну

Интерфаксвчера в 14:26

Путин назвал верхом цинизма заявления о развязывании Сталиным войны

Взгляд.рувчера в 13:47

Путин прокомментировал заявления о развязывании Сталиным войны с Германией

Известиявчера в 14:06

Путин назвал верхом цинизма заявления о «развязывании Сталиным войны»

RT на русскомвчера в 13:57

Путин назвал верхом цинизма заявления о том, что Сталин развязал войну с Германией

ТАССвчера в 14:08

Путин: Говорить, что Сталин развязал войну – верх цинизма

РЕН ТВвчера в 13:45
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Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 07:29, Вашингтон
Политика

Силовики предотвратили теракты в четырех городах России

Силовые структуры с января предотвратили четыре теракта в крупных городах России.
Lenta.ru 06:53
Политика

Порошенко нанял российского адвоката

Экс-президент Украины Петр Порошенко нанял российского адвоката Илью Новикова для собственной защиты в связи с рядом открытых против него уголовных дел.
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Задержанная в Иране россиянка не информировала посольство о проблемах

Россиянка Юлия Юзик, задержанная 2 октября в Тегеране, не информировала посольство в РФ в Иране ни о возможных проблемах в Исламской Республике, ни об изъятии паспорта, сообщил РИА Новости пресс-атташе российской дипмиссии в Тегеране Андрей Ганенко.
РИА Новости 07:19
Происшествия

В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти ребенка на борту

Самолет, следовавший из Грозного в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Волгограда - на его борту оказалась двухмесячная девочка с врожденным заболеванием сердца.
Газета.Ru 04:12
Происшествия

Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани

Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
BFM.ru 02:45
Политика

Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина

РИА Новости вчера в 18:42
Происшествия

В Красноярске учитель обратилась в полицию из-за злой шутки школьников

В Красноярске учительница обратилась с заявлением в полицию из-за злой шутки школьников.
Известия 01:10
Общество

Суд взыскал с оппозиционеров 54 тыс рублей в пользу метрополитена

Суд взыскал с незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму и других оппозиционеров 53 747 рублей в пользу Московского метрополитена.
Московский Комсомолец 07:19
Волейбол

На Кубке мира российские волейболисты проиграли Австралии

Напомним: российские волейболисты потерпели первое поражение на турнире после двух побед: над канадцами и Ираном.
МонаВиста 05:52
Политика

Песков рассказал, как Путин проведет свой день рождения

Президент России Владимир Путин проведет свой день рождения, 7 октября, на природе в компании родных и близких людей.
ТАСС 07:00
Политика

Волкер и Сондланд готовили заявление для Зеленского по «делу Байденов»

Два высокопоставленных дипломата США в Европе подготовили заявление для президента Украины Владимира Зеленского, в котором он должен был подтвердить приверженность расследованию по газовой компании Burisma, пишет The New York Times со ссылкой на трех человек, знакомых с ситуацией.
Интерфакс вчера в 21:32
Происшествия

Мэр Львова назвал груз причиной гибели людей при крушении Ан-12

Мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что причиной гибели пяти человек во время экстренной посадки грузового самолета Ан-12 стал перевозимый груз, который задавил людей.
РИА Новости 07:19
Политика

Порошенко заявил о готовности помогать в реализации минских соглашений

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что услышал призыв нынешнего главы государства Владимира Зеленского к единству и готов помогать нынешней власти в реализации минских соглашений.
Lenta.ru 05:17
Политика

Польша намерена отказаться от российского газа после 2022 года

По истечении контакта с «Газпромом» в 2022 году Польша планирует отказаться от российского газа, заменив его поставками из Катара и США, заявил представитель правительства Польши по вопросам развития стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.
Коммерсантъ 04:19
Наука

Красное мясо не влияет на возникновение раковых опухолей

Ugpressa.ru 01 октября в 10:57
Политика

Зеленский встретился с Лукашенко

Газета.Ru 04:13
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На должность худрука театра «Ленком» утвержден Марк Варшавер

Актуальные Новости 04:04
Политика

Попытка сорвать выступление Толстого в ПАСЕ попала на видео

В Сети появилось видео попытки неизвестного активиста сорвать выступление Петра Толстого — главы российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Известия вчера в 16:20
Общество

Елена Малышева предлагает российским женщинам не бездельничать на пенсии, а работать до 67 лет

Как сообщает Царьград, о том, что пенсионный возраст надо повысить до 67 лет, Елена Малышева заявила в одном из интервью.
Vologda-poisk.ru 06:29
Экономика

Стоимость выброшенных россиянами продуктов оценили в 1,6 трлн рублей

Выброшенной еды хватило бы, чтобы прокормить 30 млн человек в течение года — больше, чем россиян, живущих за чертой бедности.
BFM.ru 06:51
Спорт

ИААФ пересмотрела результаты финала с участием Шубенкова

Спорт день за днем вчера в 15:40
Транспорт

Крым получил новые локомотивы к запуску поездов по мосту

По словам и.о. генерального директора КЖД Алексея Красоткина, уже доставлены семь тепловозов ТЭП 70 ТС и три электровоза ВЛ-10.
Российская газета 05:27
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Кэмерон показал фото со съемок второй части «Аватара»

Первые фотографии со съемок новой части фантастического фильма «Аватар» появились в социальных сетях.
iReactor вчера в 16:11
Общество

Лишившаяся рук Маргарита Грачева выходит замуж

Жительница Серпухова Маргарита Грачева, которой в декабре 2017 года муж из ревности отрубил кисти рук, выходит замуж, передает StarHit.
Газета.Ru 07:17
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Солистке «ВИА Гра» Эрике Герцег приписали роман с Меладзе: фотоинтрига

В 2013 году Эрика приняла участи в кастинге солисток для поп-группы "ВИА Гра", успешно прошла отбор и с тех пор уже шесть лет выступает в ее составе.
Московский Комсомолец 05:44
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Емельяненко показал видео драки с Кокляевым

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко выложил в своем профиле в социальной сети Instagram ролик, на кадрах которого запечатлена его потасовка с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым, произошедшая накануне в одном из ресторанов в центре Москвы.
Журналистская правда вчера в 07:38
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Павел Мамаев провел первую тренировку в «Ростове»

Полузащитник Павел Мамаев провел первую тренировку в составе "Ростова".
Вести.Ru 06:49
Происшествия

Школьники окунули головой в унитаз солиста ансамбля Ильи Резника

Школьники окунули головой в унитаз солиста детского ансамбля Ильи Резника, пишет Telegram-канал Life Shot.
Московский Комсомолец вчера в 04:06
Происшествия

В Сбербанке произошла крупнейшая на рынке утечка персональных данных

Издание уточнило, что пока материал готовился к выпуску, Сбербанк выпустил пресс-релиз с информацией о возможной утечке персональных данных 200 клиентов и начатом внутреннем расследовании.
Вести.Ru 02 октября в 21:10
Общество

Прокуроры не считают решение КС помехой для посадки митингующих

В решении Конституционный суд указал: не может рассматриваться как уголовное преступление нарушение порядка организации публичного мероприятия, которое имело формальный характер и не повлекло за собой наступления негативных последствий.
Ведомости вчера в 17:15
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